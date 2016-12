POL-FB: Weitere Meldungen aus der Wetterau: Pakete aus LKW entwendet, zwei Einbrüche und ein Unfall auf der A 5

Friedberg (ots) - Pakete entwendet

Reichelsheim: Diebe schlugen das Heckfenster eines geparkten Citroen-LKW ein und entwendeten mehrere Pakete. Der LKW war im Auftrag für einen Paketzusteller unterwegs, so dass sich unter den entwendeten Lieferungen sicherlich auch einige Weihnachtsgeschenke befanden. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise: Wem ist zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 08.30 Uhr im Bereich der Bingenheimer Straße etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem weißen LKW aufgefallen?

Einbruch in Keller

Bad Vilbel: Durch Hochschieben eines Gitters und das anschließende Einschlagen eines Kellerfensters kam ein Dieb zwischen 14 Uhr am Mittwoch und 08 Uhr am Donnerstag in den Keller eines Einfamilienhauses in der Max-Planck-Straße. Aus einem als Büro genutztem Raum entwendete er mehrere technische Geräte. Weitere Räume des Hauses wurden anscheinend nicht betreten oder durchsucht. Eine abschließende Aufzählung des Diebesguts ist bislang nicht vorhanden, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Wert mehrere hundert Euro hoch sein wird. Der entstandene Schaden am Fenster beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

In Werkstatt eingebrochen

Wöllstadt: Werkzeug im Wert von 2000 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Werkstadt in der Rodheimer Straße in Nieder-Wöllstadt. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 11.15 Uhr am Donnerstag schoben die Diebe das Rolltor zur Werkstatt hoch und gelangten dadurch an das Diebesgut. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Beim Auffahren auf A 5 übersehen

Rosbach: Vermutlich übersah eine 86-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Soden an der Anschlussstelle Friedberg beim Auffahren auf die A 5 in Richtung Frankfurt einen auf der rechten Spur fahrenden 73-jährigen Fahrer einer MAN-Sattelzugmaschine. Beim Spurwechsel von der Beschleunigungsspur auf die rechte Spur der A 5 kam es am Donnerstagmorgen gegen 08 Uhr zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand dadurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 7500 Euro. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrer aus Recklinghausen blieben unverletzt.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell