POL-WI: Pressemitteilung der Polizei Bad Schwalbach: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3037

Wiesbaden (ots) - Schlangenbad, Wambach, Landesstraße 3037, 03.02.2017, 13.20 Uhr,

(pl)Bei einem schweren Verkehrsunfallunfall auf der L 3037 im Bereich des Taunuswunderlandes ist am Freitagmittag eine Autofahrerin getötet worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Autofahrerin gegen 13.20 Uhr vom Taunusswunderland kommend auf der Landesstraße in Richtung Kreisel "Roter Stein" unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, ein anderes Auto streifte und dann frontal mit einem entgegenkommenden Krankenwagen zusammenstieß. Nach dem Aufprall kam der Pkw der Autofahrerin nach links von der Straße ab und krachte dort gegen einen Baum. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die drei Insassen des Krankenwagens (Fahrer, Beifahrer sowie transportierte Person) wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Beifahrerin des touchierten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer blieb unverletzt. Weitere Informationen zur Identität der verunglückten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Zur genauen Erforschung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger angefordert. Ein Polizeihubschrauber fertigt Luftaufnahmen. Die Landesstraße ist für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten bis auf weiteres voll gesperrt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell