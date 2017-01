POL-FB: Zwei Brände in Bad Vilbel, Rollerdiebstahl in Bad Vilbel, Fahrerflucht in Münzenberg, betrunken in Butzbach unterwegs und noch mehr...

Friedberg (ots) - Ethanol-Verpuffung führt zu Brand

Bad Vilbel: Die freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel rettete am Dienstagabend einen 73-Bewohner vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Marktplatz. Zuvor war es in der Wohnung beim Einfüllen von Ethonol in einen dafür bestimmten Ofen zu einer Verpuffung und einem daraus entstehenden Brand gekommen. Die 76-jährige Bewohnerin konnte eigenständig mit ihrem Hund die Wohnung verlassen und den polizeilichen Notruf verständigen. Ihrem Lebensgefährten war dies aufgrund des starken Rauchs nicht möglich, so dass er auf dem Balkon auf das Eintreffen der Feuerwehr wartete. Der Brand des Ethanolofens, eines Kabels und einer Stehlampe konnte durch die etwa 20 anwesenden Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Im Anschluss lüfteten sie die Wohnung noch mit Spezialgeräten. Ein RTW versorgte den vom Balkon gerettete Bewohner und brachte ihn anschließend aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Andere Anwohner oder Gebäudeteile wurden durch den Brand nicht gefährdet.

Roller entwendet

Bad Vilbel: Unbekannte entwendeten einen grauen Yamaha-Roller im Wert von 500 Euro. Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Dienstag schlugen die Diebe in der Mühlstraße in Massenheim zu. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Polizeibeamte löschen Brand

Bad Vilbel: Am Dienstag erhielt die Polizeistation Bad Vilbel gegen 16.45 Uhr Kenntnis vom Brand eines Blumenkübels auf einer außenliegenden Fensterbank eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethenstraße. Bei Eintreffen der Streife stand die gesamte Fensterbank in Flammen und es war nicht bekannt, ob sich Personen in der Wohnung befanden. Ein Polizeibeamter trat die Wohnungstür ein und betrat die bereits verrauchte Wohnung. Eine Absuche ergab, dass sich weder Personen- noch Tiere darin befanden. Die Beamten löschten den brennenden Blumenkasten noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden, inklusive der eingetretenen Tür, dürfte noch im dreistelligen Bereich liegen. Zur Brandursache liegen bislang keine konkreten Erkenntnisse vor. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt an den Solarlampen in Betracht, welche im Blumenkübel steckten. Dies bedarf jedoch weiterer Ermittlungen.

Fahrerflucht

Münzenberg: Beschädigungen am linken Außenspiegel sowie hinten links an der Stoßstange hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Opel Corsa. Zwischen 19.30 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag passierte der Unfall in der Falkensteiner Straße, welcher Reparaturkosten von mindestens 500 Euro für den Corsa-Eigentümer bedeuten. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, entgegen.

Tablet und Handy aus Wohnung geklaut

Florstadt: Durch eine unverschlossene Wohnungstür gelangte ein Dieb am Dienstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in eine Wohnung auf einem Hof in der Kellerstraße in Nieder-Mockstadt. Dort entwendete er ein Tablet und ein Handy im Gesamtwert von knapp 800 Euro. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Betrunken am Steuer

Butzbach: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag gegen 10.50 Uhr einen 52-jährigen Butzbacher in seinem Mercedes im Küchengartenweg. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, so dass der Butzbacher die Streife zwecks Blutentnahme zur Station begleiten musste. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Streitigkeiten führen zu vier vorläufigen Festnahmen

Wöllstadt: Zeugen meldeten am Dienstag gegen 17.10 Uhr mehrere maskierte-, mit Schlagstöcken bewaffnete Personen in einer Lokalität in der Eisenbahnstraße in Nieder-Wöllstadt. Im Zuge einer Rangelei sprühte einer der Täter dem 39-jährigem Betreiber der Lokalität Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend gemeinsam mit den anderen Tätern. Die Polizei war mit mehreren Wagen im Einsatz und nahm bei anschließenden Maßnahmen vier Personen vorläufig fest. Im Zuge der Vernehmungen stellte sich jedoch heraus, dass es sich um familiäre Streitigkeiten gehandelt hatte. Es lagen keine ausreichenden Haftgründe vor, so dass sich alle festgenommenen Personen wieder auf freiem Fuß befinden.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell