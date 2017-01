POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Enkeltrick erfolgreich, Wiesbaden, 12.01.2017, 11:30 Uhr - 14:30 Uhr

(He)Am vergangenen Donnerstag waren in Wiesbaden Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick erfolgreich und erbeuteten bei einer 77-jährigen Dame 17.000 Euro. Die Polizei erfuhr von der Straftat am Freitagnachmittag. Den Schilderungen des Opfers zufolge, rief gegen 11:30 Uhr eine Frau an. Diese startete den Betrug mit der klassischen Masche. Es wird sich nicht vorgestellt, sondern man lässt das Opfer vielmehr raten, wer denn am Telefon sein könnte. Die Seniorin ging leider darauf ein, und schon wusste die Betrügerin, mit welchem Namen sie agieren konnte. Nun wurde das Opfer massiv unter Druck gesetzt. Gefordert wurden zunächst 85.000 Euro. Da die Wiesbadenerin diese Summe nicht zur Verfügung hatte, wurde ihr sogar ein schlechtes Gewissen eingeredet. Schlussendlich wurde durch die Seniorin eine größere Summe von der Bank geholt und auch noch Bargeld aus der Wohnung für einen angekündigten Abholer bereitgelegt. Dieser kam dann auch tatsächlich und man traf sich auf der Straße vor dem Haus. Nach der Geldübergabe verschwand der Täter ohne ein Wort zu sagen. Er sei 40-50 Jahre alt, circa 1,68 Meter groß und von gedrungener, kräftiger Figur. Er habe eine eckige, markante Kopfform gehabt und dichtes, dunkles, glattes Haar getragen. Er war glatt rasiert und hatte in gepflegtes Äußeres. Er war gut gekleidet, wobei die Bekleidung nicht näher beschrieben werden kann. Die Geschädigte beschrieb das Aussehen des Mannes als "osteuropäisch". Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

2. Dieb trägt Einkäufe - Bargeld weg, Wiesbaden-Biebrich, Donnersbergstraße, 12.01.2017, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

(He)Ein vermeintlich freundlicher Mitbürger entpuppte sich am Donnerstagmittag als gemeiner Trickdieb und nutzte die Hilfsbedürftigkeit einer 90-jährigen Biebricherin aus. Die Seniorin kam zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr an ihre Wohnanschrift in der Donnersbergstraße zurück. Gestützt auf einem Rollator und mit Einkäufen bepackt war sie natürlich dankbar für die Nachfrage des Fremden, ob er ihr denn helfen könne die Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen. Kaum in der Wohnung angekommen, verwickelte er die 90-Jährige in ein Gespräch und konnte im weiteren Verlauf circa 100 Euro Bargeld aus einem Wohnzimmerschrank entwenden. Angezeigt wurde der Diebstahl einen Tag später. Der Täter sei 30-40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, Glatzenträger, von normaler Statur und von gepflegter Erscheinung. Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und sei nach Angaben der Geschädigten von mitteleuropäischer Erscheinung gewesen.

3. Streit unter Brüdern eskaliert, Wiesbaden, Weilstraße, 13.01.2017, 08:00 Uhr

(He)Am Freitag gerieten zwei Brüder in einer Wohnung in der Weilstraße in einen Streit, welcher im Verlauf eskalierte, sodass sich die jungen Männer im Alter von 15 und 17 Jahren gegenseitig mit Messern verletzten. Um circa 08:00 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Wohnung gerufen und die Verletzten angetroffen. Nachdem die genaueren Hintergründe der Auseinandersetzung und die Personalien der Männer unklar waren, konnten nach den ersten Ermittlungen genauere Erkenntnisse erlangt werden. Die zwei Brüder sind Mitglieder einer Familie afghanischer Herkunft, welche in der Wohnung lebt. Anscheinend resultierte der Streit aus einem nichtigen Anlass. Die gegenseitig zugefügten Verletzungen waren nicht lebensbedrohend. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen.

4. Versuchte Brandstiftung an PKW, Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, 14.01.2017, 22:05 Uhr

(He) Am Samstagabend versuchte augenscheinlich ein unbekannter Täter ein auf dem Parkplatz des Hallenschwimmbades in Kostheim abgestelltes Fahrzeug in Brand zu setzten. Der Versuch scheiterte jedoch, und augenscheinlich entstand kein Sachschaden. Ein Zeuge meldete gegen 22:05 Uhr der Polizei, dass er das kurze Aufflackern einer Flamme im Bereich des Fahrzeuges beobachten konnte. Kurz danach sei ein Passant vorbeigekommen und habe die kleine Flamme ausgetreten. Anschließend habe sich der Passant auf seinem Fahrrad in Richtung Hugo-Wolf-Straße entfernt. Eine Nachschau durch die Polizei ergab, dass augenscheinlich versucht wurde, mit einem Grillanzünder ein Feuer zu entfachen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. 14-Jährige angefahren - Unfallwagen flüchtet, Wiesbaden, An der Ringkirche, 13.01.2017, gg. 07.40 Uhr

(ho)Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei fahndet nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Kleinwagens, der am Freitagmorgen in Wiesbaden einen Unfall mit einer Jugendlichen verursacht hat. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Geschädigte wollte den Ermittlungen zufolge die Straße "An der Ringkirche" zu Fuß in Richtung Klarenthaler Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem Unfallverursacher/der Unfallverursacherin erfasst, der/die von der Straße "An der Ringkirche" nach links in Richtung Marcobrunnerstraße abbiegen wollte. Das Mädchen wurde auf die Motorhaube des Wagens geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße. Die Geschädigte wurde nach dem Unfall von einer Begleiterin an den Straßenrand begleitet. Diesen Moment nutzte der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin und entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Kleinwagen soll es sich um ein "sportliches Modell" mit weiß/silberner Lackierung, Xenon-Licht und möglicherweise einem lackierten, schwarzen Streifen auf der Motorhaube gehandelt haben. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder zu dem Fahrer/der Fahrerin liegen nicht vor. Hinweise von Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Schüsse aus Hochzeitsgesellschaft abgefeuert, Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 14.01.2017, gg. 16.00 Uhr

(ho)Das Abfeuern einer Schreckschusswaffe hat für einen Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft unangenehme Folgen. Zeugen verständigten am Samstagnachmittag die Polizei, da aus einer fahrenden Hochzeitsgesellschaft heraus Schüsse abgefeuert worden sein sollten. Eine Streifenwagenbesatzung hielt daraufhin den beschriebenen Hochzeitscorso im Bereich der Biebricher Straße an. Da die Benutzung einer Schreckschusswaffe zunächst dementiert wurde, forderten die Beamten Verstärkung an. Mit den Unterstützungskräften wurden schließlich sämtliche Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft durchsucht. In einem Wagen fanden die Polizisten eine entsprechende Waffe, worauf auch die Benutzung derselben eingeräumt wurde. Außerdem wurde ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. In beiden Fälle wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft, Idstein, Grunerstraße, 15.01.2017, 11.00 Uhr,

(pl)Im Zimmer einer Asylbewerberunterkunft in der Grunerstraße in Idstein kam es am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf eritreischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Bei der Auseinandersetzung wurden ein 22-Jähriger durch einen Schlag mit einem Bierkrug und ein 21-Jähriger durch einen Schlag mit einer Glasschale am Kopf verletzt. Der genaue Ablauf und die Ursache der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden. Die Personalien der beteiligten Personen wurden festgestellt und Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der 22-jährige Verletzte steht zudem im Verdacht, am Abend zuvor, gegen 22.00 Uhr, im Treppenhaus der Unterkunft einen Stapel Schuhe in Brand gesetzt zu haben. Der Brand wurde von den Bewohnern gelöscht.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Idstein, Eschenhahn, Panoramaweg, 14.01.2017, 14.00 Uhr bis 18.50 Uhr,

(pl)Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus im Panoramaweg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 14.00 Uhr und 18.50 Uhr die Terrassentür des Hauses auf, durchsuchten das Erdgeschoss und ergriffen dann offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Anruf von falschen Polizeibeamten, Taunusstein, Bleidenstadt, 15.01.2017, 19.50 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagabend wurde in Taunusstein-Bleidenstadt ein 78-jähriger Mann von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der angebliche Polizist rief gegen 19.50 Uhr bei dem 78-Jährigen an und versuchte während des Telefonats geschickt etwas über die Wohnverhältnisse und in der Wohnung aufbewahrte Wertgegenstände in Erfahrung zu bringen. Da dem Senioren diese Masche glücklicherweise bekannt war, konfrontierte er den Anrufer mit seinem Verdacht, woraufhin dieser das Gespräch direkt beendete. Der Anrufer soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Bitte beachten Sie: Die Polizei würde niemals am Telefon Fragen zum Vermögen oder zu Wertgegenständen in der Wohnung stellen. Seien Sie daher misstrauisch und beenden Sie im Zweifel das Gespräch.

4. 54-Jährige und Hund mit Reizgas besprüht, Walluf, Niederwalluf, Rheinstraße, 14.01.2017, 08.15 Uhr,

(pl)Eine 54-jährige Frau und deren Hund wurden am Samstagmorgen in der Rheinstraße in Niederwalluf von einem bislang unbekannten Mann mit Reizgas besprüht. Die 54-Jährige ging gegen 08.15 Uhr mit ihrem Hund die Rheinstraße entlang spazieren, als ein entgegenkommender Spaziergänger im Bereich der Hundewiese am Leinpfad dem Hund plötzlich völlig unvermittelt Reizgas ins Gesicht sprühte. Die 54-Jährige, die hinter ihrem Hund stand, bekam auch noch Reste des Sprays ins Gesicht und klagte daraufhin über Augenreizungen. Der Hund musste wegen der Augenreizung in einer Tierklinik behandelt werden. Der Täter soll etwa 55 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und sportlich gekleidet gewesen sein. Er trug eine blaue Jacke und war mit einer ca. 55 Jahre alten, etwa 1,60 Meter großen sowie sportlich gekleideten Frau mit kurzen Haaren unterwegs. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Außenspiegel von drei Fahrzeugen beschädigt, Taunusstein, Wehen, Dornbornstraße, 13.01.2017, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, in der Dornbornstraße die linken Außenspiegel von drei abgestellten Fahrzeugen abgeschlagen oder abgetreten und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Autoaufbrecher erbeuten Rucksack, Kiedrich, Am Hahnwald, 14.01.2017, 15.15 Uhr bis 17.40 Uhr,

(pl)In der Straße "Am Hahnwald" in Kiedrich waren am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz Autoaufbrecher zugange. Die Täter schlugen zwischen 15.15 Uhr und 17.40 Uhr die Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Golfs ein und ließen anschließend einen im Kofferraum liegenden Rucksack mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

7. Räder abmontiert und gestohlen, Eltville, Wallufer Straße, 14.01.2017, 13.00 Uhr bis 16.01.2017, 08.15 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wallufer Straße haben Diebe zwischen Samstagmittag und Montagmorgen alle vier Reifen samt Leichtmetallfelgen von einem dort abgestellten Audi A6 abmontiert und entwendet. Bei der Tat wurde die hintere Tür der Fahrerseite beschädigt. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

8. Drei Autoinsassen bei Wildunfall verletzt, Niedernhausen, Heftrich, Landesstraße 3273, 15.01.2017, 20.18 Uhr,

(pl)Bei einem Wildunfall auf der L 3273 bei Heftrich sind am Sonntagabend die drei Insassen eines Autos verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 20.15 Uhr von Lenzhahn kommend auf der Landesstraße in Richtung Heftrich unterwegs, als hinter einer Rechtskurve plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu verhindern, bremste der Autofahrer seinen Wagen ab und wich dem Tier aus. Hierbei verlor der 18-Jährige auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel Corsa und rutschte in den linken Straßengraben, wo sich der Pkw dann überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer, ein 18-jähriger Mitfahrer sowie eine 15-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

9. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Idstein, Limburger Straße, 15.01.2017, 23.33 Uhr,

(pl)Am späten Sonntagabend wurde in der Limburger Straße in Idstein ein grauer Mercedes CLS bei einer Unfallflucht beschädigt. Eine bislang unbekannte Autofahrerin oder aber ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 23.30 Uhr mit einem älteren schwarzen VW Golf auf der Limburger Straße in Richtung Wörsdorf unterwegs und krachte schließlich in Höhe der Hausnummer 51 gegen den am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen abgestellten Mercedes. Statt sich um den angerichteten Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte die Fahrerin oder aber der Fahrer des älteren schwarzen VW Golfs die Fahrt einfach fort und fuhr über die Maximilianstraße in Richtung B 275 davon. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

10. Unfallflucht, Idstein, In der Ritzbach, 14.01.2017, 18.00 Uhr bis 15.01.2017, 12.05 Uhr,

(pl)In Idstein wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag der hintere, linke Bereich eines geparkten grauen Audi A4 bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Auto war in der Straße "In der Ritzbach" abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell