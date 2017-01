POL-FB: Gesprengte Briefkästen, Einbrüche, Aufbrüche von Kaugummiautomaten, abgetretene Außenspiegel, kleinere Brände und noch mehr aus der Wetterau

Friedberg (ots) - Versuchter Wohnungseinbruch

Ober-Mörlen: Ein gekipptes Badezimmerfenster in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße bot am Freitag Dieben eine günstige Gelegenheit: Zwischen 18.50 Uhr und 20.10 Uhr brachen sie in die Wohnung ein, durchsuchten mehrere Schränke eines Zimmers und flüchteten schließlich über den Balkon. Es ist bislang nicht bekannt, warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen und nicht auch noch den Rest der Wohnung durchsuchten. Möglicherweise flüchten sie aufgrund der Heimkehr der Bewohner. Am Fenster entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Briefkasten gesprengt

Rosbach: Zwar hörte ein Anwohner der Junkergasse in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch einen lauten Knall, dachte sich dabei jedoch nichts. Erst am Freitag stellte er fest, was der Knall zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr zu bedeuten hatte: Unbekannte hatten mit Silvesterböllern den Briefkasten des Anwohners gesprengt, wodurch ein Schaden von etwa 40 Euro entstand. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Einbruch in leerstehendes Haus

Butzbach: Diebe hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Regerstraße auf und gelangten dadurch in das Hausinnere. Die angedachten Möglichkeiten des Diebesguts zerschlugen sich dann jedoch augenblicklich: Das Haus steht aktuell leer, so dass die Diebe ohne Beute wieder verschwanden. Der entstandene Schaden an der Terrassentür steht noch nicht fest. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

Kaugummiautomaten aufgebrochen

Bad Nauheim: Unbekannte brachen in der Frankfurter Straße einen dortigen Kaugummiautomaten auf und entwendeten daraus das Münzgeld. Die Tat wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr festgestellt, näheres ist zum Tatzeitraum noch nicht bekannt. Später, gegen 18.35 Uhr, fand ein Anwohner weitere aufgebrochene Münzgeldbehältnisse eines Kaugummiautomaten in der Küchlerstraße. Auch hier liegen keine weiteren Informationen zum Tatzeitraum, zum entstandenen Sachschaden oder zur Höhe des Diebesguts vor. Hinweise, insbesondere auch zu den entsprechenden Tatzeiträumen, nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Briefkasten beschädigt

Bad Vilbel: Wahrscheinlich waren es Silvesterböller, welche einen Briefkasten in der Straße Am Römerbrunnen in Massenheim in seine Einzelteile zerlegten. Zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr am Freitag hatte die Eigentümerin noch entsprechende Knallgeräusche wahrgenommen. Es entstand ein Schaden von etwa 40 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Sachbeschädigung an Bäckereischaufenster

Altenstadt: Unbekannte warfen einen Kanaldeckel in ein Schaufenster einer Bäckerei in der Rosenstraße in Oberau. Dadurch entstand zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 04.55 Uhr am Samstag ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Portmonee in Gaststätte entwendet

Bad Nauheim: Eine 38-Jährige aus Ober-Mörlen hielt sich am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf. Während sie kurzzeitig die Toilette aufsuchte, ließ sie ihre Handtasche samt Portmonee auf dem Boden an ihrem Platz stehen. Neben diversen Ausweispapieren befanden sich darin auch rund 500 Euro Bargeld. Ein Dieb packte die Gelegenheit beim Schopfe und entwendete das Portmonee. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

"Polenböller" sichergestellt

Bad Vilbel: In der Silvesternacht stellten Polizeibeamte in der Friedberger Straße gegen 21.35 Uhr 57 illegale Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller, sicher. Den 20-jährigen Besitzer der Böller erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei warnt alljährlich vor dem Umgang mit solchen, in Deutschland nicht zugelassenen, Feuerwerkskörpern. Die Explosionswirkung und damit auch die Gefahr dieser Böller ist oft deutlich höher als die der hier handelsüblichen Böller, so dass die Zulassung nicht grundlos fehlt.

Mini beschädigt

Bad Vilbel: Unbekannte zerstörten die Heckscheibe eines in der Frankfurter Straße geparkten schwarzen BMW Mini. Zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 12.15 Uhr am Sonntag entstand dadurch ein Schaden von rund 500 Euro. Der Mini stand in Höhe der Bushaltestelle "Berliner Straße". Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06101-5460-0.

Fünf Außenspiegel beschädigt

Bad Nauheim: Vermutlich durch Gegentreten entstanden Beschädigungen an insgesamt fünf geparkten PKW in der Terrassenstraße. Zwischen 17 Uhr am Samstag und 12.45 Uhr am Sonntag beschädigten Unbekannte jeweils den rechten Außenspiegel der Fahrzeuge und verursachten dadurch Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Einbrecher kommen während des Urlaubs

Bad Vilbel: Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße am Hang erlebten eine böse Überraschung, als sie am Sonntag gegen 18.45 Uhr aus dem Urlaub über die Feiertage nach Hause zurückkehrten. Diebe hatten die Balkontür im ersten Obergeschoss aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Anschließend waren sie mit Wertsachen von mehreren hundert Euro geflohen. Die Anwohner hatten das Haus am Freitag, 23.12., verlassen. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet dringend um Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang.

