POL-FB: Zeugen zu BMW-Diebstählen gesucht, Festnahme von zwei Tätern in Karben, Einbrecher in Imbiss und in Gaststätte, Nachtrag zum Brand in Butzbach und noch mehr...

Friedberg (ots) - Täter haben es auf BMW abgesehen- Zeugen gesucht!

Echzell: Einen versuchten Diebstahl seines 1er BMW musste ein Eigentümer in der Römerstraße in Gettenau am Mittwoch gegen 12 Uhr feststellen. Diebe waren in den verschlossenen PKW eingedrungen und hatten dann im Fußraum versucht, an die Sicherungen zu gelangen. Im Innenraum befindliche Wertgegenstände ließen sie liegen, lediglich den Fahrzeugschein nahmen sie an sich. Es besteht die Vermutung, dass die Diebe den Diebstahl des BMW zum Ziel hatten. Warum sie davon abließen, ist bislang nicht bekannt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug zuletzt am Dienstag gegen 20 Uhr unbeschädigt gesehen. Damit im Zusammenhang ist wohl der Diebstahl eines BMW X 5 zu sehen, welcher zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch in der Brunnenstraße in Bingenheim abhandenkam. Der 35.000 Euro- wertvolle PKW stand in einer Parkbucht vor einem Haus geparkt. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun dringend um Zeugenhinweise zu beiden Fällen: Wer hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten tätigen können? Sind jemanden fremde Personen in dem Bereich aufgefallen? Auch die Mitteilung zu fremden Fahrzeugen, gegebenenfalls mit auswärtigen Kennzeichen, könnten der Kriminalpolizei hilfreiche Ermittlungsansätze liefern.

Diebe auf frischer Tat erwischt und festgenommen

Karben: Einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Bad Vilbel ist es zu verdanken, dass zwei Diebe ihr angestrebtes Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro gar nicht erst in die Finger bekamen: Zwei 18-jährige Karbener waren am Freitagmorgen gegen 01.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz im Begriff, diverse Feuerwerkskörper aus einem Container in ihr Auto zu laden. Der Supermarkt in der Straße Am Warthweg in Okarben hatte die Feuerwerkskörper draußen vor dem eigentlichen Hauptgebäude in dem Container gelagert. Der Streife war jedoch schon von der Hauptstraße aus das Fahrzeug auf dem Supermarktparkplatz aufgefallen und so unterbrachen die Polizeibeamten den Diebstahl, bevor die Karbener die ersten Feuerwerkskörper einpackten. Im Fahrzeug fanden die Beamten noch Aufbruchwerkzeug, Sturmhauben und die beiden Kennzeichen des Autos, welche die Diebe vor dem geplanten Diebstahl abmontiert hatten. Im Anschluss an die Maßnahmen durften beide Karbener die Polizeistation wieder verlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Zwei Leipfosten umgefahren und danach weitergefahren

Glauburg: Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Zeugenhinweise zu einer Unfallflucht, welche Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr stattfand. Auf der L 3190 zwischen Ortenberg-Bleichenbach und Glauburg-Stockheim fuhr ein unbekannter Autofahrer zwei Leitpfosten um und entfernte sich danach, ohne sich für den Schaden von etwa 200 Euro verantwortlich zu zeigen. Es steht zu vermuten, dass der Autofahrer in Fahrtrichtung Glauburg unterwegs war und vielleicht aufgrund von Straßenglätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam.

Gegen Ampelmast geprallt

Bad Nauheim: Ein 74-jähriger Bad Nauheimer folgte am Donnerstagabend gegen 18.05 Uhr nicht dem kurvigen Straßenverlauf der Frankfurter Straße zwischen Nieder-Mörlen und Friedberg und prallte im Zuge dessen frontal gegen einen Ampelmast. An seinem Toyota entstand dadurch ein Totalschaden (etwa 3000 Euro) und der Bad Nauheimer verletzte sich leicht. Der Ampelmast blieb unbeschädigt.

