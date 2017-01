POL-FB: Nur wenige Unfälle wegen Glatteis in der Wetterau; aufgebrochener Kaugummiautomat in Lindheim; Einbruch in Gartenhütte in Echzell; Sachbeschädigung in Karben

Friedberg (ots) - Glatteis-Unfälle

Butzbach: Ein 30-jähriger Butzbacher geriet auf der B 3 von Gießen nach Butzbach am Donnerstag gegen 01.35 Uhr in der sogenannten Windhofkurve in Pohl-Göns aufgrund von Glatteis nach links von der Fahrbahn ab. Der Ford kollidierte erst mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei nicht, am Ford entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Die weiteren Schäden belaufen sich auf etwa 1500 Euro.

Karben: Eine 23-jährige Wöllstädterin geriet aufgrund von Glatteis auf der B 3 von Bad Vilbel nach Karben in einer starken Rechtskurve bei Kloppenheim nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen 01.15 Uhr gegen ein Verkehrszeichen, so dass dies- wie auch ihr Seat beschädigt wurde. Nähere Informationen zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Kaugummiautomaten aufgebrochen

Altenstadt: Am Mittwoch zeigte ein Anwohner den Aufbruch eines Kaugummiautomaten in der Siedlerstraße in Lindheim an, welchen er am Montag gegen 10 Uhr festgestellt hatte. Angaben zum Tatzeitraum und zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, in diesem Zusammenhang.

Einbruch in Gartenhütte

Echzell: Aus einer Gartenhütte in der Lindenstraße entwendeten Unbekannte einen Kühlschrank, eine Spielkonsole und eine Elektroheizung im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Vermutlich war also für den Abtransport auch ein Fahrzeug von Nöten. Um in die Gartenhütte zu gelangen, brachen die Diebe zwischen 18.45 Uhr am Dienstag und 11.30 Uhr am Mittwoch das Vorhängeschloss an der Tür auf. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sachbeschädigung an Werbeträger

Karben: Unbekannte warfen eine Bierflasche in eine bedruckte Glasplatte eines Werbeaufstellers, so dass dadurch ein Loch- und somit ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Der Werbeaufsteller befindet sich in einem Vorgarten in der Dieselstraße in Klein-Karben und wurde zwischen 19 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Yasmine Hirsch

