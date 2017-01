POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Polizei, Einladung an die Medien

Wiesbaden (ots) - Banken durch Polizei eingenommen! Projekt "Sicher im Alter?!" Wiesbaden, Innenstadt, 01.02.2017, 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(He)Nicht von Bankräubern, sondern durch die Polizei werden am kommenden Mittwoch zwölf Wiesbadener Bankfilialen "überfallen". Grund hierfür ist die Präventionskampagne "Sicher im Alter?!" Wie mehrfach berichtet, wollen die Wiesbadener Polizei, gemeinsam mit den Partnern "Gesellschaft Bürger und Polizei Wiesbaden e.V.", dem Wiesbadener Kurier sowie Wiesbadener Tagblatt dafür Sorge tragen, dass ältere Mitmenschen Straftaten zu ihrem Nachteil frühzeitig erkennen und somit verhindern können. Ein Baustein hierfür soll die Sensibilisierung im Umgang mit Bargeld sein. Immer wieder werden hohe Bargeldbeträge zu Hause aufbewahrt, so dass der Schaden bei einem Trickbetrug oder einem Einbruch immens ist. Aus diesem Grund werden am kommenden Mittwoch Polizeibeamte zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr in 12 Wiesbadener Bankfilialen präsent sein und das Gespräch mit Seniorinnen und Senioren, aber auch mit allen anderen interessierten Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern suchen. Welche Gefahren lauern, wenn ich viel Bargeld bei mir trage? Werde ich vielleicht schon dabei beobachtet, wenn ich mit Bargeld die Bank verlasse? In Gesprächen wollen die vor Ort anwesenden Beamten sensibilisieren und aufklären. Natürlich gibt es reichlich Informationsmaterial zum Thema "täuschen, lügen, tricksen". Die Banken und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen in Sachen Prävention für die Polizei eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund finden auch hier ein regelmäßiger Austausch und Fortbildungsveranstaltungen statt. Schon viele Senioren konnten durch aufmerksame Bankmitarbeiter vor großem finanziellem Schaden bewahrt werden. Herr Polizeipräsident Stefan Müller und der Chefradakteur von Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt, Herr Stefan Schröder, werden gemeinsam sieben der zwölf Bankfilialen besuchen und den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. An der Aktion beteiligen sich die Nassauische Sparkasse (Filialen Bahnhofstraße, Rheinstraße, Rathausstraße) Wiesbadener Volksbank (Poststraße, Straße der Republik), Sparda Bank (Friedrichstraße), Targobank (Schulgasse), Santander Bank (Dotzheimer Straße, Bahnhofstraße) Deutsche Bank (Wilhelmstraße, Karl-Lehr-Straße), Commerzbank (Wilhelmstraße)

Medienvertreter sind eingeladen, den geplanten "Banküberfall" zu begleiten. Auf Nachfrage wird durch hiesige Pressestelle Auskunft erteilt, wann, welche Bank durch Herrn Müller und Herrn Schröder aufgesucht wird.

Rückmeldungen bitte an hiesige Pressestelle unter (0611) 345-1041 / 1042 oder unter Pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell