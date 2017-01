POL-FB: Zwei Nachträge aus der Silvesternacht (einmal Widerstand, einmal Körperverletzung); geklaute Waschmaschine in Bad Vilbel; Unfälle in Niddatal und Ober-Mörlen; betrunken am Steuer in Altenstadt...

Friedberg (ots) - Polizeibeamte gekratzt, bespuckt und getreten

Münzenberg: Passanten meldeten in der Silvesternacht eine offensichtlich orientierungslose, alkoholisierte Frau, welche in Münzenberg, Ortsteil Gambach, umherlief. Die hinzugerufene Polizeistreife versuchte die Herkunft der Frau zu klären und stieß dabei jedoch auf wachsende Aggression seitens der 44-jährigen Münzenbergerin. Als die Beamten sie dann gegen 21.30 Uhr zwecks einer Ausnüchterung mit zur Polizeistation nehmen wollten, kratzte sie einen Beamten. Im weiteren Verlauf spuckte, biss und trat sie nach den beiden Polizisten. Die 44-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle auf der Polizeistation, wo sie noch randalierte und Sachbeschädigungen beging. Sie wird sich nun deswegen und wegen der Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten müssen.

Seat überschlägt sich

Niddatal: Ein 24-jähriger Wöllstädter kam am Montag gegen 23.45 Uhr auf der L 3187 zwischen dem Florstädter Kreuz und Assenheim in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zuvor kollidierte der Seat noch mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Der Fahrer verletzte sich leicht, am Seat entstand ein Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 3800 Euro beziffert.

Von zwei Tätern verprügelt

Friedberg: In der Silvesternacht griffen kurz nach Mitternacht zwei unbekannte Täter einen 18-Jährigen an, welcher derzeit in Friedberg wohnhaft ist. Die beiden Täter schlugen und traten auf ihn ein und nahmen noch sein Handy an sich, als dies dem Opfer runterfiel. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet in diesem Zusammenhang dringend um Zeugenhinweise. Die Tat soll sich in der Usagasse vor einer dortigen Lokalität am Fünffingerplatz ereignet haben. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt, das Handy hat einen Wert von etwa 50 Euro.

Schilder angefahren

Ober-Mörlen: Eine 25-jährige Münzenbergerin geriet am Montag gegen 18.40 Uhr aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und mehreren Verkehrsschildern und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Der Unfall ereignete sich auf der B 3, Bad Nauheim in Richtung Butzbach, vor der Einmündung der B 275. An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

Waschmaschine entwendet- Zeugen gesucht!

Bad Vilbel: Aus einem bisher erst teilweise fertiggestellten Neubau in der Gießener Straße entwendeten Unbekannte aus der freizugänglichen Waschküche eine neuwertige Waschmaschine. Diese hat einen Wert von rund 550 Euro und kam zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr am Montag abhanden. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum bemerkt, dass eine Waschmaschine aus dem Haus getragen wurde? Ist jemandem ein unbekanntes Fahrzeug vor dem Haus aufgefallen?

Nachmittags mit ordentlich Promille am Steuer

Altenstadt: Zeugen meldeten am Montag gegen 17.15 Uhr einen betrunkenen Autofahrer auf einer Tankstelle in der Straße Römerbrunnen. Sie berichteten, dass der Fahrer eines Daimlers in die Waschanlage gefahren war- zuvor aber bereits zwei Mal gestürzt sei. Eine hinzugerufene Streife der Polizeistation Büdingen bestätigte den Verdacht: ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte das Ergebnis von gut 2,5 Promille. Für den 52-jährigen Altenstädter war damit die Fahrt beendet. Er musste die Polizeibeamten zur Station begleiten und durfte nach einer erfolgten Blutentnahme wieder gehen. Sein Führerschein blieb jedoch bei der Polizei.

Sporttasche nach dem Training vergessen

Butzbach: Ein 20-jähriger Gießener vergaß nach dem Training in der Robert-Bosch-Straße seine Sporttasche im Fitnessstudio. Nachfragen am Folgetag brachten keinen Erfolg. Ein Unbekannter entwendete somit die Tasche samt Sportklamotten im Gesamtwert von 150 Euro am Mittwoch zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, entgegen.

Opel zerkratzt

Nidda: Unbekannte verursachten einen Schaden von mindestens 3000 Euro, indem sie einen geparkten Opel Vectra in der Straße Im Seefeld in Bad Salzhausen rundherum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten. Dies geschah zwischen Freitag, 16.12. und vergangenem Sonntag. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

