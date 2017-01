POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Audi Q5 entwendet, Wiesbaden-Bierstadt, Dorfanger, 19.01.2017, 21:00 Uhr - 20.01.2017, 07:10 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter einen in Bierstadt in der Straße "Dorfanger" abgestellten Audi Q5 und verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Der graue PKW mit den Kennzeichen WI-QW 252 wurde gestern Abend gegen 21:00 Uhr auf der Straße geparkt. Heute Morgen, um 07:10 Uhr war der Wagen verschwunden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Schmuck und Bargeld entwendet, Wiesbaden, Lahnstraße, 19.01.2017, 18:15 Uhr - 21:50 Uhr

(He) Gestern Abend, zwischen 18:15 Uhr und 21:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in Wiesbaden in der Lahnstraße in eine Wohnung ein und entwendeten Goldschmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Täter hebelten das Wohnzimmerfenster der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung auf und konnten so im Anschluss die Räumlichkeiten durchsuchen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Kind in Kindergarten gebracht - Geldbörse weg, Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, 19.01.2017, 07:15 Uhr - 07:30 Uhr

(He)Das Langfinger wirklich keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um an Wertgegenstände zu gelangen, musste gestern leider eine Kostheimerin feststellen. Diese brachte gegen 07:15 Uhr ihr Kind in den Kindergarten im Ratsherrenweg in Kastel und hielt sich nur wenige Minuten in der Einrichtung auf. Dies genügte jedoch einem unbekannten Täter, die Unaufmerksamkeit der Geschädigten auszunutzen und aus dem unverschlossenen PKW die Geldbörse der Frau, samt allen persönlichen Unterlagen und dem Smartphone zu entwenden. Als die junge Mutter wieder an ihren PKW zurückkam, war der Schreck groß. Geben Sie solchen dreisten Dieben keine Chance. Wenn Sie ihren PKW auch nur wenige Minuten verlassen, verschließen sie ihn immer ordnungsgemäß. So bleiben Sie vor einem finanziellen Schaden und vielen zeitraubenden Behördengängen verschont. In diesem Fall hat das 2. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Einbruch in Kleingartenanlage, Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, 18.01.2017, 16:30 Uhr - 19.01.2017, 16:30 Uhr

(He)Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in Schierstein ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die angegangenen Gärten liegen in der Gartenanlage "Ackerland". Hier wurden mindestens vier Gärten, beziehungsweise die Gartenhäuser mit Gewalt aufgebrochen und Batterien sowie Handwerkszeug, Kleinmaschinen und Kupferkabel entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das 3. Polizeirevier bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. BMW stark beschädigt, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 18.01.2017, 18:00 Uhr - 19.01.2017, 19:50 Uhr

(He)Gestern Abend stellte der Halter eines in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellten BMW fest, dass sein Fahrzeug durch unbekannte Täter stark beschädigt worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Als der PKW am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr abgestellt wurde, war er noch unbeschädigt. Augenscheinlich mit einem Hammer wurden die Frontscheibe, eine Seitenscheibe sowie ein Seitenspiegel zertrümmert. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Unfallfahrer flüchtet zu Fuß - und kommt wieder zurück, Wiesbaden, Landesstraße 3037, (Lahnstraße) 19.01.2017, 23:50 Uhr

(He)Augenscheinlich das schlechte Gewissen trieb einen zunächst von der Unfallstelle geflüchteten PKW-Fahrer wieder zurück zum "Tatort". Hier wurde er dann von der Polizei begrüßt, welche zwischenzeitlich von Zeugen verständigt worden und an der Unfallstelle eingetroffen war. Gegen 23:55 Uhr erhielt das 3. Polizeirevier darüber Kenntnis, dass seitlich der Landesstraße 3037 ein Fahrzeug im Graben liegen würde. Vor Ort konnten keine Personen angetroffen werden, Kennzeichen waren an dem PKW ebenfalls nicht angebracht. Die eingesetzten Beamten waren gerade mit der Unfallaufnahme beschäftigt, da erschienen eine knappe Stunde später zwei Männer an der Unfallstelle. Einer von ihnen, ein 23-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gab nun an, der Fahrer gewesen zu sein. Die Kennzeichen seien während des Unfalles vom Fahrzeug abgerissen worden. Aus diesem Grund habe er sie an sich genommen. Bei dem Mann konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test bestätigte eine Alkoholisierung des Fahrers. Somit wurde nicht nur der Führerschein sichergestellt sondern auch eine Blutentnahme angeordnet. Glücklicherweise trug der Mann nur leichte Verletzungen davon. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können und zum Unfallzeitpunkt, circa 23:50 Uhr, auf der L3037 aus Richtung Klarenthaler Straße in Richtung Chausseehaus unterwegs waren, werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Achtung Enkeltrickbetrüger, Eltville, Walluf und Kiedrich, 19.01.2017

(Si)Die Kriminalpolizei in Wiesbaden warnt aktuell vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem sogenannten "Enkeltrick" Bargeld erbeuten wollen. Im Laufe des Donnerstages kam es zu mindestens neun Vorfällen im Bereich von Eltville, Walluf und Kiedrich, bei denen ältere Menschen Anrufe von einer Frau erhielten, die sich als Familienangehörige ausgab. Die Frau gab vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden und dringend Bargeld zu benötigen. In allen Fällen wurden die Angerufenen misstrauisch und reagierten völlig richtig, indem sie sich auf kein Gespräch einließen und die Polizei verständigten. Aufgrund der neusten Fälle rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, welche die Auszahlung von' Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen werden, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden.

2. Container entwendet, Idstein, Wiesbadener Straße, 18.01.2017, 17.30 Uhr bis 19.01.2017, 10.00 Uhr,

(Si) Einbrecher entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in der Wiesbadener Straße in Idstein zwei Schüttgutcontainer von einem Lagerplatz. Die Täter entfernten zunächst gewaltsam das Kettenschloss eines Bauzaunes, welcher den Lagerplatz umzäunt und konnten auf diesem Weg auf das Gelände gelangen. Von dort entwendeten sie dann die zwei gelben Container. Aufgrund der Beschaffenheit der Container müssen die Täter für den Abtransport einen speziellen Container-LKW benutzt haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzten.

3. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Eltville, Wilhelmstraße, 18.01.2017, 18.00 Uhr bis 19.01.2017, 08.45 Uhr,

(Si)Ein geparktes Fahrzeug wurde im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.45 Uhr, in der Wilhelmstraße in Eltville beschädigt. Der gelbe VW Touran parkte im Tatzeitraum auf dem Parkplatz hinter einer Sparkasse, als ein unbekanntes Fahrzeug die Heckstoßstange beschädigte und einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacher um ein grünes Fahrzeug handeln könnte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

