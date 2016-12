POL-FB: Werkzeug aus Kleintransporter in Bad Nauheim gestohlen ++ Sachbeschädigung an Hotel in Büdingen - Zeugen gesucht

Friedberg (ots) - Werkzeug gestohlen

Bad Nauheim: Eine Bohrmaschine und anderes Handwerkzeug entwendeten Diebe in der Nacht zum Mittwoch aus einem grauen Mercedes Vito. Der PKW stand zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 08.15 Uhr am Mittwoch in der Salinenstraße in Schwalheim. Wie es den Tätern gelang in das Fahrzeuginnere zu gelangen ist noch unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Zeugen gesucht

Büdingen: Nach einer Sachbeschädigung an einem Hotel in der Nacht zum Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 06.30 Uhr am Mittwoch beschmierten Unbekannte mit Farbe eine Hauswand und eine Tür des Hotels in der Sudetenstraße und verklebten die Schlösser einer Tür mit Kleber. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

