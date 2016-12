POL-FB: Pressemeldungen aus der Wetterau zu Freitag und Samstag (Sonntag und Montag folgt): Körperverletzungen, Einbrüche, Diebstähle, berauschte Autofahrer und Unfallfluchten

Friedberg (ots) - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten

Butzbach: Nachdem ein 41-jähriger Butzbacher und sein Begleiter am Freitagabend aus einer Spielothek in der Jacob-Rumpf-Straße geflogen waren, gerieten sie vor der Tür mit einem Unbekannten in einen handgreiflichen Streit. Der 41-Jährige fasste daraufhin den Entschluss, den Unbekannten zur Polizeistation zu bringen und zog ihn mit sich. In Höhe der Weiseler Straße und Bismarckstraße in Nieder-Weisel endete dieses Vorhaben dann jedoch gegen 23.45 Uhr abrupt, da der Unbekannte um Hilfe schrie und diese ihm auch zukam: aus umliegenden Gaststätten kamen eine Vielzahl an Personen heraus und schlugen und traten auf den 41-Jährigen ein. Dieser trug Verletzungen im Bereich des Gesichts und den Händen davon. Der ursprüngliche Täter sowie alle seiner Unterstützer rannten beim Eintreffen der Polizei davon. Konkrete Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass die Vielzahl der Personen arabisch-stämmig ausgesehen haben soll. Die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um sachdienliche Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang.

Schmuck entwendet

Bad Nauheim: Ein Dieb hebelte zuerst die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Benekestraße auf und gelangte dann mit der gleichen Technik in eine Wohnung im dritten Obergeschoss. Dort durchsuchte er am Freitag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr sämtliche Räume und entwendete maßgeblich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Diebstahl in Bar

Büdingen: In einer Bar in der Straße Altstadt kam am frühen Samstagmorgen einem 21-jährigen Birsteiner sein Portmonee abhanden. Das Portmonee hatte er in seiner Gesäßtasche aufbewahrt und gegen 01.30 Uhr den Diebstahl festgestellt. Neben etwas Bargeld befanden sich auch sämtliche Ausweise und Kundenkarten darin. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 70 Euro. Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise diesbezüglich.

Ohne Führerschein- dafür aber berauscht unterwegs

Wöllstadt: Eine Verkehrskontrolle am Samstag gegen 02 Uhr ergab, dass ein 26-jähriger Frankfurter nicht nur ohne Führerschein einen Ford durch die Gießener Straße in Ober-Wöllstadt fuhr, sondern er auch zuvor Drogen konsumiert hatte. Der Drogenvortest schlug sowohl bei Cannabis- als auch bei Kokain positiv an. Es folgten eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens und das Stehenlassen des Fords.

Streit mit Ex wird zu Prügelei mit Unbekannten

Bad Vilbel: Ein 46-jähriger Bad Vilbeler geriet am Heiligabend gegen 22.45 Uhr am Südbahnhof mit seiner Ex-Freundin in einen verbalen Streit. Zwei Passanten kamen der Frau daraufhin zur Hilfe, was dann jedoch in einem Streit zwischen dem 46-Jährigen und den Passanten mündete. In dessen Verlauf wurde der 41-Jährige den beiden Männern gegenüber verbal ausfällig und musste daraufhin Schläge und Tritte der beiden Unbekannten einstecken. Der 41-Jährige verletzte sich dadurch leicht und beschreibt die Männer wie folgt: vermutlich Südländer, 20 - 25 Jahre alt, dunkle Kleidung, einer der Täter trug einen Bart, beide Täter müssten Blutanhaftungen an der Kleidung haben und beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Außenspiegel angefahren

Butzbach: Den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen Seat Leon beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag gegen 17.50 Uhr in der Weiseler Straße in Nieder-Weisel. Da der Eigentümer des Seat den dadurch verursachten Knall sogar in seiner Wohnung hörte, ist davon auszugehen, dass auch der Verursacher den Unfall mitbekam und sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Jacke mit Portmonee weg

Wöllstadt: Auf einer Feier in der Römerhalle in der Gartenstraße in Ober-Wöllstadt verlor ein 22-jähriger Darmstädter seinen Chip für die kostenpflichtige Garderobe. Wahrscheinlich nahm der Finder des Chips auch gleich die dazugehörige Jacke samt Portmonee an sich. Zwischen 23 Uhr am Freitag und 03 Uhr am Samstag gelangte der Dieb in den Besitz von der Jacke und dem Portmonee samt Ausweise und Kundenkarten des Darmstädters. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Kellereinbruch

Karben: Aus einer abgeschlossenen Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Ramonville Straße in Groß-karben entwendeten Unbekannte zwischen 08 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag diverses Werkzeug und einen Satz Reifen eines Rennrads. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Versuchter Einbruch

Bad Vilbel: Einen Schaden von etwa 15 Euro stellte ein Bewohner eines Reihenhauses in der Straße Am Fuhrweg am Samstag gegen 11 Uhr an der Haustür fest. Unbekannte hatten versucht, die Tür aufzuhebeln. Allem Anschein nach gelang dies ihnen jedoch nicht. Wann genau der Versuch stattfand, ist nicht näher zu bestimmen. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Scheiben im Gymnasium beschädigt

Bad Vilbel: Unbekannte verursachten in der Nacht von Freitag auf Samstag Schäden in einer Höhe von 700 Euro an einer Eingangstür eines Gymnasiums in der Saalburgstraße. Anscheinend traten sie gegen die Tür und warfen auch einen Stein in die Scheibe. Zwischen 20 Uhr und 09.30 Uhr fand die Tat statt. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Betrunken verunfallt

Büdingen: Einer Streife der Polizeistation Büdingen fiel am Samstag gegen 04.45 Uhr ein Fiat in der Frankfurter Straße in Büches auf. Der geplanten Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrer indem er davon fuhr. In der Straße Am Junkerngarten kam der Fahrer aber in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr links eine Böschung hinauf, prallte gegen einen Baum und überschlug sich abschließend noch. Der 47-jährige Fahrer aus Ortenberg verletzte sich dadurch leicht, am Fiat entstand ein Totalschaden (in diesem Fall etwa 500 Euro). Die nun anstehende Kontrolle erbrachte beim Alkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille. Weiterhin bestanden für das Fahrzeug weder eine Zulassung- noch eine Versicherung. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, der 47-Jährige hat nämlich keinen.

Nachbar und Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Karben: Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Sauerbornfeld alarmierte am Samstag gegen 0.20 Uhr die Feuerwehr, da er einen Brand in einer der Wohnungen festgestellt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Karben kam mit einem Großaufgebot zum Wohnhaus und schlug die betreffende Wohnungstür ein. In der Wohnung hatte ein Plastikbrett auf dem Herd zu schmoren angefangen. Durch sofortiges Löschen konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich der Brand voll entwickelte. In der Wohnung waren lediglich zwei Hunde anwesend, welchen nichts passierte. Die Bewohner kamen wenig später nach Hause. Wahrscheinlich war ein Regler des Herds im Vorbeigehen unbemerkt und unbeabsichtigt eingeschaltet worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Ober-Mörlen: Am Samstag versuchten drei unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße zu gelangen. Zwischen 0.00 Uhr und 0.04 Uhr versuchten sie mit mitgebrachtem Werkzeug die Eingangstür aufzuhebeln und verursachten dadurch einen Schaden von etwa 3000 Euro. Die Tür hielt jedoch stand und die Täter verließen das Tankstellengelände wieder. Alle drei Täter waren mit Kapuzen und Schals vermummt. Einer der Täter trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke, die anderen beiden Täter trugen helle Jogginghosen und vermutlich auch helle Jacken. Die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet dringend um Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang: Wer hat zur Tatzeit oder auch in den Minuten davor und danach drei Personen im Bereich der Tankstelle beobachtet? Ist jemandem ein Fahrzeug in der Nähe des Geländes aufgefallen?

