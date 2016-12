POL-FB: Pressemeldungen zum heutigen Dienstag: Sachbeschädigung an Auto, entwendete Pflastersteine, Einbruch in Getränkemarkt in Karben, weitere Kaugummiautomaten aufgebrochen und noch mehr...

Friedberg (ots) - Wenige Sekunden für Dieb ausreichend

Bad Nauheim: Erst am heutigen Dienstag zeigte eine 84-jährige Bad Nauheimerin den Diebstahl von zwei Umhängetaschen samt ihrer Geldbörse an. Am Freitag hatte die 84-Jährige ihr Auto in eine Garage in der Schwalheimer Straße geparkt und den Einkauf ausgeladen. Für wenige Sekunden ließ sie die Taschen gegen 16 Uhr vor der Garage stehen, um noch Weiteres aus dem Auto zu holen. Dies reichte einem Dieb aus, um die Taschen ungesehen an sich zu nehmen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 200 Euro. Besonders ärgerlich dabei ist jedoch das Abhandenkommen des Portmonees mit sämtlichen Ausweisen und Kundenkarten. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache.

Außenspiegel abgerissen

Glauburg: Von einem im Carport geparkten silberfarbenen Opel rissen Unbekannte die Verkleidung des linken Außenspiegels ab. Zwischen 10.30 Uhr am Samstag und 09.30 Uhr am heutigen Dienstag entstand der Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Betonpflaster entwendet

Florstadt: Unbekannte entwendeten Heiligabend rund zwei Quadratmeter bereits verlegtes Betonpflaster in der Unterdorfstraße in Leidhecken. Während sich die Bewohner zwischen 16.10 Uhr und 18.30 Uhr in der Kirche befanden, entnahmen die Diebe die Pflastersteine im Wert von rund 200 Euro. Da für den Abtransport sicherlich ein Fahrzeug von Nöten war, hofft die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, auf Hinweise durch die Nachbarschaft.

Einbruch in Getränkemarkt

Karben: Bisherigen Ermittlungen zufolge fehlen nur Süßigkeiten im Wert von etwa 25 Euro, der entstandene Sachschaden an der aufgedrückten Tür beträgt jedoch 1500 Euro. Zwischen 13 Uhr am Samstag und 08.30 Uhr am heutigen Dienstag verschafften Diebe sich unbefugt Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Bahnhofstraße in Kloppenheim. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Büro

Büdingen: Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte ein Dieb in das Büro eines Altenwohnheims in der Hannerstraße. Aus einem verschlossenen Schrank entwendete er dort eine Geldkassette mit rund 140 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Kaugummiautomaten aufgebrochen

Reichelsheim: Anwohner berichteten am Dienstagmittag von einem aufgebrochenen Kaugummiautomaten in der Dorn-Assenheimer-Straße. Die entnommenen Münzgeldbehälter waren wenig entfernt an einem Feldweg zu finden. Näheres zum Tatzeitraum und zur Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Beienheim: Auch hier stellten Zeugen einen aufgebrochenen Kaugummiautomaten fest. Gegen 09.50 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass in der Parkstraße ein entsprechender Diebstahl stattgefunden hatte. Konkrete Hinweise sind auch in diesem Fall nicht vorhanden, nähere Angaben können ebenfalls noch nicht gemacht werden.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell