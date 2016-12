POL-FB: Brand in Wohnhaus

Friedberg (ots) - Butzbach: Am heutigen Mittwochmorgen meldeten Anwohner aus der C.-Schneider-Straße in Nieder-Weisel gegen 06.15 Uhr einen laufenden Brandmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die 58-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung reagierte nicht auf das Klopfen und Klingeln der Nachbarn. Bereits kurze Zeit später trat starker Qualm aus der Wohnung hervor. Einer Streife der Polizeistation Butzbach gelang es, die Wohnungstür einzutreten. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Butzbach betraten daraufhin die Wohnung und retteten eine schwerstverletzte Person. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bisher deutet alles darauf hin, dass es sich bei der Verletzten um die 58-Jährige Bewohnerin handelt. Ihr Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die rund 30 weiteren Anwohner kamen nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem sie diese zuvor eigenständig verlassen hatten. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Butzbach, zwei Polizeistreifen und dem Rettungshubschrauber waren auch zwei RTW und ein Notarztwagen vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Wetterau werden die Ermittlungen diesbezüglich aufnehmen.

