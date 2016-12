POL-FB: Knochenfund in Randstadt

Friedberg (ots) - Ranstadt: Am Mittwoch erhielt die Polizei gegen 11.20 Uhr Kenntnis von einem Knochenfund, welchen Jäger im Zuge einer Treibjagd machten. Der Fundort liegt an der K 196 zwischen Dauernheim und Geiß-Nidda. Inzwischen kann bestätigt werden, dass es sich um Knochen menschlichen Ursprungs handelt. Am heutigen Donnerstag fand eine erneute Absuche des Geländes statt. Die gefundenen Knochen werden nun der Gerichtsmedizin zugeführt um eine Identifizierung der Person zu ermöglichen. Bisher liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Weitere Angaben zum Sachverhalt können zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gemacht werden.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell