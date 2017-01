POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Falscher "Stadtwerker" stiehlt Geldbörse, Wiesbaden, Adelheidstraße, 18.01.2017, 12:30 Uhr - 13:00 Uhr

(He)Gestern gelangte ein Dieb unter dem Vorwand den Stromzähler kontrollieren zu müssen in die Wohnung einer 81-jährigen Wiesbadenerin und entwendeten deren Geldbörse samt Bargeld. Der Unbekannte klingelte gegen 12:30 Uhr an der Wohnungstür in der Adelheidstraße und stellte sich als Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers vor. Er müsse in der Wohnung den Zähler und die Sicherungen kontrollieren. Daraufhin wurde dem Trickdieb Einlass gewährt. Als er nach kurzer Zeit wieder verschwand, stellte die Wiesbadenerin das Verschwinden ihrer Geldbörse fest. Diese hatte in der Einkaufstasche gelegen, welche unmittelbar neben dem Sicherungskasten stand. Der Mann sei 50-55 Jahre alt, 1,80 - 1,90 Meter groß, von "westeuropäischer Erscheinung" und habe graumelierte Haare, ein graues Sportsakko und eine dunkelgraue Hose getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher überrascht, Wiesbaden, Simone-Veil-Straße, 18.01.2017, 18:00 Uhr - 18:15 Uhr

(He)Zwei Einbrecher wurden gestern Abend während der Tatbegehung in der Simone-Veil-Straße in Wiesbaden überrascht. Augenscheinlich fühlten sie sich durch eine aufmerksame Zeugin ertappt und flüchteten in Richtung Alcide-de-Gasperi-Straße. Die Passantin bemerkte um kurz nach 18:00 Uhr den Lichtkegel einer Taschenlampe in einer Wohnung. Sie begab sich auf das betroffene Grundstück und erblickte zwei dunkel gekleidete Männer auf der Terrasse der angegangenen Wohnung. Diese ergriffen sofort die Flucht. Die nun über Notruf alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, welche jedoch erfolglos verlief. Beide Täter seien 40-45 Jahre alt, trugen einen Dreitagebart und waren dunkel gekleidet. Einer sei circa 1,80 Meter groß gewesen, der zweite etwas kleiner. Durch das Aufhebeln der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Kontrolle verloren, fünf verletzte Personen, Wiesbaden, Platter Straße, 19.01.2017, 02:00 Uhr

(He)Heute Morgen kam es auf der Platter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Insassen eines Opel Corsa verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge war die 20-jährige Fahrzeugführerin gegen 02:00 Uhr in Richtung Taunusstein unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der PKW schleuderte quer über die Fahrbahn in den linken Straßengraben und kollidierte dort mit dem Baumbewuchs. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Neben der Fahrerin waren vier weitere Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren im Fahrzeug. Die Personen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Augenscheinlich wurden drei Beteiligte leicht und zwei mittelschwer verletzt. Das Fahrzeug musste stark beschädigt abtransportiert werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Diebisches Pärchen in Geisenheim festgenommen, Geisenheim, Marienthaler Straße, 18.01.2017, 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend hat die Rüdesheimer Polizei in Geisenheim mit Hilfe eines 51-jährigen Mannes ein diebisches Pärchen im Alter von 20 und 33 Jahren festgenommen. Die 20-jährige Frau und deren 33-jähriger Komplize hatten sich am frühen Mittwochabend unerlaubt in dem Wellnessbereich eines Hotels in der Marienthaler Straße aufgehalten und dort eine Glasvitrine aufgebrochen. Anschließend entwendeten die beiden die in der Vitrine befindlichen Kosmetikartikel und ließen darüber hinaus noch weitere Gegenstände aus dem Wellnessbereich mitgehen. Beim Verlassen des Hotels schnappte sich das Pärchen dann noch ein im Innenhof des Hotels abgestelltes Fahrrad und ergriff hiermit die Flucht. Sie hatten jedoch die Rechnung ohne den 51-jährigen Hotelbesitzer gemacht, welcher auf die Diebe aufmerksam wurde. Der 51-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden Diebe schließlich in der Nähe des Hotels bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festhalten. Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hünstetten, Wallbach, Im Lagersboden, 18.01.2017, 14.00 Uhr bis 21.15 Uhr,

(pl)Ein Einfamilienhaus in Wallbach wurde am Mittwoch von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 14.00 Uhr und 21.15 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus in der Straße "Im Lagersboden" ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend jedoch offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Markise von Geschäft beschädigt, Rüdesheim, Rheinstraße, 16.01.2017, 21.00 Uhr bis 23.55 Uhr,

(pl)Am Montagabend haben unbekannte Täter die Markise eines Geschäftes in der Rheinstraße beschädigt. Die Täter rissen zwischen 21.00 Uhr und Mitternacht so fest an der Markise, dass der Rahmen brach und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfallflucht in der Aarstraße, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, 17.01.2017, 15.55 Uhr bis 16.55 Uhr,

(pl)Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde am Dienstagnachmittag ein geparkter weißer Skoda Citigo im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 15.55 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 44 abgestellt. Als sie dann etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

