POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Einbruch in Doppelhaushälfte, Wiesbaden, Siegfriedring, 01.02.2017, 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Siegfriedring ein. Die Einbrecher drangen zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr durch eine aufgehebelte Wintergartentür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit diversen Schmuckstücken und einer leeren Geldkassette die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gift im Gebüsch gefunden, Wiesbaden, Niederwaldstraße, 01.02.2017, gg. 12.00 Uhr

(ho)Auf der Grünfläche hinter einem Wohnhaus im Bereich der Niederwaldstraße haben Polizeibeamte gestern Mittag rosafarbene Körner in einer Plastiktüte gefunden, bei denen sich augenscheinlich um Rattengift oder ähnliches handelt. Die Körner befanden sich in einer Plastiktüte und wurden sichergestellt. Hinweise auf den oder diejenigen, die das Material dort abgelegt haben, liegen derzeit nicht vor. Am Dienstagnachmittag hatte eine Hundehalterin die Polizei darüber informiert, dass ihr Hund nach einem Spaziergang in diesem Bereich gestorben sei. Ob das aufgefundene Gift tatsächlich für den Tod des Hundes verantwortlich ist, steht nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K24) ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Außenvitrine von Optikergeschäft eingeschlagen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 01.02.2017, 18.03 Uhr bis 02.02.2017, 07.34 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag die Außenvitrine eines Optikergeschäftes in der Dotzheimer Straße eingeschlagen und hieraus rund ein Dutzend ausgestellte Brillengestelle im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Trickdiebin gescheitert, Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße, 01.02.2017, 11.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag scheiterte eine Trickdiebin in der Fritz-Kalle-Straße beim Versuch, die Wertsachen einer 86-jährigen Seniorin zu ergaunern. Die etwa 35- 40 Jahre alte Täterin erschien gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin und versuchte, sich unter dem Vorwand, Medikamente für einen Nachbarn abgeben zu wollen, Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die pfiffige 86-Jährige machte jedoch alles richtig und verweigerte der Frau den Zutritt, woraufhin sich diese wieder entfernte. Die gescheiterte Trickdiebin war etwa 35- 40 Jahre alt, ca. 1,60- 1,65 Meter groß, hatte ein rundliches Gesicht, dunkle Haare und führte eine kleine rote Tüte mit sich. Sie soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und mit einer hellen Wollmütze sowie einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gartenhaus aufgebrochen, Mainz-Kastel, Steinern Straße, 31.01.2017, 18.30 Uhr bis 01.02.2017, 07.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in den Anbau eines Gartenhauses im Bereich der Steinern Straße in Mainz-Kastel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch vier Solarbatterien im Gesamtwert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die Täter hatten gewaltsam die Tür des Anbaus geöffnet und anschließend die Batterien entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

6. BMW zerkratzt, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 29.01.2017, 19.00 Uhr bis 30.01.2017, 09.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Mainz-Kastel einen geparkten BMW zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht. Der betroffene Pkw war in der Rheingaustraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Autoaufbrecher erbeuten Navi, Wiesbaden, Breitenbachstraße, 31.01.2017, 18.30 Uhr bis 01.02.2017, 06.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch drangen Autoaufbrecher in der Breitenbachstraße in den Innenraum eines dort geparkten VW Passat ein und entwendeten anschließend das im Handschuhfach abgelegte mobile Navigationsgerät. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. Geparkter Pkw beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 31.01.2017, 20.38 Uhr bis 01.02.2017, 09.00 Uhr,

(pl)Ein in der Kasteler Straße geparkter Audi A6 wurde in der Nacht zum Mittwoch von unbekannten Tätern zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 2540 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Taunusstein, Hahn, Zum Schwimmbad, 27.01.2017, 12.00 Uhr bis 31.01.2017, 14.30 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Hahn wurde zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Schwimmbad" von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in das Haus ein und entwendeten hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Autoaufbrecher erbeuten Navis, Niedernhausen, 01.02.2017, 15.30 Uhr bis 02.02.2017, 06.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hatten es Autoaufbrecher in Niedernhausen auf die festinstallierten Navigationsgeräte von mindestens drei geparkten Fahrzeugen abgesehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich "Rossertblick", "Pulvermühle" und Platter Straße abgestellt. Die Täter drangen in allen Fällen durch eine eingeschlagene Scheibe in die Innenräume der Fahrzeuge ein und bauten anschließend die Navis aus. Bei den Taten ist ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu informieren.

3. Minibagger gestohlen, Schlangenbad, Niedergladbach, Landesstraße 3035, 01.02.2017, 18.00 Uhr bis 02.02.2017, 07.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich der L 3035 zwischen Niedergladbach und der Wisperstraße einen Minibagger im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Der Minibagger von Kubota war auf einer Rasenfläche neben der Straße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mehrere Autos zerkratzt, Eltville, Jahnstraße, 31.01.2017, 21.30 Uhr bis 01.02.2017, 05.45 Uhr, Eltville, Im Marixgarten, 01.02.2017, 09.00 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurden in Eltville mehrere geparkte Autos beschädigt. Allein in der Jahnstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mindestens dreizehn geparkte Fahrzeuge zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 15.000 Euro verursacht. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es dann noch am Mittwoch in der Straße "Am Marixgarten". Dort wurde zwischen 09.00 Uhr und 13.15 Uhr die Beifahrerseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot zerkratzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell