POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Polizeilicher Einsatz in Asylbewerberunterkunft, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 31.01.2017, 20.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Asylbewerberunterkunft in der Frankfurter Straße. Der Polizei wurden um kurz nach 20.00 Uhr Streitigkeiten während der Essenausgabe gemeldet. Da zunächst über die Anzahl der beteiligten Personen nichts bekannt war, suchten mehrere Funkwagen die Örtlichkeit auf. Wie sich herausstellte, waren zwei Bewohner während der Essensausgabe in einen Streit geraten. Die Situation hatte sich jedoch zwischenzeitlich schon wieder beruhigt und es kam offensichtlich auch zu keinen strafbaren Handlungen. Als die Beamten daraufhin die Unterkunft wieder verlassen wollten, gerieten die beiden Bewohner jedoch erneut aneinander und schlugen dieses Mal aufeinander ein. Die beiden Beteiligten wurden festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienstelle gebracht. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

2. Geldbörse entrissen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 28.01.2017, gg. 22.45 Uhr

(ho)Ein 18-jähriger Mann hat gestern Nachmittag bei der Polizei Strafanzeige erstattet und dabei angegeben am Samstagabend Opfer eines Straßenräubers geworden zu sein. Der Geschädigte gab zu Protokoll, dass er sich gegen 22.45 Uhr an einer Bushaltestelle am Kaiser-Friedrich-Ring befand und zum Zwecke des Kaufs einer Fahrkarte seine Geldbörse in der Hand hielt. Plötzlich wurde er unvermittelt von einem Mann angegriffen, der ihm die Geldbörse entriss und damit in Richtung Oranienstraße flüchtete. Der Täter wurde als ca. 20 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, mit braunen Augen und Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Er war mit einer blauen Baseballkappe, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas sowie weißen Sneakern bekleidet. Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt die Wiesbadener Polizei (Haus des Jugendrechtes/AG Jaguar) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Enkeltrick gescheitert, Wiesbaden-Auringen, 30.01.2017, 13.30 Uhr,

(pl)Betrüger versuchten am Montagmittag mit dem altbekannten Enkeltrick von einer 82-jährigen Seniorin aus Wiesbaden-Auringen mehrere Tausend Euro Bargeld zu ergaunern. Die Seniorin erhielt einen Anruf, bei welchem sich die Anruferin als Schwiegertochter ausgab und Bargeld für die Finanzierung einer Immobilie verlangte. Das angerufene Opfer bemerkte jedoch den Trick und verständigte die Polizei. Die Spielarten der Betrüger sind vielfältig. Ob die Enkelin, der Schwager, eine gute Bekannte, der Sohn oder die vermeintliche Tochter anrufen. Ob Wohnungskauf, Pkw-Kauf, Notfall im Urlaub oder Probleme mit der Justiz. Es geht immer nur um Ihr Geld. Beenden Sie solche Gespräche immer umgehend und rufen Sie den Notruf an. Echte Bekannte oder auch Behörden fragen Sie nicht am Telefon nach Geld, oder lassen dieses durch angebliche Bekannte abholen. Blocken Sie solche Kontaktaufnahmen sofort ab und geben Sie dem Trickbetrüger keine Chance. In den nächsten Wochen finden innerhalb der Kampagne "Sicher im Alter?!" in Wiesbaden und den Vororten mehrere Veranstaltungen statt, welche ausführlich die Thematik, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und wie diese verhindert werden können, behandeln. Termine finden sie in der örtlichen Presse oder unter www.polizei.hessen.de (Polizeipräsidium Westhessen).

4. Motorroller gestohlen, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 30.01.2017, 20.00 Uhr bis 31.01.2017, 07.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Assmannshäuser Straße einen Motorroller im Wert von rund 1.800 Euro gestohlen. Der rote Mokick-Roller des Herstellers Honda mit dem Versicherungskennzeichen 821 JOB war unter einem überdachten Abstellplatz im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Randalierer festgenommen, Wiesbaden, Marie-Curie-Straße, 31.01.2017, 21.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend hat die Wiesbadener Polizei einen 22-jährigen Randalierer festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 21.40 Uhr in der Marie-Curie-Straße beobachtet, wie der 22-Jährige gegen zwei geparkte Autos trat und hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte. Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Randalierer schließlich bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festhalten. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung verantworten.

6. Einbrecher scheitern an zwei Wohnungstüren, Wiesbaden, Wolfram-von Eschenbach-Straße, Dienstag, 31.01.2017, 7.50 Uhr bis 18.30 Uhr

(Si)Einbrecher scheiterten im Laufe des Dienstags an zwei Wohnungstüren in der Wolfram-von Eschenbach-Straße in Wiesbaden. Die Täter betraten zwischen 07.50 Uhr und 18.30 Uhr zunächst das Treppenhaus des 4-stöckigen Mehrfamilienhauses. Im Anschluss versuchten sie dann zwei Wohnungstüren in der ersten Etage des Gebäudes aufzuhebeln. Die Versuche der Einbrecher blieben glücklicherweise erfolglos und die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Wiesbaden, Guntherstraße, Dienstag, 31.01.2017, 07.50 Uhr bis 18.30 Uhr

(Si)Im Laufe des Dienstags versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Guntherstraße in Wiesbaden einzudringen. Die Unbekannten versuchten zwischen 07.50 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentüren des Hauses aufzuhebeln. Die gelang den Tätern jedoch nicht und sie flüchteten unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Bewohnerin vertreibt Einbrecher, Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Dienstag, 31.01.2017, 21.30 Uhr

(Si)Am Dienstagabend vertrieb die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Gertrud-Bäumer-Straße in Wiesbaden einen Einbrecher. Der unbekannte Täter versuchte sich gegen 21.30 Uhr gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, als die im Haus befindliche Bewohnerin Geräusche hörte und zu der Terrassentür lief. Nachdem der Einbrecher die Frau wahrgenommen hatte, flüchtete er in Richtung Langenbeckplatz. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen mit rundlichem Gesicht und grauem Kapuzenshirt gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Kehrmaschine gestohlen, Wiesbaden, Philippsbergstraße, 31.01.2017, 11.00 Uhr bis 01.02.2017, 07.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen vom Gelände der Riederbergschule in der Philippsbergstraße eine Kehrmaschine im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Die gestohlene Maschine war an einem Zaun angekettet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

10. Geldbörse entwendet, Wiesbaden, Viktoriastraße, Mittwoch, 01.02.2017, 08.50 Uhr

(Si)Unbekannte entwendeten am Mittwochmorgen in der Viktoriastraße in Wiesbaden eine Handtasche aus einem Kinderwagen. Die Geschädigte stellte den Kinderwagen gegen 08.50 Uhr in einem Hof ab, um ihr Kind in den Kindergarten zu bringen. Ihre Handtasche ließ sie in dieser Zeit im Kinderwagen liegen. Als sie 5 Minuten später zurückkam, hatten Diebe die Handtasche entwendet. Zudem fiel der Geschädigten auf, dass die Mülltonnen in dem Hof durchwühlt worden waren. Der entstanden Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Räuber gescheitert, Idstein, Richard-Klinger-Straße, 31.01.2017, 20.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend scheiterten zwei Räuber beim Versuch, einen Getränkemarkt in der Richard-Klinger-Straße zu überfallen. Eine 22-jährige Angestellte des Marktes hatte sich gegen 20.15 Uhr im Außenbereich des Marktes aufgehalten, als sie plötzlich von den beiden Tätern mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Angestellten gelang es jedoch, sich in das Gebäude zu flüchten und gemeinsam mit dem anwesenden Marktleiter die Türen des Getränkemarktes zu verschließen. Die gescheiterten Räuber ergriffen daraufhin die Flucht. Einer der beiden Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und führte eine Schusswaffe mit sich. Er war etwa 1,70- 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jogginghose. Der unmaskierte Komplize war etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70- 1,75 Meter groß, hatte eine sportliche Statur, einen schwarzen Vollbart und trug schwarze Oberbekleidung. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Verkehrsschilder gestohlen, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 29.01.2017 bis 30.01.2017,

(pl)Diebe haben zwischen Sonntag und Montag in Geisenheim zwei Verkehrsschilder gestohlen. Die beiden entwendeten Halteverbotszeichen waren im Bereich einer Straßenbaustelle in der Rüdesheimer Straße angebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Düsen von Scheinwerferwischanlage gestohlen, Idstein, Oranienstraße, 30.01.2017, 07.45 Uhr bis 17.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben sich am Montag an einem in der Oranienstraße geparkten BMW zu schaffen gemacht und aus der vorderen Stoßstange des Wagens die beiden Düsen der Scheinwerferwischanlage herausgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell