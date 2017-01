POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck von zwei 85-Jährigen, Wiesbaden, Josef-Siegfried-Gasse, 09.01.2017, 14:45 Uhr - 16:30 Uhr Wiesbaden, Scheffelstraße, 11.01.2017, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

(He)In der zurückliegenden Woche wurden in Wiesbaden mindestens zwei 85-jährige Seniorinnen von gewissenlosen Dieben hinters Licht geführt und um mehrere Tausend Euro bestohlen. Beide Fälle wurden zeitlich verzögert gemeldet. Der Diebstahl war den Geschädigten nicht sofort aufgefallen. Am Montag, ab circa 14:45 Uhr, wurde eine Wiesbadenerin aus der Josef-Siegfried-Gasse zunächst von einer Frau angerufen, dass es auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Kurz danach klingelte es auch schon an der Wohnungstür und ein Täter gab sich als Angestellter der Stadtwerke aus. Dieser ging in das Bad der Wohnungsinhaberin, drehte theatralisch alle Wasserhähne auf und drückte der Seniorin den Duschschlauch in die Hand. Diesen solle sie festhalten. Der fremde Täter blieb kurz bei der 85-Jährigen, und verließ dann die Wohnung. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der falsche Wasserwerker gemeinsam mit einer Frau das Haus verließ. Mutmaßlich hatte diese, während das Opfer im Bad abgelenkt wurde, die Wohnung durchsucht. Hierbei konnte sie Schmuck im Wert von circa 3.000 Euro erbeuten. Der Mann sei circa 1,60 Meter groß, von normaler Figur und 20-25 Jahre alt. Er habe dunkles, kurzes Haar getragen und sei mit einer blauen Arbeitshose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Die Frau sei 30-40 Jahre alt, 1,60 - 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und habe einen dunklen Teint. Sie habe kinnlange schwarze Haare sowie eine weiß-blau karierte Bluse, eine dunkle Steppweste und eine Jeans getragen. Am Mittwoch wurde eine ebenfalls 85-jährige Seniorin von einer unbekannten Frau gegen 11:00 Uhr in ihre Wohnung in der Scheffelstraße gedrängt. Die Unbekannte müsse angeblich dringend für eine Nachbarin ein Medikamentenpäckchen abgeben. Während sich die Fremde mit der Wohnungsinhaberin in deren Küche aufhielt, betrat eine zweite Täterin die Wohnung. Nach einem verbalen Hin und Her verlassen die beiden Täterinnen nun die Wohnung der Seniorin. Später wurde das Abhandenkommen von mehreren tausend Euro Bargeld festgestellt. Die erste Täterin sei 20-30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, mollig mit rundem Gesicht und habe mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Bekleidet war sie mit einer grauen Strickmütze, einer dicken, beigen Jacke und hellen Fausthandschuhen. Die zweite Täterin sei etwa gleichalt, schlank, hatte etwas längere Haare und habe kein Wort gesprochen. In beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt, Mainz-Kastel, 13.01.2017

(ho)In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitages haben mehrere Mülltonnenbrände die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Das erste Feuer wurde gegen 02.30 Uhr in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel entdeckt. Hier setzten Unbekannte eine Mülltonne in Brand, wobei das Feuer auf eine angrenzende Umzäunung übergriff. Nur wenige Minuten später wurde der nächste Brand in der Wiesbadener Straße gemeldet. Wenige Meter vom ersten Brandort entfernt wurde eine weitere Mülltonne angesteckt, wobei ebenfalls ein Zaun und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Um 02.38 Uhr brannte in der Eleonorenstraße ebenfalls eine Mülltonne, die durch das Feuer beschädigt wurde. In allen Fällen geht die Wiesbadener Kriminalpolizei davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesteckt wurden.

Weiteres Branddelikt in der Eleonorenstraße

Neben den Mülltonnenbränden wurde gegen 03.50 Uhr ein weiterer Brand in der Eleonorenstraße gemeldet. In diesem Fall zündeten Unbekannte getrocknete Wäsche in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses an. Das Feuer wurde glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und von einem Zeugen gelöscht. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige erstattet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Brände besteht ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 erbeten.

Busfahrer beleidigt und getreten, Wiesbaden-Igstadt, Glöcknerstraße, 12.01.2017, gg. 20.10 Uhr

(ho)Der Busfahrer eines Linienbusses ist gestern Abend in Igstadt von mehreren Jugendlichen angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Die vier jungen Männer befanden sich in dem Bus und beleidigten den Geschädigten zunächst auf das Übelste. Anschließend traten sie auf ihn ein wobei der Mann leichte Verletzungen erlitt. Die Täter stiegen in der Glöcknerstraße aus dem Bus und liefen davon. Es soll sich um vier Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren gehandelt haben, von denen einer eine rote Jacke trug. Eine weitere Beschreibung konnte der Geschädigten nicht abgeben. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zur Gruppe der Schläger machen können, werden gebeten, die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu informieren.

Einbruch gescheitert, Wiesbaden-Delkenheim, Traunsteiner Straße, 12.01.2017 zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr

(ho)Einbrechern ist es gestern Abend nicht gelungen, in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden-Delkenheim einzudringen. In den frühen Abendstunden drückten die Täter die Rollläden des Hauses nach oben und versuchten anschließend, die Terrassentür und die Fenster aufzuhebeln. Da ihnen dies offenbar nicht gelang, ergriffen die Täter die Flucht. Was blieb ist der Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Bäckerei scheitert, Wiesbaden-Breckenheim, Wallauer Hohl, 11.01.2017, 22:00 Uhr - 12.01.2017

(He)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht versucht hatten, in eine in der Straße "Wallauer Hohl" gelegene Bäckerei einzubrechen. Die Einbrecher hatten zunächst versucht, eine Seiteneingangstür aufzuhebeln. Als dies scheiterte, schlugen die Täter ein Loch in die Glasfüllung der Haupteingangstür. Die Räumlichkeiten der Bäckerei liegen innerhalb eines Einkaufsmarktes. Augenscheinlich drangen die Täter nicht in die Räumlichkeiten vor, sodass nichts entwendet wurde. Es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schmuck aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden, Biebricher Allee, 12.01.2017, 17:345 Uhr - 19:30 Uhr

(He)Gestern Abend drangen unbekannte Täter in eine Hochparterre- Wohnung in der Biebricher Allee ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr kletterten die Täter zunächst auf den Balkon, schoben den heruntergelassenen Rollladen nach oben und hebelten die Balkontür auf. In den Innenräumen durchsuchten sie Schränke und entwendeten aus dem Schlafzimmer den Goldschmuck. Augenscheinlich wurde die Wohnung auf dem gleichen Weg wieder verlassen. Der Geschädigte erklärte gegenüber den aufnehmenden Beamten, dass er, als er die Wohnung verlassen hatte, vor der Hauseingangstür einen Mann angetroffen habe, der sich verdächtig verhalten habe. Der für ihn Verdächtige habe einen Dreitagebart und sei von einem "südländischen" Erscheinungsbild gewesen. Er habe eine dunkle Jacke, Jeanshosen und eine schwarz-blaue Basecap getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Hintertür aufgehebelt, Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße, 12.01.2017, 08.30 Uhr bis 19.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Gontermann-Straße ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 08.30 Uhr und 19.30 Uhr die Hintertür des Hauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten eine hochwertige Armbanduhr und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Oberjosbach, Wiesenstraße, 12.01.2017, 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter nutzten am Donnerstagnachmittag die Abwesenheit der Hausbewohner, um in ein Einfamilienhaus in Oberjosbach einzubrechen. Die Einbrecher drangen zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Wiesenstraße ein, durchwühlten die Wohnräume auf der Suche nach Wertgegenständen und ergriffen schließlich mit diversen Schmuckstücken, Bankkarten, einer Digitalkamera sowie Bargeld die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Frau sexuell belästigt, Aarbergen, Michelbach, Schöne Aussicht, 11.01.2017, 14.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine 34-jährige Frau in Michelbach von einem etwa 55- 65 Jahre alten Mann in dessen Auto sexuell belästigt. Die 34-Jährige wurde um kurz nach 14.00 Uhr im Kassenbereich des Lidl Einkaufsmarktes in Michelbach von dem Unbekannten angesprochen. Im Verlauf der Unterhaltung bot der Mann der Geschädigten an, sie mit seinem Auto nach Hause zu fahren, damit sie nicht so schwer tragen muss und aufgrund des Regens nicht nass wird. Die Frau nahm das Angebot an und ließ sich von dem Unbekannten in dessen Auto mitnehmen. Als sich der Mann dann während der Fahrt verbal aufdringlich verhielt, wurde die 34-Jährige misstrauisch und bat ihn darum, den Pkw anzuhalten, damit sie aussteigen kann. Dieser Aufforderung kam der Fahrer zwar nach, berührte die Frau nun aber erst noch unsittlich, bevor die Geschädigte den Wagen schließlich in der Straße "Schöne Aussicht" verlassen konnte. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem Auto davon. Der Mann war 55-65 Jahre alt, kräftig und ca. 1,70 Meter groß. Er habe einen dunklen, leicht gräulich melierten Bart gehabt, eine Mütze getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen. Zum Fahrzeug liegt keine Beschreibung vor. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Rasentraktor und Kunstrasenpflegemaschine gestohlen, Hünstetten, Wallrabenstein, Am Forsthaus, 11.01.2017, 18.00 Uhr bis 12.01.2017, 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter aus einem Container des Sportplatzes in Wallrabenstein einen Rasentraktor und eine Kunstrasenpflegemaschine im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. Die Diebe hebelten ein Stahltor auf, um auf das Sportgelände zu gelangen, brachen den dortigen Container auf und entwendeten hieraus einen Rasentraktor der Marke Brill und eine selbstfahrende Pflegemaschine für Kunstrasenplätze der Marke Ferrari. Anhand von Spuren ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport vermutlich ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel beschädigt, Niedernhausen, Austraße, 11.01.2017, 20.30 Uhr bis 12.01.2017, 08.00 Uhr,

(pl)In der Austraße in Niedernhausen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag die beiden Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Räder abmontiert und gestohlen, Idstein, Am Wörtzgarten, 12.01.2017, 19.00 Uhr bis 13.01.2017, 08.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten" haben Diebe in der Nacht zum Freitag alle vier Reifen samt Alufelgen von einem dort abgestellten Audi A6 abmontiert und entwendet. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Kabeldiebstahl, Geisenheim, Brunnenstraße, 11.01.2017, 17.00 Uhr bis 13.01.2017, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag haben Diebe aus einem Garten in der Brunnenstraße rund 200 Meter Telefon- und Stromkabel sowie Messingreste im Gesamtwert von rund 300 Euro gestohlen. Die Kabel waren, auf mehreren Rollen aufgewickelt, im Garten gelagert. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Ford Tourneo bei Unfallflucht beschädigt, Rüdesheim, Schmidtstraße, 10.01.2017, 13.00 Uhr bis 13.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag wurde ein weißer Ford Tourneo Connect bei einer Unfallflucht in der Schmidtstraße beschädigt. Ein Lkw war zwischen 13.00 und 13.20 Uhr von der Rheinstraße kommend auf der Schmidtstraße in Richtung Oberstraße unterwegs, als der Lkw im Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Kleintransporter streifte und hierdurch die Fahrerseite des Transporters beschädigte. Statt sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte die Fahrerin oder aber der Fahrer des silbernen Lkw mit Kastenaufbau die Fahrt einfach fort. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

