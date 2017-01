POL-FB: Unfälle wegen Glatteis und Alkohol ++ angebliches Date endet mit versuchtem Raub ++ Schlüssel aus Umkleidekabine gestohlen ++ Wo ist der Audi A8? ++ u.a.

Friedberg (ots) - Einbruch in Drogerie

Altenstadt: Ein Fenster auf der Gebäuderückseite einer Drogerie in der Straße "Die Weidenbach" in Lindheim hebelten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.35 Uhr, auf. Die Täter gelangten so in die Büroräume, welche sie durchsuchten und aus einem gewaltsam geöffneten Tresor Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Altenstadt: Über 2,4 Promille zeigte der Atemalkoholtest am Freitagabend bei einem 54-jährigen Altenstädter an. Aufgefallen war der Fahrer eines Audi, als er gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 236 zwischen Rodenbach und Heegheim den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW abfuhr, nachdem er über die Fahrbahnmitte hinaus gekommen war. Der Altenstädter fuhr nach dem Unfall ohne weiteres in Richtung Rodenbach weiter, gefolgt von dem PKW-Fahrer, dessen Außenspiegel bei dem Unfall zur Bruch ging. In Rodbach stoppte der Geschädigte den Unfallverursacher und verständigte daraufhin die Polizei. Der Altenstädter musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Renaultfahrer schwer verletzt

Altenstadt: Eine Mischung aus Alkoholeinfluss und Sommerreifen dürfte zu einem Unfall am Samstag in Rodenbach geführt haben, bei dem sich der 51-jährige Fahrer aus Polen schwer verletzte. Gegen 15.30 Uhr befuhr der polnische Staatsbürger mit seinem Renault die Ortenberger Straße von Altenstadt kommend und stieß mit seinem PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Durch den Zusammenstoß kippte der Renault auf die Fahrerseite und kam nach einigen Metern des Rutschens so zum Stillstand. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Fahrer ins Krankenhaus. Dort wurde aufgrund des Verdachtes eines vorangegangenen Alkoholkonsums auch eine Blutentnahme durchgeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.

Führerschein nach Unfallflucht sichergestellt

Bad Nauheim: Gleich zwei Gründe ergaben sich zur Sicherstellung des Führerscheins eines 30-jährigen Friedbergers am heutigen Montagmorgen. Irgendwann rund um Mitternacht in der Nacht zum heutigen Montag verursachte der Friedberger vermutlich mit seinem Fahrzeug in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen einen erheblichen Sachschaden. In Richtung Bad Nauheim auf der Durchgangsstraße fahrend kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Ampel. Dabei entstand am Fahrzeug und an der Ampel ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Nach dem Unfall, trotz ausgelöster Airbags und leichter Verletzungen, fuhr der Unfallverursacher seinen PKW rückwärts auf einen Parkplatz, ließ ihn dort zurück und suchte das Weite. Nachdem ein Zeuge die Polizei über den völlig demolierten PKW informiert hatte, konnten die Beamten kurz darauf den Friedberger an seiner Wohnanschrift antreffen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr und der begangenen Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden stellten die Beamten den Führerschein des Tatverdächtigen 30-Jährigen sicher. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Unfallflucht in Schwalheim

Bad Nauheim: In der Wiesenstraße stellte eine Bad Nauheimerin am Sonntag, gegen 07.10 Uhr, ihren dunkelgrünen Skoda Fabia am Fahrbahnrand ab. In ihrer Abwesenheit bis 20 Uhr am Abend beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den PKW an der vorderen linken Front so erheblich, dass sich die Reparaturkosten auf etwa 1800 Euro belaufen werden. Da der Unfallverursacher flüchtete, ermittelt nun die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, und bittet um Hinweise.

Eindringling gesucht

Bad Nauheim: Als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit Dreitagebart, dunklen lockigen kurzen Haaren und einen grünen Parka wird der Mann beschrieben, der sich am Sonntagmorgen an den Mitarbeiterspinden einer Klinik in der Zanderstraße zu schaffen machte. Gegen 06.20 Uhr wurde er dabei überrascht und von einer Mitarbeiterin angesprochen. In gebrochenem Deutsch antwortete er, dass er ein Praktikant sei, verließ anschließend aber sofort die Klinik. Beute konnte der Unbekannte nicht machen. Hinweise auf den Mann erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Fahrzeugschlüssel aus Umkleide gestohlen

Bad Nauheim: In der unverschlossenen Umkleidekabine der Sporthalle der Ernst-Ludwig-Schule ließen der Nutzer eines grauen A-Klasse-Mercedes und der Nutzer eines weißen Renault Clio am Sonntagnachmittag die Schlüssel ihrer Fahrzeuge in ihren Jacken zurück. Zwischen 15 und 17 Uhr nutzte ein Dieb diesen Umstand, entwendete die Schlüssel aus der Umkleidekabine und öffnete damit die Fahrzeuge. Aus diesen entwendete er neben ein paar Münzen eine Jacke und eine braune Herrenhandtasche. Letztere entsorgte der Täter noch in Tatortnähe auf einer Grünfläche. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Hinweis auf einen jungen Mann, der als dunkler Typ, vermutlich ausländischer Herkunft und bärtig beschrieben wird. Er wurde am Nachmittag im Flur der Halle angetroffen und gab an einen Freund zu suchen. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad davon. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise. Wer konnte auf dem Parkplatz Am Gradierwerk oder rund um die Sporthalle verdächtige Beobachtungen machen? Um wen handelte es sich bei dem jungen Mann?

Fahrt endet an Laterne

Bad Nauheim: In der Schwalheimer Straße verlor ein 30-jähriger Bad Nauheimer am Samstagabend, gegen 23.40 Uhr auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Renault, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und an einer Straßenlaterne und einer Hecke zum Stehen. Da am PKW Totalschaden entstand, ließ dieser sich durch den Fahrer nicht mehr wegfahren. Daher ging der Fahrer zunächst zu Fuß davon, beging also eine Unfallflucht. Während der Unfallaufnahme kam er jedoch zum Ort des Geschehens zurück und räumte seine Unfallbeteiligung ein. Der Bad Nauheimer stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol und musste daher die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich entstandene Sachschaden bei dem Unfall auf etwa 5000 Euro.

Mit abgelaufener Fahrkarte und Drogen erwischt

Bad Vilbel: Äußerst uneinsichtig zeigte sich ein 20-Jähriger am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, in der S-Bahn. Auf seiner Fahrt von Frankfurt nach Karben kontrollierten zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn den wohnsitzlosen Asylbewerber. Aufgrund seiner Fahrt mit einer abgelaufenen Monatskarte wollten sie die Personalien des Mannes feststellen, der daraufhin versuchte die Bahn am Nordbahnhof zu verlassen. Die Bahnmitarbeiter hinderten ihn daran, woraufhin sie von dem 20-Jährigen getreten und gestoßen wurden. Die zu Hilfe kommenden Beamten der Polizeistation Bad Vilbel durchsuchten den Mann und stellten fest, dass er sich nicht nur wegen des Erschleichens von Leistungen und der Körperverletzung strafbar gemacht hatte. Auch der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird dem 20-Jährigen nun vorgeworfen, da bei ihm rund 11 Gramm Marihuana aufgefunden werden konnten. Die Drogen wurden sichergestellt, der Beschuldigte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle entlassen. Einer der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Angebliches Date endet mit versuchtem Raub

Bad Vilbel: Über eine Dating-Plattform im Internet verabredete sich ein zurzeit in Maintal wohnender 20-Jähriger mit einer vermeintlichen Frau zu einem Treffen am Sonntag in Gronau. Am vereinbarten Treffpunkt auf einem Feldweg hinter dem Nidderring erwartete den Asylbewerber jedoch nicht die erwartete Frau, sondern gegen 17.40 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen. Es kam zu einem Gerangel mit den Unbekannten, die ihn dort überraschten und mit einem Pfefferspray in die Augen sprühten. Die Angreifer forderten das Handy des Maintalers, welches er trotz Schlägen und Tritten nicht herausgab. Stattdessen schrie er laut um Hilfe, woraufhin die drei Täter von ihm abließen und flüchteten. Der 20-Jährige erlitt diverse Prellungen und eine Augenreizung durch das eingesetzte Pfefferspray und konnte sich zu einem nahegelegenen Wohnhaus in Sicherheit bringen. Da einer der Täter über ein Handy als die vermeintliche Frau Kontakt zu dem Geschädigten aufgenommen hatte, konnte die Polizei den Anschlussinhaber ermitteln. Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus Niederdorfelden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt erfolgte die Durchsuchung der Wohnanschrift des Jugendlichen, welcher sich in der folgenden Vernehmung geständig zeigte und drei Mittäter benannte. Die vierte beteiligte Person konnte von dem Geschädigten am Tatort nicht gesehen werden, da sie etwas abseits Schmiere stand. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die aus Niederdorfelden, Schöneck und Bad Vilbel stammen. Sie müssen sich nun wegen versuchten schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Mülltonne brannte

Bad Vilbel: Nachbarn entdeckten am Samstag, gegen 10 Uhr, eine brennende Restmülltonne in der Bodelschwingstraße und konnten diese ablöschen. Möglicherweise warf ein Passant einen glimmenden / brennenden Gegenstand in die Tonne, die so Feuer fing. Die Tonne wurde hierdurch leicht beschädigt. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Audi angefahren

Bad Vilbel: Ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand am Samstag bei einem Unfall an der Front eines blauen Audi in der Friedberger Straße. Zwischen 10.30 und 13.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellten PKW und fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Dachstuhl brannte

Büdingen: Passanten entdeckten in der Nacht zum Sonntag, gegen 02.20 Uhr, den Brand des Dachstuhls eines Hauses Im Oberdorf in Vonhausen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der trotzt allem einen Schaden von rund 15.000 Euro in dem zurzeit leerstehenden Einfamilienhaus verursachte. Möglicherweise ging das Feuer von einem Kaminabzug aus. Die Ermittlung der genauen Brandursache bedarf jedoch weiterer Ermittlungen.

Einweisung nach Brandverursachung

Butzbach: Auf eine psychische Erkrankung dürfte es zurückzuführen sein, dass eine 47-jährige Butzbacherin am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße einen Brand verursachte. Gegen 14.40 Uhr bemerkten Hausbewohner eine Rauchentwicklung aus der Wohnung der 47-Jährigen, die kurz zuvor das Haus verlassen hatte. Die eintreffende Feuerwehr stellte im Wohnzimmer der Wohnung im dritten Obergeschoss ein brennendes Sofa fest, dessen Brand zuvor vermutlich von der Bewohnerin selbst durch eine brennende Zigarette verursacht wurde. In der Wohnung entstand durch das Feuer ein noch nicht genau bezifferter Schaden. Weitere Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die 47-Jährige konnte kurz nach dem Brand von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zaun angefahren

Florstadt: Vermutlich von Ober-Mockstadt kommend befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 275, als er am Ortseingang von Nieder-Mockstadt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem Zaun rund um das Grundstück eines Containerdienstes. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise auf ihn. Vermutlich ereignete sich der Unfall gegen 02 Uhr in der Nacht zum Sonntag.

Fahrt endet an Grundstücksmauer

Florstadt: Mit seinem Toyota befuhr ein 18-jähriger Florstädter am frühen Sonntagmorgen die Haupstraße in Ober-Florstadt. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und einer dazu vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er gegen 01.15 Uhr die Kontrolle über seinen PKW und prallte nach rechts gegen eine Grundstücksmauer eines Hauses der Wiesenstraße. Auch eine Straßenlaterne wurde bei dem Aufprall in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Florstädter blieb unverletzt.

Kaugummiautomaten aufgebrochen

Karben: Eine Anwohnerin bemerkte am Samstag in der Frankfurter Straße in Kloppenheim drei aufgebrochene Kaugummiautomaten und verständigte die Polizei. Irgendwann zwischen 19.30 Uhr am Freitagabend und 12.45 Uhr am Samstagmittag machten sich Diebe an den Automaten zu schaffen. Die herausgenommenen Einsätze konnten später in einem Hinterhof in der Frankfurter Straße aufgefunden werden. Dorthin hatten die Täter sich mit ihrer Beute offenbar geflüchtet, um das Münzgeld aus den Automaten zu stehlen. Alles andere ließen die Täter zurück. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Halter sucht Auto - Wo ist der Audi A8?

Karben: Gestohlen oder nur "verlegt"? Noch ist nicht genau bekannt, wo sich der silberfarbene Audi A8 befindet, den ein Fahrzeughalter aus Bad Vilbel sucht. Der Senior ließ den PKW nach eigenen Angaben bereits am Silvestermittag, 31. Dezember 2016, an der Scharmühle in Karben stehen, da das Fahrzeug einen Defekt hatte und nicht mehr fahrbereit war. Gegen 11.30 Uhr brachte ein ihm unbekannter Verkehrsteilnehmer ihn nach Hause. Als er gemeinsam mit Angehörigen gegen 17 Uhr am Silvesternachmittag den PKW abholen wollte, konnte er an der Scharmühle jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Heute meldete sich der Halter bei der Polizei und bat um Hilfe. Weder erbrachte die Absuche an verschiedenen Örtlichkeiten einen Hinweis auf den PKW, noch konnte ein Abschleppung als Ursache für das Verschwinden des PKW ausgemacht werden. Nun bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise auf den Verbleib des silberfarbenen Audi A8 mit FB-Kennzeichen. Auch der Verkehrsteilnehmer, der den Senior am Silverstermittag nach Hause brachte, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zigarettenautomat geleert

Limeshain: Verdächtige Geräusche hörten Anwohner der Hofgartenstraße in Rommelhausen gegen 03 Uhr in der Nacht zum Sonntag. Zuordnen konnten sie diese erst am nächsten Morgen, als sie an der Ecke zur Waldstraße einen komplett beschädigten Zigarettenautomaten fanden. Vermutlich öffneten die Täter den Automaten durch Einleiten eines Gases und konnten so die Zigaretten und das Bargeld in noch unbekannter Höhe entwenden. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Ohne Führerschein, ohne Zulassung

Limeshain: Da er seine Tankrechnung an einer Tankstelle in Rommelhausen am Samstagmittag nicht zahlen konnte, wurde die Polizei auf einen 26-jährigen Schönecker aufmerksam. Er war mit einem zur Entstempelung ausgeschriebenen PKW an der Tankstelle vorgefahren, da für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Fahrt endete damit für den Schönecker. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.

Beifahrerin verletzt

Ober-Mörlen: Auf der Bundesstraße 3 von Butzbach kommend bog ein 20-jähriger Bad Nauheimer am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle Ober-Mörlen nach links auf die Autobahn 5 ab. Dabei übersah er vermutlich den Honda eines entgegenkommenden 54-jährigen Butzbacher, der in Richtung Butzbach auf der Bundesstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 76-jährige Beifahrerin im Honda leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand mit rund 40.000 Euro Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Mit dem Schreck davon gekommen

Ober-Mörlen: Ein Rettungswagen brachte eine 23-jährige Ober-Mörlerin und ihren 18-jährigen Beifahrer am Freitag nach einem Unfall ins Krankenhaus. Gegen 18.20 Uhr befuhr die Ober-Mörlerin mit ihrem VW die Bundesstraße 275 von Langenhain-Ziegenberg in Richtung Ober-Mörlen. Auf der eisglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen, woraufhin die Fahrerin die Kontrolle über den PKW verlor. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Acker zum Stillstand. Die beiden Insassen erlitten einen Schock. Der PKW musste mit einem Totalschaden von etwa 5000 Euro abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Ortenberg: Auf dem Marktplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße parkte ein Ranstädter am Donnerstag, zwischen 08.30 und 10 Uhr, seinen schwarzen VW Passat. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter Parkplatznutzer gegen die linke Front des PKW und verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro. Ohne die Polizei zu verständigen fuhr der Unfallverursacher davon. Nun ermittelt die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Corsa verkratzt

Robach: Die Spuren am linken Kotflügel eines silberfarbenen Opel Corsa, die eine Rosbacherin am Freitag an ihrem PKW vorfand, lassen auf einen Unfall schließen. Zwischen 07.30 und 12.30 Uhr am Freitag beschädigte ein Unbekannter im Weidweg in Ober-Rosbach den geparkten PKW und beging Unfallflucht. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der einen Schaden von etwa 300 Euro hinterließ.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