Einbrecher kommen durch den Wintergarten

Wölfersheim: Die Tür des Wintergartens wählten Diebe, um in ein Einfamilienhaus in der Beundestraße in Berstadt zu kommen. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, entwendeten sie jedoch nichts aus dem Haus. Unklar ist, ob sie eventuell bei ihrem Vorhaben gestört wurden. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Alles durchsucht, nichts mitgenommen

Reichelsheim: Diebe hebelten die Terrassentür einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses im Eichelbergweg in Blofeld auf und durchsuchten dort zwischen 15.15 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag alle Räume. Weiterhin schlugen sie eine Scheibe der Terrassentür vom Einfamilienhaus ein und gelangten somit auch in den dortigen Wohnbereich. Auch hier durchsuchten sie alle Räume und verstreuten den Inhalt der Schränke auf dem Boden. Bislang scheinen die Diebe jedoch nichts entwendet zu haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Werkzeug entwendet

Nidda: Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte zwischen 14 Uhr am Dienstag und 05 Uhr am heutigen Montag aus einer Firma in der Frankenstraße in Eichelsdorf. Um auf das Gelände zu gelangen, schnitten die Diebe ein Loch in den Grundstückszaun und verursachten dadurch einen Schaden von weiteren 1000 Euro. Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Müllsäcke in Brand gesteckt

Bad Vilbel: In der Straße Am Südbahnhof zündeten Unbekannte am Sonntag gegen 18.55 Uhr Müllsäcke an, welche an einer Bushaltestelle abgestellt worden waren. Durch die Hitzeentwicklung ging ein Glaselement der Bushaltestelle zu Bruch, was einem Schaden von etwa 300 Euro entspricht. Hinweise hierzu nimmt die Polizeidienststelle Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Brand von Mülltonnen

Karben: Die Freiwillige Feuerwehr Karben rückte am Sonntag gegen 16.10 Uhr zu einem Brand von mehreren gefüllten Gelben Säcken und einer Bio-Mülltonne in der Westerwaldstraße in Kloppenheim aus. Durch die Flammen entstand auch ein Schaden an der Gebäudefassade eines Mehrfamilienhauses. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Briefkasten der Deutschen Post brannte

Bad Vilbel: Einen Sammelbriefkasten der Deutschen Post setzten Unbekannte am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Willy-Brandt-Straße in Dortelweil in Brand. Der Inhalt des Briefkastens brannte, ohne dass dabei wesentliche Schäden am Briefkasten selbst entstanden. Besonders ärgerlich dürfte dieser Vorfall jedoch für diejenigen sein, die in den Stunden zuvor dort noch Post eingeworfen hatte. Diese dürfte spätestens durch das Löschwasser zerstört worden sein. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Außenspiegel kollidierten

Bad Vilbel: Ein 57-jähriger Bad Vilbeler befuhr am Samstag gegen 16.45 Uhr die Büdinger Straße mit seinem braunen Seat. In Höhe der Nidda-Brücke kam ihm ein unbekannter Autofahrer aus Richtung Ortsausgang Gronau entgegen und überfuhr die Fahrbahnmitte, so dass sich die beiden jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Am Seat entstand dadurch ein Schaden von etwa 250 Euro am Spiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, so dass die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, nun um Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bittet.

Fehler beim Spurwechsel führt zu Unfall auf der A 5

Rosbach: Eine 59-Jährige aus dem Landkreis Esslingen befuhr am Samstag die A 5 in Richtung Frankfurt, als der neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 67-jährige Mercedes-Fahrer aus Niederwalgern gegen 09.35 Uhr plötzlich nach links auf den mittleren Fahrstreifen ausscherte. Die 59-Jährige wich dem Mercedes mit ihrem Peugeot aus, geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die linke Leitplanke und wurde von dieser abgewiesen, so dass sie dann noch mit dem nun abbremsenden Mercedes zusammenstieß. Die 59-Jährige verletzte sich dadurch schwer und kam in ein Krankenhaus. Durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn wurde noch ein VW beschädigt. Der 67-Jährige blieb- ebenso wie der 74-jährige VW-Fahrer- unverletzt.

Unfallflucht auf der A 45- Zeugen gesucht!

Münzenberg: Ein unbekannter Verursacher, zwei Leichtverletzte und ein Totalschaden eines Mercedes CLK sind die Bilanz eines Unfalls, welcher sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der A 45 zwischen Münzenberg und dem Gambacher Kreuz, in nördliche Fahrtrichtung, ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte ein unbekannter Autofahrer mehrfach die Spur, was einen 54-jährigen Wertheimer zum starken Abbremsen und Ausweichen veranlasste. Hierdurch geriet er mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie seine 54-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Wertheim) verletzten sich bei dem Unfall leicht. Am Mercedes entstand ein Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Die Polizeiautobahnstation, Tel. 06033-933-0, bittet nun dringend um Hinweise zum Unfallverursacher.

Schul-Briefkasten gesprengt

Friedberg: Unbekannte warfen Silvesterböller in einen Briefkasten einer Schule im Brüder-Grimm-Weg in Dorheim und verursachten dadurch einen Sachschaden von 150 Euro. Zwischen Donnerstag und Montag fand die Sprengung statt, die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Diebe in Klein-LKW

Ranstadt: Durch Einschlagen der Heckscheibe gelangten Unbekannte in einen geparkten weißen VW-Transorter in der Straße Am Wildfang in Dauernheim. Aus dem Transporter entnahmen sie zwischen 22 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Montag ein neuwertiges Abgas-Messgerät im Wert von 1500 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 500 Euro.

Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen geklaut

Ranstadt: In der Nacht von Sonntag auf Montag, vermutlich gegen 03 Uhr, schlugen Unbekannte jeweils eine Scheibe von zwei abgestellten Transportern im Birkenweg in Dauernheim ein. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie drei Bohrmaschinen, aus dem anderen Fahrzeug nahmen sie nichts mit. Dies könnte auch damit zu tun haben, dass eine Anwohnerin gegen 03 Uhr verdächtige Geräusche vernahm und die Hausbeleuchtung einschaltete. Eventuell verschreckte dies die Diebe. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell