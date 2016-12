POL-FB: Zeugen nach Einbrüchen in Tankstellen gesucht; Nachtrag zum Brand in Butzbach und weitere Meldungen aus der Wetterau...

Friedberg (ots) - Fahrraddiebstahl

Bad Nauheim: Ein Mountainbike im Wert von 900 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Straße In der Au. Das "Bulls"-Fahrrad war dort vor der Klinik angeschlossen worden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Fahrerflucht

Bad Vilbel: Einen geparkten grauen Mercedes beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntag, 01 Uhr und Dienstag, 18.30 Uhr. Der Mercedes stand in der Straße Niddablick und weist nun hinten links Beschädigungen von etwa 2000 Euro auf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Dieb im Keller

Bad Nauheim: Getränke im Wert von mehreren hundert Euro erbeutete ein Dieb zwischen 15 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Usastraße. Wie der Dieb in das Haus gelangte, steht noch nicht sicher fest. Im Keller brach er ein Schloss auf und kam so in das Kellerabteil. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Radar-Sensor entwendet

Büdingen: Einen Radar-Sensor im Wert von 400 Euro entwendeten Unbekannte von einem geparkten schwarzen Mercedes in der Berliner Straße. Durch das Abmontieren verursachten sie zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, einen Sachschaden von etwa 450 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Versuchter Einbruch

Bad Nauheim: Bei dem Versuch in ein Friseurgeschäft einzubrechen, hinterließ ein Dieb zwischen 19 Uhr am Dienstag und 09.15 Uhr am Mittwoch einen Schaden von rund 400 Euro an der Tür zum Lagerraum. Warum der Dieb von seinem Vorhaben abließ, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Einbrüche in Tankstellen- Zeugen gesucht!

Bad Nauheim: Zwei Täter warfen am Mittwoch gegen 02.55 Uhr mehrfach einen mitgebrachten Kanaldeckel gegen die Eingangstür einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Ober-Mörlen. Die Tür hielt jedoch stand- obwohl ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Die Täter packten den Kanaldeckel wieder ein und flohen mit einem weißen Audi in Richtung Nieder-Mörlen. Nur wenige Minuten später warfen die zwei Täter die Eingangstür einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen ein und entwendeten anschließend Zigaretten im Wert von rund 2000 Euro. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernten sich beide Täter wieder mit dem weißen Audi. Sowohl bei dem Versuch- als auch bei dem vollendeten Diebstahl dauerte die Tatausführung nur wenige Minuten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer hatte eine kräftige Statur, trug bei Tatausführung eine Pudelmütze und eine Jacke, Handschuhe und eine Jogginghose. Der Beifahrer ist schlanker als der Fahrer, trug einen Kapuzenpullover ("Hoodie") mit aufgesetzter Kapuze und darunter eine Basecap. Weiterhin trug er Sportschuhe. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet dringend um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen und kann die Fahndungsangaben zum Auto oder den Personen ergänzen? Zeugen werden gebeten, sich umgehen bei der Polizei zu melden!

Nachtrag zum Brand in Butzbach am 28.12.2016

Butzbach: Wie bereits berichtet wurde, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der C.-Schneider-Straße in Nieder-Weisel heute Morgen gegen 06.15 Uhr einen Brand in einer der Wohnungen. Die aus der Wohnung schwerverletzt geborgene Bewohnerin ist inzwischen verstorben.

Yasmine Hirsch

