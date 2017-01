POL-FB: Täter begeht vier Einbrüche / Einbruchversuche mit Gullydeckeln - Zeugen gesucht

Friedberg (ots) - Nidda: Das Tatmittel Gullydeckel haben offenbar Diebe in Nidda neu für sich entdeckt. Gleich vier Einbrüche und Einbruchversuche in den letzten Tagen wurden der Polizei inzwischen bekannt, bei denen die Täter die Deckel nutzten. Woher sie stammten konnte bislang ebenso wenig geklärt werden, wie die Frage um wen es sich bei dem oder den Tätern handelt.

Aufgeregt meldete sich der Besitzer eines Imbiss am heutigen Montagmorgen, gegen 04.30 Uhr, über Notruf bei der Polizei. Er hatte einen lauten Knall gehört, daraufhin eine beschädigte Scheibe an seinem Geschäft festgestellt und die Polizei verständigt. Den Spuren am Tatort zufolge warfen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür des Imbiss in der "Neue Straße" in Nidda mit einem Gullydeckel ein. So gelangten die Täter in den Verkaufsraum, aus dem sie vom Tresen eine elektronische Kasse mitgehen ließen. So schnell wie die Täter kamen, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Die Fahndung nach ihnen brachte bislang keinen Erfolg. Beute machen konnten die Täter neben der Kasse nicht viel, da sich darin gerade einmal rund 100 Euro Bargeld befanden. Der angerichtete Schaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen.

In der Nacht zum Samstag schlugen Unbekannte ebenfalls mit einem Gullydeckel die Scheibe der Eingangstür zu einem Dönerladen in der Bahnhofstraße ein und konnten so in das Geschäft eindringen. Neben der Kasse ließen die Täter zwischen 23 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Samstag ein elektrisches Dönermesser, einen Mixstab, ein Tablet und einen Laptop mitgehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Einen Gullydeckel unbekannter Herkunft nutzten auch die Täter, die in der Nacht zum Sonntag versuchten die Eingangstür eines Sportgeschäftes in der Krötenburg gewaltsam zu öffnen. Das Eindringen in das Geschäft gelang den Tätern jedoch nicht. Es blieb bei einem noch nicht genau bezifferbaren Sachschaden, der gegen 11.30 Uhr am Sonntag entdeckt wurde.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Donnerstag, zwischen 18.15 und 06.45 Uhr, hatten Unbekannte in Nidda versucht sich mit einem Gullydeckel Zutritt zu einem Juwelier in der Mühlstraße zu verschaffen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, so dass es auch hier bei einem Sachschaden blieb.

Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise zu dem oder den Einbrechern. Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen? Woher stammten die Gullydeckel, die verwendeten wurden? Konnten die entwendeten Kassen irgendwo zurückgelassen aufgefunden werden?

