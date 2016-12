POL-FB: Raub in Nieder-Florstadt- dringend Zeugen gesucht!

Friedberg (ots) - Florstadt: Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstag gegen 18.30 Uhr einer 45-jährigen Bäckerei-Mitarbeiterin aus Nidda ihre Tasche mit den Tageseinnahmen zu entreißen. Vor dem Eingang einer Bank-Filiale am Messeplatz in Nieder-Florstadt näherte sich der maskierte, unbewaffnete Mann plötzlich der Mitarbeiterin und riss heftig an der Tasche. Da die 45-Jährige die Tasche jedoch nicht losließ, versetzte er ihr schließlich einen Stoß, so dass sie zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Doch noch immer hielt sie die Tasche fest und schrie um Hilfe. Durch die Schreie wurden zwei Männer auf die Situation aufmerksam und gingen auf die 45-Jährige zu. Der Täter ließ schließlich von ihr ab und floh ohne Beute. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80m groß und sehr schlanke Gestalt, wahrscheinlich hellhäutig, bekleidet mit Jacke und Hose und einer Stoffmütze. Er hatte das Gesicht mit einem Tuch/Schal oder ähnlichem bedeckt. Diese Bedeckung war mit Sehschlitzen versehen. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, welche anwesend waren und den Sachverhalt beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang äußern können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass eine Person den Täter noch zu Fuß verfolgte. Dieser Zeuge wird ebenfalls dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell