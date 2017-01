POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westhessen

2 Dokumente zum Download

Wiesbaden (ots) - Einladung an die Medienvertreter

"Sicher im Alter?!" Auftaktveranstaltung zur neuen Präventionskampagne der Wiesbadener Polizei und Kooperationspartner, 65191 Wiesbaden-Sonnenberg, Bürgerhaus, König-Adolf-Straße 6, 26.01.2017, 15:00 Uhr

(He)Am kommenden Donnerstag startet die neue Präventionskampagne "Sicher im Alter?!" der Wiesbadener Polizei, welche sich zur Aufgabe gemacht hat, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu bekämpfen. Gemeinsam mit den Partnern "Gesellschaft Bürger und Polizei Wiesbaden e.V.", dem Wiesbadener Kurier sowie Wiesbadener Tagblatt möchten wir dafür Sorge tragen, dass ältere Mitmenschen Straftaten zu ihrem Nachteil frühzeitig erkennen und somit verhindern können. Im Rahmen der mehrere Monate andauernden Kampagne werden in den Wiesbadener Vororten sowie der Innenstadt eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt. Fachleute erklären, wie man sich vor Trickbetrügern oder Trickdieben schützen kann, um nicht doch, wenn z.B. der "falsche Handwerker" die Wohnung verlassen hat, eine böse Überraschung zu erleben. Es wurde eigens ein Film gedreht, welcher eindrucksvoll zeigt, wie die Straftäter vorgehen und durch welche Fehler der Opfer es ihnen immer wieder sehr leicht gemacht wird. Im Laufe der Kampagne wird die Polizei auch an zwei Tagen in zahlreichen Bankfilialen präsent sein, um die potenziellen Opfer unmittelbar zu sensibilisieren (gesonderte Einladung an die Medien folgt).Darüber hinaus werden wir zu Kaffeefahrten der besonderen Art einladen. Am Donnerstag, 26.01.2017, um 15:00 Uhr findet die Auftaktveranstaltung zur Kampagne im Bürgerhaus in Wiesbaden-Sonnenberg statt. Polizeipräsident Stefan Müller begleitet die Auftaktveranstaltung ebenso wie der Chefredakteur des Wiesbadener Kuriers, Herr Stefan Schröder. Dieser führt in bewährter Weise durch das abwechslungsreiche Programm. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Präventionsberater werden vor Ort sein wie auch Ermittler der Kriminalpolizei. Natürlich wird auch der zuvor erwähnte Präventionsfilm uraufgeführt. Die Gäste sind zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, diese Veranstaltung zu begleiten.

Um eine Rückmeldung bis zum 26.01.2017, 11:00 Uhr, unter der Rufnummer (0611) 345-1041 / 1040 wird gebeten.

