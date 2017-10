POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Hoher Schaden durch Fahrzeugbrände auf dem Gelände eines Autohauses

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden, Mainzer Straße, 09.10.2017, gg. 03.50 Uhr

(ho)Beim Brand mehrerer Neu- und Gebrauchtfahrzeuge auf dem Parkplatzgelände eines Autohaus in der Mainzer Straße ist heute am frühen Morgen ein Sachschaden in Höhe von über 200.000 Euro entstanden. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Gegen 03.50 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer und verständigte die Wiesbadener Berufsfeuerwehr, die wenig später am Brandort eintraf. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 05.45 Uhr an. Bei dem Feuer wurden drei Fahrzeuge total zerstört und acht weitere teilweise schwer beschädigt. Brandursachenermittler des Polizeipräsidiums Westhessen und Sachverständige des Hessischen Landeskriminalamtes haben heute Morgen mit der Brandstellenuntersuchung begonnen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist es wahrscheinlich, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell