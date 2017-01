POL-WI: Seminarangebot "Zivilcourage- Ja! Aber wie?" - Anmeldungen für das erste Halbjahr 2017 werden entgegengenommen

Wiesbaden (ots) - Zivilcourage will gelernt sein! Deswegen bieten das Polizeipräsidium Westhessen, die Landeshauptstadt Wiesbaden und ESWE- Verkehr, in Kooperation mit dem Netzwerk gegen Gewalt, weiterhin Seminare für Bürgerinnen und Bürger an, in welchen Anregungen und Tipps für helfendes Verhalten - auf die Möglichkeiten jedes einzelnen abgestimmt - gegeben werden. Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos!

Im öffentlichen Raum werden Menschen immer wieder mit Konflikten konfrontiert. Während viele dieser täglichen Reibereien sich schnell und gütlich klären lassen, kann es in manch einer Situation auch zu Überforderungen kommen. In begrenzten Räumen wie in Bussen und Bahnen, in denen sich fremde Menschen in einer Art "Zwangsgemeinschaft" begegnen, kommt es häufig zu eben solchen Konflikten, auf die niemand vorbereitet ist. Oftmals steht man "wie gelähmt" daneben und findet nicht den richtigen Ton, um die Situation zu klären. Stattdessen passiert es sogar, dass durch das eigene Verhalten die Stimmung eher noch angeheizt wird. Lernen Sie daher wie man es richtig macht!

Wenn Sie sich selbst weiterbilden und Tipps für helfendes Verhalten erhalten wollen, dann nehmen Sie an einem unserer Seminare zum Thema: "Zivilcourage - Ja! Aber wie?" teil.

Seminarangebot für das erste Halbjahr 2017:

Samstag, 11.02.2017, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 4. Polizeirevier, Dresdener Ring 67, 65191 Wiesbaden-Bierstadt

Freitag, 24.03.2017, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, 3. Polizeirevier, Willy-Brandt-Allee 2, 65197 Wiesbaden

Samstag, 25.03.2017, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 3. Polizeirevier, Willy-Brandt-Allee 2, 65197 Wiesbaden

Freitag, 07.04.2017, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Gartenfeldstraße 18, 65189 Wiesbaden

Samstag, 20.05.2017, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Gemeindehaus, Bunsenstraße 25, 65203 Wiesbaden

Anmeldungen werden per E-Mail unter zivilcourage.ppwh@polizei.hessen.de und telefonisch unter (0611) 345-1620 (zu Bürozeiten) entgegengenommen.

