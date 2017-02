POL-WI: Pressemitteilung der Idsteiner Polizei: Defekte Kühlanlage in Einkaufsmarkt - Sechs Personen verletzt

Wiesbaden (ots) - Defekte Kühlanlage in Einkaufsmarkt - Sechs Personen verletzt, Idstein, Wiesbadener Straße, 03.02.2017, 06.15 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Wiesbadener Straße sind am Freitagmorgen sechs Personen durch eine defekte Kühlanlage leicht verletzt worden. Gegen 06.15 Uhr wurden die Rettungskräfte verständigt, nachdem es im Innenraum des Marktes zu einem Rauchaustritt kam. Es stellte sich heraus, dass eine defekte Leitung einer Kühlanlage ursächlich für die Rauchentwicklung war. Durch die ausströmende gasförmige Kühlmittelsubstanz wurden sechs im Markt befindliche Mitarbeiter leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die defekte Kühlanlage wurde abgestellt und wird von einer Spezialfirma repariert. Es geht keine Gefahr mehr von der Anlage aus. Der Einkaufsmarkt bleibt vorerst geschlossen.

