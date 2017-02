POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Ergebnis der Obduktion liegt vor - keine Hinweise auf Beteiligung Dritter

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden, 03.02.2017

Nach dem Fund von zwei toten Handwerkern in einem Wohnhaus in Seitzenhahn liegt mittlerweile das Ergebnis der Obduktion vor. Bei der Begutachtung der Leichen wurden keine Hinweise gefunden, dass Dritte an der Gewalttat beteiligt waren. Diese Erkenntnis wurde darüber hinaus zusätzlich durch die erste Auswertung der Spurensicherung untermauert. Die Verletzungen der beiden Männer lassen außerdem Rückschlüsse zu, dass der 38-Jährige Mann zunächst mit einem Werkzeug auf seinen 52-jährigen Cousin eingeschlagen hat. Anschließend fügte er sich mutmaßlich mit einem Messer selbst Verletzungen zu. Die Gewalttätigkeiten führten bei beiden Männern zum Tod. Am Tatort fanden die Kriminalbeamten die Tatwerkzeuge, die sichergestellt wurden. Zur Motivation und den Hintergründen der Tat liegen der Wiesbadener Kriminalpolizei derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Dazu sind weitere Ermittlungen und Befragungen notwendig.

