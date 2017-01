POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden, den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Räuber flüchtet ohne Beute, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, 28.01.2017, 07:10 Uhr

(He)Ohne Beute musste am Samstagmorgen ein Täter flüchten, welcher in einer Bäckereifiliale in Sonnenberg versuchte, unter der Androhung von Gewalt Geld zu erbeuten. Der Mann betrat mit einem Messer in der Hand gegen 07:10 Uhr die Filiale in der Danziger Straße und forderte Geld. Als die anwesende Angestellte auf die Forderung jedoch nicht reagierte, verließ der Täter wieder die Filiale. Der Täter sei circa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und habe deutsch gesprochen. Er habe eine dunkle Hose und eine schwarze Joggingjacke mit weißen Streifen getragen. Während der Tat hatte der Mann eine Motorradhaube mit Sehschlitz auf. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Diebstahl aus Kirche, Mainz-Kostheim, Kirchplatz, 28.01.2017, 12:00 Uhr - 17:15 Uhr

(He)Am vergangenen Samstag drangen unbekannte Täter in einen abgesperrten Bereich der Kirche St.Kilian in Kostheim ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen 12:00 Uhr und 17:15 Uhr betraten die oder der Täter die Kirche und drückten ein Gitter zur Seite. So gelangten sie in das Hauptschiff. Dort wurde mit einem Filzschreiber eine Schmiererei angebracht und zwei Mikrofone entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher lässt von Tatbegehung ab, Verwandter schläft in Wohnung, Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Straße, 29.01.2017, 18:00 Uhr - 21:50 Uhr

(He)Weil er während der Tatbegehung augenscheinlich Angst vor seiner Entdeckung hatte, beendete ein Einbrecher gestern Abend in Bierstadt vorzeitig seinen Einbruchsversuch in der Bierstadter Straße. Dort war er zwischen 18:00 Uhr und 21:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Obwohl er sich schon Zutritt verschafft hatte, wurde augenscheinlich nichts entwendet; Spuren einer Absuche fehlten ebenfalls. Grund hierfür könnte ein Angehöriger des Wohnungsinhabers gewesen sein, welcher zur Tatzeit in der Wohnung schlief. Durch das gewaltsame Eindringe entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Diebstahl aus Verkaufsraum - verdächtige Personen gesehen, Wiesbaden, Moritzstraße, 29.01.2017, 09:00 Uhr - 11:20 Uhr

(He)Unbekannte Täter gelangten gestern Morgen in der Moritzstraße in die Verkaufsräume einer Metallbaufirma und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen erklärten im Nachgang, dass sie verdächtige Personen am Tatort gesehen hatten. Zwischen 09:00 Uhr und 11:25 Uhr verschafften sich die Täter Zugang, durchsuchten die Innenräume und stießen hierbei auf ihre Beute. Vier Personen, welche sich im Tatzeitraum in verdächtiger Art und Weise in der Nähe aufhielten, werden wie folgt beschrieben: weiblich, circa 25 Jahre, normale Statur und Größe, dunkelblonde, braune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, grüner Parka mit Fellkapuze, graue Jogginghose. Zweite Person: weiblich, dünn, circa 1,60 Meter groß, dunkelbraune Haare, "nordafrikanisches Aussehen", olivfarbene Jacke. Weiterhin zwei Männer, 20-25 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß, laut Angaben des Zeugen ebenfalls von "nordafrikanischem Aussehen", mit olivfarbenen Jacken, einer habe eine dunkelblaue Mütze getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. Betrüger scheitern an 73-Jährigem, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 27.01.2017, 15:00 Uhr

(He)Nicht mit diesem Senior! Nix war`s mit 30.000 Euro. Am Freitagmittag versuchten Betrüger vergeblich ihr Glück bei einem 73-Jährigen aus der Karl-Marx-Straße. Dieses Mal rief die "Enkelin" an und verlangte das Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung. Das ausgesuchte Opfer durchschaute die Masche jedoch sofort, blockte die Anruferin ab und kontaktierte seine "echte" Enkelin. Anschließend wurde noch die Polizei informiert. Alles richtig gemacht! Lassen Sie sich am Telefon nicht auf solche Spielchen ein. Am Telefon wird kein Geld eingefordert, versprochen oder im Nachgang ausgehändigt! Beenden Sie solche Gespräche immer und kontaktieren Sie die Polizei, Notruf 110. In den nächsten Wochen finden innerhalb der Kampagne "Sicher im Alter?!" in Wiesbaden und den Vororten mehrere Veranstaltungen statt, welche ausführlich die Thematik, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und wie diese verhindert werden können, behandeln. Termine finden sie in der örtlichen Presse oder unter www.polizie.hessen.de (Polizeipräsidium Westhessen).

6. Dämmmaterial in Brand geraten, Wiesbaden-Biebrich, Weinfeldstraße, 28.01.2017, gg. 05.40 Uhr

(ho)Beim Brand auf dem Dachboden eines in der Sanierung befindlichen Wohnhauses ist am frühen Samstagmorgen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein Nachbar wurde gegen 05.40 Uhr auf das Feuer in dem derzeit leerstehenden Haus aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der Brand wurde anschließend durch Einsatzkräfte der Wiesbadener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Biebrich bekämpft. Hinweise auf die Brandentstehung liegen derzeit noch nicht vor. Dazu hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 21-Jähriger wird von mehreren Tätern geschlagen, Taunusstein, Hahn, 28.01.2017, 00.00 Uhr bis 00.20 Uhr,

(pl)Ein 21-jähriger afghanischer junger Mann wurde in der Nacht zum Samstag von mehreren Tätern angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten war er gegen Mitternacht im Bus von Wiesbaden nach Taunusstein unterwegs, als er während der Fahrt von mehreren Männern geschlagen wurde. Die Täter sollen den Angriff auch nach dem Ausstieg am Busbahnhof in Taunusstein-Hahn weiter fortgesetzt und sich dann schließlich in Richtung Scheidertalstraße entfernt haben. Bei den Angreifern soll es sich um vier bis fünf junge Männer gehandelt haben, welche vermutlich ebenfalls afghanischer Herkunft waren. Eine weitere Beschreibung der Angreifer liegt nicht vor. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Wahlplakate angezündet, Idstein, Bahnhofstraße, Wiesbadener Straße, 28.01.2017, 01.17 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter in Idstein drei Wahlplakate angezündet. Die Plakate, welche im Bereich der Bahnhofstraße und der Wiesbadener Straße an Pfosten angebracht waren, wurden durch das Feuer fast vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte gegen 01.15 Uhr fünf Jugendliche beim Anzünden eines Wahlplakates beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Jugendlichen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Einer der Täter soll ein gestreiftes Oberteil getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brennende Taschentücher in Autotank gesteckt, Hünstetten, Wallrabenstein, Friedhofstraße, 28.01.2017, 04.35 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in Wallrabenstein ein brennendes Papiertuch in den Tank eines dort geparkten Pkw gesteckt. Mehrere Zeugen wurden gegen 04.35 Uhr auf Brandgeruch aufmerksam und stellten beim Nachschauen fest, dass es aus dem Tankstutzen des betroffenen Pkw brannte. Die Zeugen löschten das Feuer mit einer Schaufel Schnee und die verständigte Feuerwehr holte im Anschluss noch die restlichen Papiertuchreste aus dem Tankstutzen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Weinkellerei, Rüdesheim, Albertistraße, 26.01.2017, 16.15 Uhr bis 27.01.2017, 09.50 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde eine Weinkellerei in der Albertistraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Tür in den Verkaufsraum ein und entwendeten anschließend das in der Kasse befindliche Münzgeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Autoaufbrecher erbeuten Handy und MP3-Player, Idstein, Limburger Straße, 28.01.2017, 00.00 Uhr bis 29.01.2017, 10.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagmorgen musste ein Autofahrer in Idstein die Erfahrung machen, dass man Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug liegen lässt. Der Geschädigte hatte sein Auto zwischen Samstag und Sonntag auf dem Parkplatz der Sportanlage in der Limburger Straße abgestellt und ein Smartphone sowie einen MP3-Player im Auto belassen. Autoaufbrecher nutzen daraufhin die Gunst der Stunde, um leichte Beute zu machen. Sie schlugen eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten anschließend die Wertgegenstände. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

6. Auto in der Aarstraße aufgebrochen, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 28.01.2017, 18.45 Uhr bis 29.01.2017, 04.15 Uhr,

(pl)In der Aarstraße in Taunusstein-Hahn waren in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz Autoaufbrecher zugange. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum eines dort abgestellten Volvo ein und ließen anschließend verschiedene Karten und eine Sonnenbrille mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

7. Trennschleifer gestohlen, Idstein, Im Hahnstück, 27.01.2017, 13.00 Uhr bis 28.01.2017, 11.30 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagmittag und Samstagmittag aus einem Haus in der Straße "Im Hahnstück" einen Trennschleifer gestohlen. Die Täter drangen in den Heizungsraum des im Bau befindlichen Hauses ein und ließen anschließend den dort gelagerten Trennschleifer im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

8. 10-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Taunusstein, Bleidenstadt, Röderweg, 30.01.2017, 07.55 Uhr,

(pl)Ein 10-jähriger Junge ist am Montagmorgen in Taunusstein-Bleidenstadt beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der 50-jährige Fahrer eines VW Amarok fuhr um kurz vor 08.00 Uhr von der B 54 kommend den Röderweg in Richtung Konrad-Adenauer-Straße entlang, als plötzlich der Junge auf die Straße lief. Der 10-Jährige wurde von dem Fahrzeug des 50-Jährigen erfasst und musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 50-jährige Fahrer erlitt einen Schock.

9. Unfall auf der B 42 bei Kiedrich, Kiedrich, Bundesstraße 42, 29.01.2017, 07.10 Uhr,

(pl)Zwei verletzte Personen und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen auf der B 42 bei Kiedrich ereignete. Ein 25-jähriger Autofahrer war gegen 07.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt Kiedrich die Kontrolle über seinen Ford Focus verlor. Der Pkw schleuderte daraufhin gegen die Leitplanke und kam anschließend mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige konnte gerade noch sein Auto verlassen, bevor eine nachfolgende 30-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo gegen den verunfallten Ford krachte. Im weiteren Verlauf wurde dann noch ein dritter Autofahrer in den Unfall verwickelt und stieß mit seinem Peugeot ebenfalls gegen den Pkw des 25-Jährigen. Der Unfallverursacher und die 30-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos der beiden Verletzten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell