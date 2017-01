POL-FB: Tödlicher Verkehrsunfall

Friedberg (ots) - BUTZBACH - Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 3 in der "Windhofkurve" an der Anschlussstelle Pohl-Göns starb eine 66-jährige Frau aus Langgöns. Sie war nach Zeugenaussagen langsam mit ihrem Opel in den Gegenverkehr geraten und dort zunächst mit einem noch ausweichenden VW Polo und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen. Die Polofahrerin, eine 42-jährige, ebenfalls in Langgöns wohnhafte Frau erlitt einen Schock, ihr hinten im Kindersitz mitfahrendes 7-jähriges Kind blieb augenscheinlich wie der 50-jährige Lastwagenfahrer unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 03. Januar, gegen 13.45 Uhr. Nach den ersten Ermittlungen fuhr die 66-Jährige von Butzbach Richtung Langgöns. Der Polo und der leere Sattelzug mit Anhänger fuhren in die Gegenrichtung. Die Opelfahrerin geriet nach den Zeugenaussagen nicht abrupt, sondern langsam fahrend in den Gegenverkehr. Nach einer ersten Kollision mit dem ausweichenden VW Polo kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem unmittelbar folgenden Sattelzug. An den beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden, am Lastwagen ein erheblicher Frontschaden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Für die Unfallaufnahme, die Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen und die notwendigen Reinigung wegen der ausgetretenen Betriebsstoffe war die Unfallstelle bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen waren veranlasst. Aussagen zur Unfallursache, bzw. zum Grund des Abkommens in den Gegenverkehr sind derzeit noch nicht möglich.

Martin Ahlich

Rückfragen bis 17 Uhr bitte ausnahmsweise unter Tel. 0641/7006-2040!

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell