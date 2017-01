POL-FB: Tasche da - Tasche weg in Karben ++ Baggerschaufel in Wöllstadt geklaut ++ Vandalismus an Schule in Nidda ++ Brandursache Silvester Bad Nauheim ermittelt ++ u.a.

Friedberg (ots) - Container aufgebrochen

Bad Nauheim: Ohne Beute blieb der Täter, der zwischen 17 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Montag im Hinterhof einer Firma in der Salinenstraße in Schwalheim einen Container aufbrach. In diesem befanden sich keinerlei Wertsachen, was der Täter nach der Öffnung wohl auch bemerkte. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Brandursache ermittelt

Bad Nauheim: Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße in der Silvesternacht konnten die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen abgeschlossen werden. Gegen 00.40 Uhr in der Nacht zum 01. Januar brach der Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses aus und verursachte einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Vier Hausbewohner wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Eine Brandentstehung durch Fremdeinwirkung konnte nunmehr ausgeschlossen werden. Der Brand entstand offenbar durch einen technischen Defekt.

Wasserkasten rausgetragen

Bad Vilbel: Leicht plan- und ziellos wirkt das Verhalten von Einbrechern in einen Kiosk in der Zeppelinstraße in Massenheim in der Nacht zum Montag. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 07.30 Uhr am Montag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Kiosk, wobei sie nicht nur das Schloss der Tür, sondern auch die hölzerne Wand beschädigten. Aus dem Vorraum nahmen die Täter eine Getränkekiste mit Wasserflaschen mit, die sie jedoch auf dem gleichen Gelände bei den Mülltonnen abgestellt zurückließen. In das Innere des Verkaufswagens konnten die Täter nicht gelangen, obwohl sie dies offenbar versuchten. Um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Wetterschutz gestohlen

Bad Vilbel: Nicht am Morgen das Eis von den Scheiben des PKW kratzen müssen, das war die Intention einer Autofahrerin in der Ritterstraße. Leider machte ein Dieb ihr diesen Wunsch zu Nichte, da er zwischen 14 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Montag die Wetterschutzplane des BMW entwendete. Da es sich um eine extra Plane des Herstellers handelte, hat diese einen Wert von 180 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Dieb.

Schranke verbogen

Bad Vilbel: Auf die Zufahrtsschranke zu einer Waschanlage in der Zeppelinstraße hatten es Vandalen in der Nacht zum Montag abgesehen. Zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 07.30 Uhr am Montagmorgen verbogen sie die Schranke und verursachen so einen Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06031-601-0.

Einbruch ins Lehrerzimmer

Friedberg: Eine Fensterscheibe zum Lehrerzimmer einer Schule Am Seebach schlugen Unbekannte zwischen 17 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Sonntag ein. Die Täter verursachten dabei mit rund 2000 Euro erheblichen Sachschaden, entwendeten jedoch aus dem betretenen Raum nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Tasche da, Tasche weg

Karben: Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Bahnhofstraße packte eine Karbenerin am Samstagmorgen, gegen 10.10 Uhr, ihre Einkäufe in ihren PKW. Dabei wurde sie nach eigenen Angaben von einem kleiner "Tumult" auf dem Parkplatz abgelenkt, als verschiedene Personen mit Einkaufswägen gegeneinander stießen und dadurch einige Unruhe entstand. Nachdem die Karbenerin das Einladen abgeschlossen hatte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Handtasche, die ihr vermutlich während der Ablenkung gestohlen wurde. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, geht nach den Schilderungen der Geschädigten von einem Trickdiebstahl aus und bittet um Hinweise. Dabei hatte die Karbenerin Glück im Unglück. Gegen 18 Uhr fanden Passanten die Tasche am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße liegend. Aus dieser fehlte nichts.

Vandalismus an Schule

Nidda: In der Ferienzeit zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 05. Januar, und 08 Uhr am Montag, 09. Januar, gelangten Unbekannte in eine Schulsporthalle Am Heiligen Kreuz. In der Halle warfen die Täter einen Turnhocker durch eine Glasscheibe zwischen Halle und Regieraum, die dadurch zu Bruch ging. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Möglicherweise dieselben Täter machten sich auch an mehreren Glastüren auf dem Schulgelände zu schaffen und besprühten diese mit Farbe. Zwischen 16.30 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag müssen die Täter am Werk gewesen sein. Mindestens 100 Euro werden die Reinigungskosten in diesem Fall betragen. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Ohne Führerschein

Ortenberg: Auf schneebedeckter Fahrbahn konnte ein 29-jähriger Ortenberger am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Kleinen Mühlgasse in Lißberg seinen Mazda nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und rutschte mit diesem gegen den PKW einer 30-jährigen Ortenbergerin, die angehalten hatte, um den Mazdafahrer passieren zu lassen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge und einem Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich jedoch heraus, dass der Ortenberger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun wird gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rote Geldmappe entwendet

Reichelsheim: Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen nach einem Diebstahl am vergangenen Freitag in der Kirchgasse. Ein Unbekannter begab sich unbemerkt von Hausbewohnern und Angestellten einer Metzgerei zwischen 14.30 und 22 Uhr am Freitag in den Hinterhof des Geschäftes und entwendete aus einem Büroraum eine rote Geldmappe mit Geschäftseinnahmen. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Am Freitag fiel jedoch zweimal ein etwa 30 Jahre alter Mann rund um die Metzgerei auf. Er wird als etwa 1.70m groß, blond und etwas kräftiger beschrieben und war mit einem Fahrrad unterwegs. Ob es einen Zusammenhang zwischen ihm und der Tat besteht oder er sogar als Zeuge wichtige Angaben machen könnte ist unklar.

Reichelsheimerin musste ausweichen

Wöllstadt: Die Frankfurter Straße in Nieder-Wöllstadt befuhr eine 18-jährige Reichelsheimerin am Montagabend, gegen 21 Uhr, in Richtung Friedberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr dabei ein PKW zum Teil auf der eigenen Fahrbahn entgegen, dem sie nach eigenen Angaben ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet die Fahranfängerin mit ihrem Citroen auf den Gehweg und stieß dort gegen zwei Poller. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Der entgegenkommende Unfallverursacher fuhr in Richtung Frankfurt davon. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er einen roten PKW fuhr. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

"Einfach" mitnehmen ging nicht

Wöllstadt: Grabenräumlöffel heißt das Anbaugerät, welches Diebe am Wochenende von einer Brückenbaustelle der neuen Bundesstraße 3 zwischen Ober- und Nieder-Wöllstadt entwendeten. Einfach mitnehmen konnten die Täter das umgangssprachlich Baggerschaufel genannte Gerät im Wert von 11.000 Euro sicher nicht. Es hat eine Breite von etwa 1,50 m und wiegt 2,7 Tonnen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Betrunken unterwegs

Wölfersheim: Ein 49-jähriger Wölfersheimer steht im Verdacht am Montagabend seinen PKW im öffentlichen Straßenverkehr genutzt zu haben, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Verkehrsteilnehmerin informierte gegen 20 Uhr am Abend die Polizei, nachdem sie auf der Bundesstraße 455 zwischen Berstadt und Wölfersheim auf einen Skoda aufmerksam geworden war, dessen Fahrer immer wieder abrupt und unüblich abbremste und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille bei ihm an. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird nun zeigen, ob er zum Zeitpunkt der Verkehrsteilnahme bereits betrunken war. Auf die Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen muss der Wölfersheimer bis auf weiteres verzichten, sein Führerschein wurde sichergestellt.

