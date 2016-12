POL-FB: Pressemeldungen aus der Wetterau zu Sonntag und Montag: Mehrere Einbrüche, Unfallfluchten, Werkzeugdiebstahl in Florstadt, aufgebrochener Kaugummiautomat in Limeshain und noch mehr

Friedberg (ots) - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Altenstadt: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag in einen Getränkemarkt in der Straße Die Weidenbach einzubrechen. Mehrere Hebelspuren waren an der Glaseingangstür festzustellen, welche die Täter jedoch nicht geöffnet bekamen. Vermutlich fand der Einbruchsversuch gegen 02.35 Uhr statt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Zeugenhinweise.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Florstadt: Einen Schaden von 250 Euro hinterließen Einbrecher, welche an der seitlichen Eingangstür einer Apotheke am Messeplatz in Nieder-Florstadt scheiterten. Zwischen Samstag, 13 Uhr und Dienstag, 0.15 Uhr, hebelten sie mehrfach an der Tür und ließen dann von ihrem Vorhaben ab. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Bahnhofsgebäude

Nidda: Zigaretten, Chips und Süßigkeiten klauten Unbekannte bei einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude in der Straße Am Bahnhof. Zwischen 13 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Montag gelangten die Diebe durch ein Fenster in das Gebäude und nahmen die Ware im Wert von 100 Euro an sich. Das Fenster zerstörten sie dabei komplett, was einem Schaden von etwa 2000 Euro entspricht. Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang.

Und wieder Kaugummiautomat

Limeshain: In der Himbacher Straße in Rommelhausen brachen Unbekannte zwischen Mittwoch und Montag einen dort angebrachten Kaugummiautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Höhe des Diebesgut und des Sachschadens sind ebenso wenig wie der genaue Tatzeitraum bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Außenspiegel entwendet

Bad Vilbel: Unbekannte montierten den rechten Außenspiegel eines in der Lohstraße geparkten schwarzen Ford ab und entwendeten ihn. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 11.30 Uhr am Montag geschah der Diebstahl des etwa 100 Euro teuren Fahrzeugteils. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Zeuge bemerkt Trunkenheitsfahrt

Ortenberg: Ein aufmerksamer Autofahrer teilte der Polizeistation Büdingen am Montag gegen 19 Uhr einen auffällig fahrenden Citroen-Fahrer mit. Der Zeuge schaffte es sogar, den Fahrer zum Anhalten zu bringen, so dass eine alarmierte Streife in der Straße In den St. Wendelsgärten eine Kontrolle mit ihm durchführen konnte. Dabei stellte die Streife bei einem Alkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille bei dem Ortenberger fest. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Fahrerflucht

Bad Vilbel: Einen Schaden von 500 Euro an der linken Fahrzeugseite eines schwarzen Ford verursachte ein Unbekannter Autofahrer zwischen 16 Uhr am Sonntag, 18. Dezember und 17.30 Uhr am Donnerstag, 22. Dezember. Der Ford stand in diesem Zeitraum in der Schützenstraße. Der Unfallverursacher hinterließ keinerlei Personalien, so dass nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Bad Vilbel. Tel. 06101-5460-0.

Beim Vorbeifahren angefahren

Bad Vilbel: Anscheinend streifte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Landgrabenstraße einen dort geparkten schwarzen BMW und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der Unfall passierte zwischen 12 Uhr am Sonntag und 12.15 Uhr am Montag, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Werkzeug aus Auto gestohlen

Florstadt: Aus einem geparkten weißen Mercedes Vito entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von etwa 4000 Euro. Zwischen 08 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Samstag schlugen sie die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so an das Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Unfallflucht

Rosbach: Einen im Seeweg geparkten grauen Ford Kombi beschädigte ein Unbekannter Autofahrer zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag im Bereich der Beifahrertür. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro, der Verursacher zeigte sich hierfür jedoch nicht verantwortlich und entfernte sich von der Unfallstellte. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Einbrecher kommen über Balkon

Bad Vilbel: An Heiligabend gelangten Diebe über einen Balkon im ersten Obergeschoss in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolph-Kolping-Straße. Dort entwendeten sie 120 Euro Bargeld, bevor sie die Wohnungstür von innen aufbrachen, um die Wohnung wieder verlassen zu können. Der entstandene Sachschaden an Balkon- und Wohnungstür beträgt insgesamt etwa 600 Euro. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet dringend um Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

