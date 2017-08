POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1.Gartenhütten aufgebrochen, Wiesbaden, Montag, 07.08.2017 bis Dienstag, 08.08.2017

(fs)Im Stadtgebiet von Wiesbaden kam es in der Nacht zum Montag zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten. Dabei verschafften sich die bislang unbekannten Täter in allen Fällen gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Gartengeräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Der, der Polizei bislang bekannte, Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2.Gerätehaus beschmiert, Wiesbaden, Rambach, Trompeterstraße, Samstag, 05.08.2017, 17.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 22.30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 05.08.2017, 17.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 22.30 Uhr ein Gerätehaus eines in der Trompeterstraße in Rambach ansässigen Sportvereins mit Sprühfarbe beschmiert. Der dadurch entstandene Sachaschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2440 zu melden.

3.Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden, Kellerstraße, Dienstag, 08.08.2017, 19.50 Uhr

(fs)Am Dienstagabend haben bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Kindertagesstätte in der Kellerstraße in Wiesbaden mit einem Kanaldeckel eingeworfen. Nach der Tat ergriffen die Täter unbemerkt die Flucht und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 zu melden.

4.Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Steinmetzstraße, Dienstag, 08.08.2017, 17.30 Uhr

(fs)Am Dienstagabend fuhr ein bislang nicht bekannter Mann mit seinem schwarzen Motorroller einem an einer Ampel wartenden Audi auf und beschädigte diesen. Als der 41 - jährige Audi-Fahrer begann Fotos des Unfalles zu machen flüchtete der Roller-Fahrer. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Roller mit falschen Kennzeichen ausgestattet war was mutmaßlich auch der Grund für die Unfallflucht ist. Der durch den Unfall entstanden Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.250 Euro. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1.Verletzte bei Frontalzusammenstoß, Bundesstraße 260 zwischen Martinsthal und Walluf, 09.08.2017, gg. 11.10 Uhr

(ho)Bei einem schweren Verkehrsunfall sind heute Vormittag ein Mann und eine Frau verletzt worden. Ermittlungen zufolge befuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Opel die Bundesstraße 260 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Eltville-Martinsthal. Dabei geriet er auf gerader Strecke, im Bereich von Oberwalluf, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Renault, dessen 27-Jahre alte Fahrerin in der Gegenrichtung unterwegs war. Beide Beteiligte erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus transportiert. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass der 77-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Zur genauen Rekonstruktion der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. Die Bundesstraße 260 war bis gegen 13.30 Uhr gesperrt - der Verkehr wurde umgeleitet.

2.Einkauf in Lebensmittelmarkt eskaliert, Taunusstein, Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Montag, 07.08.2017, 13.15 Uhr

(fs)Ein 71 - jähriger Mann wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" durch einen bislang unbekannten Täter attackiert und angefahren. Ersten Ermittlungen zufolge ging eine verbale Auseinandersetzung innerhalb des Marktes mit einem ca. 35-40 Jahre alten Mann voraus. Der bislang unbekannte Täter erwartete den 71 - jährigen außerhalb des Marktes und verletzte diesen mittels eines Faustschlages. Als der unbekannte Täter flüchtete touchierte er den 71 - jährigen und fuhr ihm über die Hand, sodass er mehrere leichte Verletzungen davon trug. Der ca. 35-40 jährige Täter wird von Augenzeugen als etwa 175-180 cm groß beschrieben und sei mit einem silbernen Opel Corsa mit Groß-Gerauer Kennzeichen geflüchtet. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0 zu melden.

3.Scheibe eingeworfen, Geisenheim, Albert-Schweitzer-Straße Montag, 07.08.2017, 13.30 Uhr bis Dienstag, 08.08.2017, 07.30 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 07.08.2017, 13.30 Uhr bis Dienstag, 08.08.2017, 07.30 Uhr die Scheibe eines in der Albert-Schweitzer-Straße in Geisenheim geparkten Renault eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06722 / 9112 - 0 zu melden.

4.Kontrolle über PKW verloren, Taunusstein, Wingsbach, Landesstraße 3032, Dienstag, 08.08.2017, 15.10 Uhr

(fs)Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3032 in Fahrtrichtung Taunusstein-Wingsbach ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte mit dem Heck des Peugeot gegen einen Baum. Der Fahrer und seine beiden minderjährigen Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

