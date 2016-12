POL-FB: Mehrere Unfallfluchten, Einbruch in Rosbach und Bad Vilbel, Fahndungserfolg zur Verkehrsunfallflucht in Karben und noch mehr...

Friedberg (ots) - Einbruch in Wirtshaus

Rosbach: Durch das Aufhebeln eines Fensters gelang ein Dieb am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr in ein Wirthaus in der Straße Bei den Junkergärten in Ober-Rosbach. Dort durchsuchte er die Schränke im Thekenbereich und verschwand schließlich ohne Beute. Aufgrund einer Alarmanlange war der Einbruch sofort festgestellt- und der Polizei mitgeteilt worden. Diese traf den Dieb trotz schnellen Eintreffens vor Ort nicht mehr an. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet daher um Zeugenhinweise: Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Straße Bei den Junkergärten eine verdächtige Person oder vielleicht ein Fahrzeug bemerkt?

Roller beschädigt

Bad Vilbel: Scheinbar schmissen Unbekannte einen Roller um, welcher am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 14.15 Uhr vor der Sporthalle in der Saalburgstraße stand. An der schwarzen Vespa entstanden dadurch Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Fahrzeug überschlug sich mehrfach

Büdingen: Auf der L3189 zwischen Altwiedermus und Eckardshausen geriet ein 31-jähriger Fiat-Fahrer aus Ronneburg am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in einer starken Linkskurve auf die rechte Banquette. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zurückzukehren, überschlug sich der Fiat mehrfach und blieb im Graben liegen. Der Ronneburger blieb unverletzt, am Fiat entstand ein Totalschaden (entspricht in diesem Fall etwa 1000 Euro). Der Fiat wurde abgeschleppt.

Wildunfälle

Echzell: Ein 28-Jähriger aus Nidda konnte am Mittwoch gegen 21.30 Uhr die Kollision zwischen seinem Opel und einem Waschbär nicht mehr verhindern. Der Waschbär kreuzte unerwartet die Fahrbahn der L 3188 zwischen Echzell und Grund Schwalheim und war nach dem Zusammenstoß nicht mehr aufzufinden. Am Opel entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ortenberg: Ein Reh kreuzte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr von rechts nach links die Fahrbahn der L 3184 zwischen Ortenberg und Bergheim. Ein 48-jähriger Ortenberger konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern. Das Reh lief anschließend davon, am Mercedes des Ortenbergers entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Kollision von Außenspiegeln im Gegenverkehr

Florstadt: Auf der L 3188 zwischen Altenstadt und Florstadt, kurz vor dem Stammheimer Kreuz, kam am Mittwoch gegen 18.10 Uhr einer 55-jährigen Florstädterin ein Autofahrer aus Richtung Florstadt entgegen. Der unbekannte Autofahrer überfuhr dabei die Mittellinie und kollidierte mit seinem linken Außenspiegel den ebenfalls linken Außenspiegel des VW der Florstädterin. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich für den entstandenen Schaden am Opel von etwa 200 Euro zu interessieren.

Versuchter Diebstahl von Altkleidern

Rockenberg: Scheinbar war das plötzliche Auftauchen eines Zeugen der Grund dafür, warum Diebe am Mittwoch gegen 20.30 Uhr von ihrem Vorhaben abließen, Säcke mit Altkleidern aus einem dafür vorgesehenen Container im Münzenberger Pfad zu stehlen. Zuvor hatten sie bereits ein Vorhängeschloss mit Hilfe einer Flex zerstört. Da die Diebe ohne Beute flüchteten, entstand lediglich der Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Butzbach, Tel. 06033-9110-0, entgegen.

Dieb klettert auf Balkon

Bad Vilbel: Ein Dieb kletterte am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf den Balkon einer im ersten Stock liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg in die Wohnung ein. Durch den Lärm war jedoch ein Bewohner auf die Situation aufmerksam geworden. Als dies der Dieb bemerkte, flüchtete er ohne Beute über den Balkon. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet in diesem Zusammenhang um Mittelung verdächtiger Beobachtungen.

Verkehrsunfallflucht

Friedberg: Eine 53-jährige Wölfersheimerin parkte am Mittwoch gegen 07.15 Uhr ihren weißen VW in der Nauheimer Straße in Ockstadt. Gegen 17.30 Uhr stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ein Unbekannter scheinbar beim Vorbeifahren ihren Außenspiegel beschädigt hatte. Da der Unfallverursacher sich nicht für den Schaden von etwa 500 Euro verantwortlich zeigte, wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Von der Fahrbahn abgekommen

Ober-Mörlen: Eine 28-jährige Marburgerin kam am Mittwoch gegen 14.30 Uhr von der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt nach rechts von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte sie von der rechten- auf die mittlere Spur wechseln wollen, aufgrund des herannahenden Verkehrs von diesem Vorhaben jedoch wieder abgesehen. In Folge dessen verlor sie die Kontrolle über ihren Renault und schleuderte in die rechte Schutzplanke. Dort entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro, am Renault entstand ein Totalschaden (etwa 9500 Euro). Die Marburgerin blieb unverletzt.

Fahndungserfolg nach Unfallflucht in Petterweil

Karben: Nach einem Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer ließ der Fahrer eines weißen Ford-Rangers Dienstagnacht nicht nur den schwerverletzten Rollerfahrer auf der Straße liegen, sondern auch noch etliche Teile seines Fahrzeugs (wurde bereits berichtet). Inzwischen hat sich der Unfallverursacher der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen 25-jährigen Friedrichsdörfer. Den Zeugenaufruf der Polizei Mittelhessen zum Unfall hatte ein Freund des 25-Jährigen auf Twitter gesehen und ihn anschließend damit konfrontiert. Dies hatte den 25-Jährigen dazu veranlasst, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten stellten nicht nur seinen Führerschein sicher, sondern ordneten auch noch eine Blutentnahme an. Ein Drogenvortest hatte zuvor ein positives Ergebnis angezeigt.

Yasmine Hirsch

