LKA-HE: Drei mutmaßliche Rauschgiftdealer festgenommen ca. 12 kg Marihuana und ca. 10 kg Haschisch sichergestellt

Bild PM Sicherstellung Marihuana GER Hessen Bild-Infos Download

ein Dokument zum Download

Wiesbaden (ots) - Fahndern der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Hessischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main (GER Hessen) gelang am 17.01.2017 ein Schlag gegen Drogenhändler in Frankfurt am Main.

In den Morgenstunden des 17.01.2017 erhielten die Fahnder einen Hinweis auf ein Kurierfahrzeug, das eine größere Menge Rauschgift nach Frankfurt am Main bringen sollte.

Nachdem das Fahrzeug auf der Autobahn gesichtet wurde, verfolgten die Fahnder dieses in einen Hinterhof in Frankfurt am Main. Als zwei Personen mit dem Ausbau der Drogen aus dem speziell für Kurierfahren präparierten Fahrzeuges begannen, erfolgte die Festnahme und Sicherstellung von ca. 12 kg Marihuana.

Nachdem das Kurierfahrzeug durchsucht worden war, schlug der Drogenspürhund an einem weiteren Fahrzeug im Hinterhof an. Dank der feinen Spürnase konnten darin weitere 10 kg Haschisch sichergestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden zudem 7.000 Euro mutmaßliches Drogengeld, mehrere Mobiltelefone, ein "Totschläger" sowie weitere Unterlagen sichergestellt.

Die vier insgesamt an der Kurierfahrt beteiligten mutmaßlichen Rauschgiftschmuggler wurden festgenommen. Drei wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell