POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere "Handwerkerfahrzeuge" aufgebrochen, Wiesbaden, Mainz-Kastel, 15.01.2017 - 16.01.2017

(He)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurden im Zuständigkeitsbereich der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche in Handwerker-, beziehungsweise Firmenfahrzeuge begangen. Augenscheinlich hatten es die Täter auf das in den Innenräumen gelagerte Werkzeug abgesehen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. In der Zweibörnstraße wurde die Heckscheibe eines abgestellten Mercedes Vito eingeschlagen und Baumaschinen, Fräsen, Stichsägen, Mess- und Regelinstrumente sowie weitere Materialen entwendet. Hier entstand mit mehreren Tausend Euro der weitaus größte Schaden. In der Breitenbachstraße schlugen die Täter gleich in zwei Fällen zu. Aus einem Golf Variant wurde eine Hilti Bohrmaschine entwendet. Der Besitzer eines VW-Caddy hatte vorgesorgt. Er räumte sein Fahrzeug nach dem Abstellen leer. Es entstand jedoch ein Sachschaden durch das Einschlagen der Heckscheibe. Drei Wasserfilter ließen die Täter in der Burgunderstraße mitgehen. Auch hier wurde die Scheibe der Tür eines Mercedes Vito eingeschlagen. Mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber und auch Schlagbohrmaschinen der Marke HILTI wurden in der Rüdigerstraße entwendet. Hier wurde in einen VW Caddy eingebrochen. Gesamtschaden hier: 3.000 Euro. In der Wiesbadener Landstraße brachen die Täter den Einbruchsversuch nach dem Einschlagen einer Scheibe ab. In diesem Fall wurde ein Ford Transit angegangen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. In Kindergärten eingebrochen, Wiesbaden, Moltkering, Hohenstaufenstraße, 13.01.2017, 18:00 Uhr - 16.01.2017, 07:30 Uhr

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in Wiesbaden in zwei Kindergärten ein und verursachten einen gesamtschaden von circa 1.000 Euro. In der Hohenstaufenstraße hebelten die Täter augenscheinlich ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten mehrere Räume. Ohne Beute ergriffen sie hier wieder die Flucht. Im Moltkering drangen die Einbrecher ebenfalls mit Gewalt durch eine Fenstertür in die Innenräume ein und durchsuchten mehrere Aufenthaltsräume, Büros und Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld entwendet. In diesem Fall liegt der Sachschaden in Höhe von 500 Euro weitaus höher als der Wert der Beute. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier (für die Hohenstaufenstraße) unter der Rufnummer (0611) 345-2140 oder beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Unfall endet in Baugrube - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Rheinstraße/Friedrich-Ebert-Allee, 14.01.2017, 21:20 Uhr

(He)Nach dem spektakulären Ende eines Verkehrsunfalls am vergangenen Samstagabend (wir berichteten bereits am 14.01.2017) sucht das ermittelnde 1. Polizeirevier weiterhin nach Unfallzeugen. Gegen 21:20 Uhr befuhr die 30 jährige Fahrerin eines Peugeot die Wilhelmstr. in Richtung Friedrich-Ebert Allee. Der 38 jährige Fahrer eines Fiesta kam aus der Rheinstraße und beabsichtigte geradeaus in Richtung Frankfurter Str. weiter zu fahren. In der Kreuzungsmitte der ampelgeregelten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fiesta wurde durch den Zusammenstoß abgelenkt und stürzte in eine ca. drei Meter tiefe Baugrube auf der Friedrich-Ebert-Allee. Insgesamt wurden drei Personen in den beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegensätzliche Aussagen bezüglich der Ampelschaltung vorliegen, sucht das 1. Polizeirevier weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und insbesondere Aussagen zur Ampelschaltung, zum Zeitpunkt der Kollision, machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

4. Fußgängerin bei Unfallflucht verletzt. Zeugen gesucht! Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring / Boelckestraße 16.01.2017, 17:55 Uhr

(He)Gestern Abend kam es an der Einmündung Otto-Suhr-Ring, Boelckestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Biebricherin verletzt wurde, der beteiligte Fahrzeugführer jedoch ohne sich um die Verletzte zu kümmern von der Unfallstelle flüchtete. Die junge Frau überquerte gegen 17:55 Uhr an der Einmündung zur Boelckestraße den Otto-Suhr-Ring. Hierbei habe sie vorschriftsmäßig bei Grünlicht die Fußgängerfuhr benutzt. Ein PKW-Fahrer, welcher zeitgleich von der Boelckestraße in den Otto-Suhr-Ring einbog, übersah hierbei die 21-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Der PKW rollte über den Fuß der Frau, sodass diese stürzte. Der Fahrer habe kurz gestoppt, sich aus dem Fahrzeug heraus entschuldigt und sei nun aber lächelnd weitergefahren. Eine weitere Passantin habe ihr geholfen aufzustehen. Der Flüchtige kann nicht näher beschrieben werden. Das Fahrzeug wird als grau und länglich beschrieben. Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere die Fußgängerin, welche der Verunfallten geholfen hatte, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zeugen gesucht! Wiesbaden-Dotzheim, Holzstraße, Wiesbadener Straße, 16.01.2017, 15:30 Uhr

(He)Gestern kam es an der Kreuzung Holzstraße, Dotzheimer Straße, Wiesbadener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 11.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 30-jähriger BMW-Fahrer, gegen 15:30 Uhr, aus der Holzstraße kommend, nach links in die Wiesbadener Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Wiesbadener die Carl von Linde Straße in Richtung Holzstraße. Er wollte die Dotzheimer Straße überqueren und geradeaus in die Holzstraße fahren. Im weiteren Verlauf kam es in der Kreuzungsmitte zur Kollision. Zu dem genauen Unfallhergang gibt es unterschiedliche Einlassungen. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (0611) 345-2340 an das 3. Polizeirevier zu wenden.

6. Bagger gestohlen und Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht! Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, 15.01.2017, 04:55 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter einen auf einer Baustelle im Bereich Heerstraße, Westring abgestellten Bagger und beschädigten im Anschluss auf einer kurzen Fahrt drei geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen wurden gegen 04:55 Uhr auf laute Fahrzeuggeräusche auf der Straße aufmerksam. Eigenen Angaben zufolge habe man nun auf der Straße den Bagger gesehen. Dieser habe mit seiner Schaufel das Dach eines geparkten Fahrzeugs beschädigt. Daneben stand ein Roller, welcher ein eklatant lautes Motorgeräusch gehabt habe. Der Mann aus dem Bagger sei nun mit auf den Rollen gesprungen, und zu zweit seien die unbekannten Täter dann geflüchtet. Der Roller habe eine helle Farbe gehabt. Die Personen konnten nicht näher beschrieben werden. Es wurden ein Audi A6, ein Mercedes GL sowie ein Mercedes Sprinter beschädigt. Der Verkehrsdient der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Tat und dem auffällig lauten, hellen Roller geben? Telefon: (0611) 345-0

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher schlagen Seitenscheibe ein, Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, 16.01.2017. 19.00 Uhr bis 17.01.2017, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren in der Pestalozzistraße Autoaufbrecher zugange. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines dort abgestellten Toyota Corolla ein und ließen anschließend ein Handyladekabel, Süßigkeiten, CD´s und ein Päckchen Zigaretten mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht in der Mühlfeldstraße, Geisenheim, Mühlfeldstraße, 16.01.2017, 09.30 Uhr bis 09.50 Uhr,

(pl)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Geisenheim wurde am Montagmorgen ein in der Mühlfeldstraße geparkter silberner Ford Focus im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er dann nur etwa 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er die Beschädigungen fest. Bei dem verursachenden Fahrzeug hat es sich vermutlich um einen gelben Lkw gehandelt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

