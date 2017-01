POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots) - Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle, mehrere Streifenwagen im Einsatz, Wiesbaden, A66, Hattersheim, 27.01.2017, 00:55 Uhr - 01:35 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht löste ein 22-Jähriger aus Wiesbaden einen Polizeieinsatz aus, an dem circa 15 Streifenwagen und zeitweise auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Der Mann sollte in seinem Opel-Vectra fahrend gegen 01:00 Uhr auf der Biebricher Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Anhaltezeichen der eingesetzten Streife reagierte er jedoch nicht. Stattdessen erhöhte er sein Tempo und fuhr davon. Die Fahrt führte quer durch Wiesbaden, über die Erich-Ollenhauer-Straße und die Schiersteiner Straße. Am Bahnhof vorbei ging es dann über die Berliner Straße nach Kastel; nun wieder zurück nach Biebrich, um dort dann auf die A66 in Richtung Frankfurt zu fahren. Zwischenzeitlich waren auch Streifen der Wiesbadener Polizeiautobahnstation im Einsatz. In Wallau wurde dann die BAB wieder verlassen. Nach dem Passieren weiterer Ortschaften landete der Fahrer dann in Hattersheim in einer Sackgasse und stoppte das Fahrzeug. Hier konnten er und sein 17-jähriger Beifahrer widerstandslos festgenommen werden. Der Grund für die Flucht lag augenscheinlich in der nichtvorhandenen Fahrerlaubnis des Fahrers. Das Fahrzeug war von einem Bekannten ausgeliehen. Um eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, wurde auf den Einsatz von Zwangsmitteln zum Stoppen des Fahrzeugs verzichtet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt und es kam zu keinen Sachschäden. Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

