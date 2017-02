POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. 13.000 Euro an Unbekannte übergeben, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 30.01.2017, 14.30 Uhr bis 30.01.2017

Gestern Abend wurde die Wiesbadener Polizei über einen vollendeten Enkeltrick informiert, der sich den Angaben der 85-jährigen Geschädigten zufolge bereits am 30.01.2017 abgespielt hat. Die Frau wurde am Tattag gegen 14.30 Uhr von einer Frau angerufen, die sich als ihre Enkelin ausgab. Die Anruferin schilderte wegen eines Wohnungskaufes dringend Bargeld zu benötigen, woraufhin die Seniorin zu ihrer Bank ging und 13.000 Euro von ihrem Konto abhob. Das Geld übergab sie schließlich an eine unbekannte Botin, die als ca. 1,58 groß, ca. 38 bis 40 Jahre alt, schlank und mit hellen Haaren beschrieben wurde. Die Frau war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine Brille. Wegen des aktuellen Falles weist die Polizei daraufhin, dass es in letzter Zeit immer wieder zu gleichgelagerte Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen gekommen ist. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

Hinweise zum aktuellen Fall in der Carl-von Ossietzky-Straße nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei (K23) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Geparkter Audi gestohlen, Wiesbaden, Rembrandtstraße, Nacht zum 03.02.2017

In der vergangenen Nacht ist in der Rembrandtstraße in Wiesbaden ein geparkter Audi gestohlen worden. Der schwarze Pkw war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt und heute Morgen spurlos verschwunden. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-MM 305 angebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens machen können werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Pkw erheblich beschädigt, Wiesbaden-Sonnenberg, Flandernstraße, 01.02.2017 bis 02.02.2017

Im Verlauf der vergangenen beiden Tage ist in der Flandernstraße in Sonnenberg ein geparkter Pkw von Unbekannte erheblich beschädigt worden. Die Täter zerkratzen den Lack des Wagens auf der rechten Seite und richteten dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro an. Die Polizei in Wiesbaden-Bierstadt ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. 21-Jähriger durch Angreifer verletzt, Wiesbaden, Faulbrunnenstraße, 02.02.2017, gg. 14.20 Uhr

Ein 21-jähriger Mann ist gestern Nachmittag bei einer Schlägerei durch mehrere Personen verletzt worden. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache wurde der Geschädigte von mindestens drei jungen Männern zunächst von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten die Täter ihrem Opfer gegen Kopf und Oberkörper. Der 21-Jährige musste nach der Tat in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die AG Jaguar der Wiesbadener Polizei geht mittlerweile ersten Täterhinweisen nach und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von weiteren Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Räuber festgenommen, Rüdesheim, Am Rottland, 02.02.2017, 22.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend ist ein 17-jähriger Jugendlicher im Rüdesheimer Bahnhof von zwei 15 und 19 Jahre alten Tätern beraubt worden. Der Geschädigte wurde gegen 22.20 Uhr im Aufenthaltsraum des Bahnhofs aufgefordert, das mitgeführte Bargeld herauszugeben. Als der 17-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, drückten die beiden Täter ihr Opfer gegen eine Wand und schnappten sich dessen Bargeld sowie die mitgeführte Umhängetasche. Im Anschluss stiegen die Räuber gemeinsam mit noch weiteren Personen in einen Zug in Richtung Wiesbaden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die verständigten Polizisten den 15-jährigen Räuber samt der Beute nur kurze Zeit später am Bahnhof in Erbach antreffen und festnehmen. Der 15-Jährige und dessen 19-jähriger Komplize müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Raubes verantworten.

2. Navis ausgebaut, Waldems, Bermbach, Hauptstraße, Am Steinmorgen, 02.02.2017, 18.00 Uhr bis 03.02.2017, 07.00 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher machten sich in der Nacht zum Freitag in Bermbach an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen und bauten die festinstallierten Navigationsgeräte aus. Die Täter hatten sich Zutritt zu den Innenräumen der beiden Wagen verschafft und anschließend die Navis entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die beiden betroffenen Autos waren in der Hauptstraße und in der Straße "Am Steinmorgen" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Bürogebäude, Geisenheim, Kirchspiel, 02.02.2017, 16.45 Uhr bis 03.02.2017, 06.45 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde ein Bürogebäude in der Straße "Kirchspiel" von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in das Gebäude ein und hebelten anschließend die Zugangstüren zu den Büroräumen und dem Aufenthaltsraum auf. Bei dem Einbruch wurde ein Schlüssel entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fenster aufgehebelt, Hünstetten, Wallbach, Hermann-Schuster-Straße, 02.02.2017, 18.00 Uhr bis 20.10 Uhr,

(pl)Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen Einbrecher am frühen Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schuster-Straße in Wallbach ein. Die Täter schlugen zwischen 18.00 Uhr und 20.10 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohner zu, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten hochwertige Schmuckstücke und Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Kellertür hält Einbrechern stand, Geisenheim, Johannisberg, Schloßheide, Festgestellt: 02.02.2017, 16.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde der versuchte Einbruch in ein Einfamilienhaus in Johannisberg festgestellt. Die Einbrecher hatten versucht, die Kellertür des Hauses aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

6. 82-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt, Taunusstein, Neuhof, Landesstraße 3273, 02.02.2017, 17.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde ein 82-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 3273 bei Taunusstein-Neuhof schwer verletzt. Angaben von Unfallzeugen zufolge war der 82-Jährige gegen 17.40 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Engenhahn-Wildpark unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem Daimler Benz nach links von der Fahrbahn abkam und den Pkw einer entgegenkommenden 41-jährigen Autofahrerin touchierte. Nach der leichten Kollision soll der Daimler dann nach rechts von der Straße abgekommen sein, wo der Wagen dann frontal gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Einer der Unfallzeugen zog den verletzten Autofahrer aus dem Unfallwagen, welcher im Anschluss zu brennen anfing und schließlich völlig ausbrannte. Der 82-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der ausgebrannte Pkw wurde abgeschleppt. An dem Pkw der entgegenkommenden Autofahrerin wurde lediglich der Außenspiegel beschädigt.

7. 78-jährige Fußgängerin verletzt, Bad Schwalbach, Emser Straße, 01.02.2017, 17.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine 78-jährige Fußgängerin in der Emser Straße beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Die 78-Jährige wollte gegen 17.45 Uhr die Emser Straße in Richtung Schmidtberg überqueren, als sie hierbei von dem Pkw einer 67-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Die Fußgängerin kam daraufhin zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell