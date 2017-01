POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Verkehrschaos durch starken Schneefall und Sturm

Wiesbaden (ots) - Rheingau-Taunus-Kreis, Limburg-Weilburg, Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis 13.01.2017

Aufgrund starker Schneefälle und Sturmböen kommt es derzeit vor allem in den Direktionsbereichen Rheingau-Taunus-Kreis, Limburg-Weilburg, Hochtaunuskreis und in den Höhenlagen des Main-Taunus-Kreises zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Darüber hinaus haben sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen teilweise auch Menschen zu Schaden kamen. So kam beispielsweise um kurz vor 06.00 Uhr auf der Kreisstraße 727 zwischen Eschbach und der Bundessstraße 456 ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Eine Person wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Landesstraße 3018 zwischen Hofheim und Langenhain, rutschte gegen 06.50 Uhr ein Linienbus von der Fahrbahn in den Straßengraben. Da sich in dem Bus keine Fahrgäste befanden, erlitt nur der Busfahrer leichte Verletzungen. Vor allem auf den Gefälle- und Steigungsstrecken kommt es derzeit im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da sich Fahrzeuge, darunter auch Busse und Lkw festgefahren haben und dadurch den fließenden Verkehr behindern. Darüber hinaus gibt es Behinderungen durch abgebrochen Äste und umgestürzte Bäume. Besonders betroffen sind derzeit vor allem die Bundesstraße 54 im Bereich von Taunusstein, die Bundesstraße 260 zwischen Wambach und Bad Schwalbach und die Bundesstraße 456 vom Weilburger Kreuz bis zur Bundesstraße 49. Teilweise geht auf den betroffenen Strecken gar nichts mehr, da sich dort auch Unfälle ereignet haben. Problematisch ist die Situation auch für die Fahrzeuge des Winterdienstes. Diese sind zwar im Einsatz, kommen aber teilweise im Berufsverkehr hinter stehenden Fahrzeugen einfach nicht mehr weiter und fehlen daher an anderen Stellen. Die gesamte Verkehrssituation ändert sich aufgrund der anhaltenden Schneefälle ständig.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell