POL-FB: Mehrere Unfallfluchten, versuchter Einbruch in Juweliergeschäft, Sachbeschädigung an Fahrzeug und noch mehr aus der Wetterau

Friedberg (ots) - Gegen Burgmauer geprallt

Friedberg: Ein 59-jähriger Friedberger kam am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Kaiserstraße aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Poller und prallte schließlich frontal gegen die Burgmauer. Der 59-Jährige verletzte sich dabei leicht, an seinem Ford entstanden Schäden in Höhe von etwa 3000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Die weiteren Schäden belaufen sich auf etwa 5000 Euro.

Unfallflucht in Parkhaus

Bad Nauheim: Einen schwarzen Mercedes beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag, 29. Dezember, in einem Parkhaus in der Straße In den Kolonnaden vermutlich beim Ein-oder Ausparken. Der Mercedes stand dort zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr in der Tiefgarage und wies anschließend Beschädigungen in Höhe von etwa 1250 Euro vorne rechts an der Stoßstange auf. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Beim Linksabbiegen übersehen

Florstadt: Erhebliche Schäden an zwei Fahrzeugen entstanden bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B 275 bei Nieder-Mockstadt, in Höhe der Auffahrt zur A 45 nach Gießen. Ein 74-Jähriger aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf übersah beim Linksabbiegen in Richtung A 45 den entgegenkommenden 36-jährigen Kefenroder in seinem Audi. Durch die Kollision verletzten sich der Audi-Fahrer und seine 36-jährige Frau leicht und kamen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Suzuki entstanden Schäden von etwa 5000 Euro. Die Schäden am Audi lagen mindestens in ähnlicher Höhe, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Heckscheibe eingeschlagen

Nidda: Unbekannte schlugen die Heckscheibe eines geparkten weißen Opel in der Carl-Roemheld-Straße ein. Die Beschädigungen in Höhe von 250 Euro entstanden am Mittwoch zwischen 08.15 Uhr und 111.30 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeiposten Nidda, Tel. 06043-984707.

Unfallflucht im Kreisverkehr

Butzbach: Am Kreisverkehr in der Hoch-Weisel-Straße fuhr am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein Unbekannter Autofahrer aus Richtung Ortsumgehung kommend in den Kreis ein, ohne dabei die Vorfahrt der im Kreis befindlichen Fahrzeuge zu beachten. Es kam zu einer leichten Kollision mit einem weißen Skoda, wodurch Beschädigungen in Höhe von 800 Euro an der rechten Fahrzeugseite des Skoda entstanden. Der Verursacher setzte daraufhin seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Zeugenhinweise.

Versuchter Diebstahl am Münzautomaten von Toilettenhäuschen

Bad Nauheim: Ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstand bei dem Versuch, an den Münzgeldbehälter eines Toilettenhäuschens in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu gelangen. Zwischen Donnerstag letzter Woche, 19 Uhr und gestrigem Donnerstag, 11.30 Uhr, scheiterte der Versuch jedoch. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Anhänger von Sattelzugmaschine beschädigt

Friedberg: Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in der Fauerbachstraße einen in Richtung Innenstadt fahrenden Sattelzug. Dadurch entstanden am Auflieger hinten links Beschädigungen in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verursacher verlor bei der Kollision einige Fahrzeugteile, setzte seine Fahrt aber dennoch fort. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet daher dringend um Zeugenhinweise.

Tür von Juweliergeschäft widerstandfähiger als erwartet

Nidda: Unbekannte versuchten anscheinend in ein Juweliergeschäft in der Mühlstraße zu gelangen, indem sie einen Kanaldeckel in die Tür warfen. Die Tür hielt dem Angriff jedoch stand, wenngleich auch Beschädigungen in bislang unbekannter Höhe entstanden. Die Täter ergriffen dann zwischen 18.15 Uhr am Mittwoch und 06.45 Uhr am Donnerstag unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell