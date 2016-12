POL-FB: Ohne Stress in die Weihnachtsferien!

Reisen zur Weihnachtszeit Bild-Infos Download

Friedberg (ots) - So frei wie auf unserem Foto würde sich wohl jeder die Autobahn wünschen, der auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub ist. Damit die Feiertage auch so stressfrei beginnen können, haben wir zum Ferienbeginn ein paar Tipps zusammengestellt. Gerade bei Langstrecken bietet sich ein wenig Mehraufwand an, um dem Weihnachtsstress entgegenzuwirken. Bevor Sie losfahren:

- Wie lange liegt die letzte Kontrolle vom Ölstand und dem Reifenluftdruck zurück? Grundsätzlich wird empfohlen, beides etwa einmal im Monat zu kontrollieren. Anstehende Langstrecken sind jedoch immer ein passender Moment, Luft und Öl bei Bedarf wieder aufzufüllen

- Bedenken Sie die Jahreszeit: Durch die teils frostigen Temperaturen wird insbesondere auf Autobahnen oft mit Salz gestreut. Dies verschmiert nach einiger Zeit die Scheiben, so dass Sie vermehrt Ihr Scheibenspritzwasser nutzen werden. Denken Sie also auch hier an das Auffüllen (mit Frostschutz!)

- Machen Sie sich Gedanken zu Ihrer gewählten Strecke und informieren Sie sich! Schon frühzeitig wird vor zu erwartenden Staus auf bestimmten Autobahnen gewarnt

- Der Faktor Zeit: Planen Sie ausreichend Zeit ein und versuchen Sie wenn möglich, antizyklisch zu fahren. Falls Sie ungern im Dunkeln fahren, bedenken Sie, dass es aktuell etwa ab 16 Uhr zu dämmern beginnt

- Reisen mit kleinen Kindern: Damit die Kleinen nicht nach der ersten Stunde nur noch quengeln, sind Ablenkungstaktiken von Nöten! Packen Sie eine Auswahl an beliebten Spielen, Malbüchern und Musik-CDs ein. Auch Essen und Trinken sollte ausreichend mitgenommen werden

- Überlegen Sie sich Alternativen zum Spaßprogramm, falls Ihren Kindern beim Malen oder lesen schlecht werden sollte und Sie daher selbst als Entertainer einspringen müssen

- Große Geschenke brauchen Platz! Der Schoß vom Beifahrer ist dafür nicht geeignet. Bedenken Sie diesen Faktor beim Geschenkeeinkauf oder spätestens beim Beladen des Fahrzeugs

- Die Haustiere sollen auch mit? Dann sorgen Sie auch für deren Sicherheit! Wenn Bello bei einer starken Bremsung von der Rückbank nach vorne gegen das Armaturenbrett schleudert, ist das sicherlich kein gewünschter Auftakt für die Feiertage

Auf der Fahrt:

- Fahren Sie mit eingeschaltetem Licht! Dies ist auch tagsüber oft von Vorteil

- Machen Sie Pausen und wenn möglich auch mal einen Fahrerwechsel!

- Wenn Sie kleine Kinder dabei haben, nutzen Sie die Pausen für Bewegung. Ausgetobte Kinder können die weitere Fahrt deutlich besser ertragen

- Wenn es dann wieder ins Auto geht, ziehen Sie den Kindern ihre dicken Jacken wieder aus und legen vielleicht eine Decke zur freien Verfügung neben jeden Kindersitz

- Um Schokofinger der Kinder an den Sitzbezügen zu vermeiden, stellen Sie doch einen gesunden und mundgerechten Snack zusammen

- Die Mitnahme von Tablets oder anderen Abspielgeräten samt Kopfhörern bietet sich bei Reisen mit Kindern an. So können Kinder das eigene Hörbuch hören, während die Erwachsenen sich unterhalten oder dem eigenen Musikgeschmack nachkommen

- Falls das Wetter zu wünschen übrig lässt und Sie mehrere Stunden unterwegs sein sollten, könnte sich ein kurzer Stopp an einer Rastanlage anbieten: Scheibenspritzwasser schnell auffüllen und bei der Gelegenheit die Scheiben und Scheinwerfer mit den Tankstellen-eigenen Scheibenabziehern einmal gründlich säubern! Danach werden Sie bedeutend besser sehen können und auch besser gesehen! Bei dieser Gelegenheit sollten auch beide Kennzeichen kontrolliert- und wenn nötig vom Dreck befreit werden! Das hilft zwar nicht im Punkto Sicherheit, ist in Deutschland aber vorgeschrieben...

- Letzte Absprachen zur Organisation der Festtage kann entweder der Beifahrer erledigen oder sollten in der Pause gemacht werden. Ansonsten nutzen Sie die Freisprechanlage Ihres Autos oder ein Headset zum Telefonieren

- Versuchen Sie grundsätzlich konzentriert und geduldig zu bleiben: Drängeln auf der Autobahn, um etwas Zeit "rauszufahren", ist den erhöhten Stress für Sie und die anderen Autofahrer nicht wert

Die Polizei Mittelhessen wünscht eine gute Reise und frohe Weihnachten!