Vorfahrt missachtet

Niddatal: An der Kreuzung der Vilbeler Straße (L 3351) und der L 3187 missachtete ein 19-jähriger Friedberger am Donnerstag gegen 17.30 Uhr beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 47-jährigen Assenheimerin. Der Friedberger kam aus Richtung Bruchenbrücken und wollte in Richtung Assenheim abbiegen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 1200 Euro am Nissan des Verursachers und am Opel der Assenheimerin. Beide Fahrer sowie ein Mitfahrer blieben unverletzt.

Fahrerflucht auf Feldweg

Ortenberg: Ein Unbekannter streifte am Donnerstag zwischen 10.20 Uhr und 11.20 Uhr mit seinem Fahrzeug einen geparkten PKW, welcher auf einem Feldweg der Ludwig-Pfeiffer-Straße in Richtung Bauhof Ortenberg, in Höhe der dortigen Halle geparkt stand. Am grauen Opel entstanden dadurch an der rechten Fahrzeugseite Schäden in noch unbekannter Höhe.

Diebe scheitern an Sicherheitstür

Wölfersheim: Zwei Personen versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Bar in der Bahnhofstraße einzudringen. Hierfür schlugen sie mehrfach auf das Glas einer Sicherheitstür ein, bis sie ihren Versuch schließlich aufgaben. Der Tatzeitraum kann auf 01.45 Uhr bis 01.50 Uhr eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

In Imbiss eingebrochen

Wölfersheim: Diebe entfernten zuerst das Gitter am Fenster eines Imbiss' in der Industriestraße in Berstadt, bevor sie dann das Fenster aufhebelten und in den Imbiss einstiegen. Dort entwendeten sie zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch und 09.50 Uhr am Donnerstag 200 Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Geld aus Snackautomaten entwendet

Florstadt: Unbekannten gelang die Öffnung eines in der Stadastraße in Nieder-Mockstadt stehenden Snackautomaten. Anschließend entwendeten sie den Münzbehälter und das darin enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Am Automaten entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Der Diebstahl fand zwischen 04.30 Uhr am Donnerstag und 09.35 Uhr am heutigen Freitag statt. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Verdeck von Auto aufgeschnitten

Bad Nauheim: Durch das Aufschneiden des Verdecks eines braunen Chrysler gelang es Dieben, eine Tasche aus dem Innenraum des Fahrzeugs im Brunnenweg in Rödgen zu entwenden. Weiterhin schlugen sie noch eine Scheibe am Fahrzeug ein und hinterließen so zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 08.30 Uhr am Freitag einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 150 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Einbruch in Gaststätte

Friedberg: Diebe traten zuerst den heruntergelassenen Rolladen an der Eingangstür einer Gaststätte in der Kaiserstraße ein und hebelten anschließend mit massiver Gewalt die Eingangstür auf. Im Innenraum der Gaststätte hebelten sie weiterhin mehrere Spielautomaten auf und entwendeten aus den darin befindlichen Geldkassetten das Bargeld. Weiteres Bargeld entwendeten sie aus den Räumen der Gaststätte. Insgesamt kam dabei zwischen 22.10 Uhr am Donnerstag und 09 Uhr am Freitag ein Betrag von etwa 320 Euro zusammen. An der Tür entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Unfallflucht in der Parkstraße

Bad Nauheim: Beschädigungen in Höhe von 100 Euro an der hinteren Stoßstange eines schwarzen BMW Mini hinterließ ein Unbekannter am Samstag zwischen 21.15 Uhr und Mitternacht in der Parkstraße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Zweiter Nachtrag zum Brand in Butzbach am 28.12.2016

Butzbach: Wie bereits berichtet wurde, verstarb am 28.12.2016 eine Person im Krankenhaus, nachdem sie zuvor durch die Feuerwehr aus einer brennenden Wohnung in der C.-Schneider-Straße in Nieder-Weisel gerettet worden war. Inzwischen steht fest, dass es sich hierbei wie bereits vermutet um die Wohnungsinhaberin handelte.

Des Weiteren konnten die Brandermittler der Kriminalpolizei Wetterau inzwischen die Brandursache herausfinden: Der unsachgemäße Umgang der Bewohnerin mit Zigaretten im Bereich ihres Bettes hatte zu dem Brand geführt.

