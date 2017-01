POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom Donnerstag, dem 26.01.2017

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Einbruch in Reihenhaus, Wiesbaden-Igstadt, Am Wasserturm, 25.01.2017, 16:30 Uhr - 20:45 Uhr

(He)Gestern drangen unbekannte Täter in Igstadt zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr in ein Reihenhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Täter gelangten über einen flachen Zaun auf das Grundstück und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Mit mehreren Hebelansätzen gelang es ihnen diese zu öffnen. Anschließend durchwühlten die Täter das erste und zweite Stockwerk. Hierbei entdeckten sie Bargeld und hochwertigen Schmuck. Mit ihrer Beute konnten sie unerkannt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch innerhalb einer Stunde, Bewohner anwesend, Wiesbaden, Bierstadter Straße, 25.01.2017, 22:10 Uhr - 23:20 Uhr

(He)Während der Anwesenheit der Wohnungsinhaberin stiegen unbekannte Täter gestern in eine Wohnung in der Bierstadter Straße ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Tat geschah zwischen 22:10 Uhr und 23:10 Uhr. Zum Tatzeitpunkt hielt sich die Geschädigte im Wohnzimmer auf und schaute fern. Hiervon unbeeindruckt stiegen die Täter durch das Schlafzimmerfenster ein und erbeuteten hieraus wertvollen Schmuck. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebstahl aus Postfahrzeug, Wiesbaden, Erbenheim, Moabiter Straße, 25.01.2017, 15.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag hat ein Dieb in der Moabiter Straße aus einem gelben Postfahrzeug eine Stofftasche entwendet. Der Postbote hatte das Fahrzeug gegen 15.00 Uhr in der Moabiter Straße geparkt und hielt sich gerade im Laderaum des Transporters auf, als plötzlich die vordere Beifahrertür geöffnet wurde. Der Postbote stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus und konnte noch eine wegrennende Person sehen. Bei einer Nachschau stellte er dann den Diebstahl einer, im Fußraum auf der Beifahrerseite deponierten, Stofftasche fest. Der wegrennende Mann war etwa 27- 32 Jahre alt, hatte einen Vollbart und trug einen Kapuzenpullover sowie eine blaue Jacke mit Reflektorstreifen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Betrunken gegen geparkte Autos gekracht, Wiesbaden, Biebrich, Kasteler Straße, 26.01.2017, 00.10 Uhr,

(pl)Eine betrunkene 55-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Donnerstag in Biebrich gegen drei geparkte Autos gefahren und hat einen Gesamtschaden von über 11.000 Euro verursacht. Die Autofahrerin war gegen Mitternacht von Amöneburg kommend auf der Kasteler Straße in Richtung Äppelallee unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 15 mit ihrem Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn abkam und drei dort abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Bei dem Unfall wurden das Auto der Unfallverursacherin und ein weiterer Pkw so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Trickbetrüger festgenommen, Walluf, Oberwalluf, 25.01.2017, 10.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag konnte die Eltviller Polizei in Oberwalluf einen 21-jährigen Trickbetrüger festnehmen. Der Täter hatte sich am Dienstagnachmittag telefonisch bei einer 63-jährigen Frau aus Oberwalluf gemeldet und sich als Mitarbeiter einer Handwerkerfirma ausgegeben, die zuvor bei der Geschädigten Fensterarbeiten durchgeführt hatte. Im weiteren Gespräch teilte der Anrufer der 63-Jährigen mit, dass er den noch ausstehenden Restbetrag der Handwerkerrechnung am Folgetag gegen 10.00 Uhr in Bar bei ihr abholen würde. Glücklicherweise reagierte die Walluferin äußerst misstrauisch und machte nach dem Telefonat alles richtig, indem sie sich mit ihren Nachbarn austauschte und schließlich über einen Bekannten telefonische Rücksprache mit der bei ihr tätig gewesenen Handwerkerfirma hielt. Hierbei stellte sich nämlich sofort heraus, dass die Firma niemanden mit einer Geldabholung beauftragt hat und es sich somit bei dem Anrufer um einen Betrüger handelte. Mit diesem Wissen verständigte die 63-Jährige nun die Eltviller Polizei. Die Beamten nutzten die Situation und inszenierten gemeinsam mit der Frau für den Folgetag eine Geldübergabe. Der 21-Jährige rief dann auch tatsächlich am nächsten Morgen nochmals an, um sich von der 63-Jährigen bestätigen zu lassen, dass sie das Geld bereitliegen habe und kündigte sein Erscheinen für 10.00 Uhr an. Als der Betrüger dann um kurz vor 10.00 Uhr an der Haustür der Oberwalluferin klingelte und im Anschluss die Wohnung betrat, wurde er schon von den anwesenden Polizisten erwartet und festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der bereits wegen ähnlichen Delikten in Erscheinung getretene 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Trickbetruges verantworten.

2. Alkoholisiert von der Straße abgekommen, Bad Schwalbach, Hettenhain, Mittelstraße, 26.01.2017, 00.58 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 27-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag in Hettenhain einen Verkehrsunfall verursacht. Der Autofahrer war gegen 01.00 Uhr von der B 54 kommend auf der Mittelstraße unterwegs, als er im Kurvenbereich einer Steigung mit seinem 3er BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Betonpfeiler und eine Laterne prallte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell