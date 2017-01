POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. 55-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt, Wiesbaden, Hasengartenstraße, 24.01.2017, circa 22:15 Uhr

(He)Gestern Abend wurde bei einer Auseinandersetzung in der Hasengartenstraße ein 55-jähriger Wiesbadener verletzt, sodass er im Nachgang ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Geschädigte selbst meldete um 22:20 Uhr eine Auseinandersetzung, bei der er möglicherweise mit einem Messer verletzt worden sei. Die eingesetzte Streife konnte den Geschädigten zu Hause antreffen, die Auseinandersetzung soll sich jedoch auf dem Parkplatz vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes in der Hasengartenstraße abgespielt haben. Eigenen Angaben zufolge, wurde mit mehreren Personen reichlich dem Alkohol zugesprochen. Plötzlich sei er von einem aus der Runde angegriffen, durch Schläge und dem mutmaßlichen Einsatz eines Messers verletzt worden. Anschließend habe sich die Gruppe, gemeinsam mit dem Angreifer, entfernt. Dieser sei 20-30 Jahre alt, auffallend groß, "breit gebaut", habe kurze, dunkelbraune Haare und nach Angaben des Geschädigten ein "ausländisches Erscheinungsbild". Den Ausführungen des Geschädigten zufolge ist nicht auszuschließen, dass sich der Täter in der Obdachlosenmilieu aufhält. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Papiertonne und Kleidercontainer brennen, Wiesbaden-Biebrich, Pfälzer Straße, 25.01.2017, 00:50 Uhr

(He)In der zurückliegenden Nacht wurden in Wiesbaden-Biebrich eine Altpapiertonne und ein Altkleidercontainer durch ein Feuer zerstört. Gegen 0:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In der Pfälzer Straße brannten die beiden Behältnisse. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell unter Kontrolle, trotzdem entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Achtung Enkeltrickbetrüger! Wiesbaden, 24.01.2017,

(pl)Die Wiesbadener Polizei warnt wiederholt vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem sogenannten "Enkeltrick" Bargeld erbeuten wollen. Alleine am Dienstag erhielten in Wiesbaden mindestens acht Seniorinnen und Senioren Anrufe von angeblichen Familienangehörigen, die wegen eines Immobilienkaufs oder einer aktuellen Notlage dringend Bargeld benötigen würden. Die Angerufenen wurden glücklicherweise misstrauisch und reagierten völlig richtig, indem sie sich kein Geld abschwatzen ließen und die Polizei verständigten. Die "Spielarten" des Enkeltricks sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

4. Turnhalle von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Am Speiergarten, 23.01.2017, 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde die Turnhalle in der Straße "Am Speiergarten" von Dieben heimgesucht. Die Täter begaben sich zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr in die unverschlossene Turnhalle, brachen dort die Holztür eines Büros auf und ließen aus dem Büro einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher erbeuten Schmuckstücke, Wiesbaden, Hergenhahnstraße, 24.01.2017, 16.35 Uhr bis 20.05 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter erbeuteten am Dienstag bei einem Wohnungseinbruch in der Hergenhahnstraße diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Einbrecher waren zwischen 16.35 Uhr und 20.05 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung eingedrungen. Nachdem sie im Anschluss das Schlafzimmer durchsucht hatten, ergriffen sie unerkannt mit ihrer Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Mehrere PKW beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim, Flachstraße, 24.01.2017, 12:30 Uhr - 13:30 Uhr

(He)Gestern Mittag beschädigten unbekannte Täter mindestens vier in einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums abgestellte Fahrzeuge und verursachten einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Am Tatort in der Flachstraße wurden drei Fahrzeuge großflächig zerkratzt. An einem Cabriolet wurde das Fahrzeugverdeck aufgeschnitten. Zeugen meldeten einen möglichen Tatverdächtigen. Dieser sei 50-60 Jahre alt, von kräftiger Figur und habe weiß/graue Haare getragen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

7. Unfall beim Abbiegen, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Varusstraße, 24.01.2016, 18.15 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am frühen Dienstagabend in Biebrich eine 30-jährige Autofahrerin und deren 52-jährige Beifahrerin verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Pkw vom Theodor-Heuss-Ring kommend die Biebricher Allee entlang und wollte dann nach links in die Varusstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er jedoch offensichtlich den Audi A2 der entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrerin und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die beiden leichtverletzten Frauen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

8. Gegenverkehr übersehen, Verkehrsunfall, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Otto-Suhr-Ring, 25.01.2017, 07:50 Uhr

(He)Heute Morgen kam es an der Einmündung Wiesbadener Straße, Otto-Suhr-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein 21-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr mit seinem PKW die Wiesbadener Straße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. In Höhe Otto-Suhr-Ring beabsichtigte er nach links in diesen einzubiegen. Hierbei übersah er aus ungeklärter Ursache den Mercedes Sprinter, welcher in entgegengesetzter Richtung, vorfahrtsberechtigt, auf der Wiesbadener Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision und der Fahrer des Suzuki, sowie der 32-jährige Sprinter-Fahrer und dessen 39-jähriger Mitfahrer wurden verletzt und zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Trickdiebin stiehlt Bargeld, Eltville, Wilhelmstraße, 24.01.2017, 11.25 Uhr,

(pl)In der Wilhelmstraße war am Dienstagmittag eine Trickdiebin unterwegs. Ein im Auto sitzender 69-jähriger Mann wurde gegen 11.30 Uhr von einer etwa 25- 30 Jahre alten Frau angesprochen und um eine Spende für Behinderte gebeten. Als der Mann daraufhin seine Geldbörse öffnete, streckte die Frau ihren Kopf ins Fahrzeug hinein und entwendete mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Nach dem Diebstahl entfernte sich die Diebin zügig in Richtung Gutenbergplatz. Die Täterin war etwa 25- 30 Jahre alt, rund 1,50 Meter groß, trug eine dunkle Strickmütze und hatte einen goldenen Schneidezahn. Hinweisgeber und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Enkeltrick gescheitert, Taunusstein, Bleidenstadt, 24.01.2017, 12.30 Uhr,

(pl)Eine 78-jährige Seniorin aus Taunusstein-Bleidenstadt hat am Dienstagmittag einen Anruf bekommen, bei welchem sich die Anruferin als angebliche Verwandte ausgab und Bargeld für eine Eigentumswohnung verlangte. Die Masche beim sogenannten Enkeltrick ist dabei immer die gleiche. Die Täter täuschen vor, in einer finanziellen Notlage zu sein und fordern ihre Opfer auf, Bargeld zu besorgen und dieses an einen Boten auszuhändigen. Glücklicherweise ließ sich die Seniorin kein Geld abschwatzen und verständigte die Polizei.

3. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, Kiedrich, Landesstraße 3035, 24.01.2017, 21.53 Uhr,

(pl)Ein stark alkoholisierter 65-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend auf der L 3035 bei Kiedrich einen Verkehrsunfall verursacht. Der 65-Jährige war um kurz vor 22.00 Uhr von Hausen kommend auf der Landesstraße in Richtung Kiedrich unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Kiedrich mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Pkw einer entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 33-Jährige, deren Beifahrerin sowie noch zwei im Auto sitzende Kinder wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der 65-jährige Unfallverursacher musste aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der 65-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell