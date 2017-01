POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. 94-Jährige ausgetrickst und bestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, 04.01.2017, 13:30 Uhr

(He)Gestern Mittag nutzen gewissenlose Trickdiebe die Gutgläubigkeit einer 94-jährigen Wiesbadenerin aus und bereicherten sich mit der "Handwerkermasche" um Wertsachen mit einem Wert von über 2000 Euro. Gegen 13:30 Uhr klingelten die beiden Männer in der Schönbergstraße an der Wohnungstür der Geschädigten und erklärten dem ausgesuchten Opfer, dass man ihre Wohnung wegen eines Wasserschadens kontrollieren müsse. In der Küche lenkte ein Täter dann die Wohnungsinhaberin ab, während der zweite unbehelligt die Wohnung nach Wertsachen durchsuchen konnte. Mit aus dem Schlafzimmer erbeutetem Schmuck machten sich die Langfinger dann davon. Ein Täter sei circa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von schlanker bis trainierter Figur. Er habe schwarze Haare getragen und sei gepflegt gewesen. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einer dunkelblauen, abgesteppten Winterjacke bekleidet gewesen. Der zweite sei etwas Ende 50 gewesen, circa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur. Er habe eine Handwerkerweste getragen. Die Wiesbaden Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 04.01.2017, 00:30 Uhr - 04:45 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Einbrecher in der Erich-Ollenhauer-Straße in einen Einkaufsmarkt einzudringen. Der Versuch scheiterte, es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zwischen 0:30 Uhr und 04:45 Uhr wurde zunächst ein Dachfenster angegangen. Als dieser Einstiegsweg als wenig erfolgversprechend aufgegeben wurde, machten sich die Täter mit massiver Gewaltanwendung an der Außenwand des Markts zu schaffen. Auch hier scheiterte der Versuch, in das Innere einzudringen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Wiesbaden Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Zigarettenautomat aufgehebelt, Wiesbaden, Hellmundstraße, 04.01.2017, 03:00 Uhr - 17:00 Uhr

(He)Augenscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter in der Hellmundstraße einen vor einer Gaststätte aufgehängten Zigarettenautomaten auf und verursachten hierbei einen Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Gestern, um 17:00 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt. Der Automat war in einem Vorraum der Gaststätte, welcher mit einem Rollladen gesichert ist, platziert. Die Täter schoben den Rollladen gewaltsam nach oben und machten sich im Anschluss an dem Automaten zu schaffen. Zigaretten und Bargeld wurden entwendet. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Nordenstadt, Tannenweg, 04.01.2017, 16:00 Uhr - 18:40 Uhr

(He)Gestern, zwischen 16:00 Uhr und 18:40 Uhr, drangen Einbrecher in ein im Tannenweg gelegenes Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von circa 2.500 Euro. Vermutlich durch ein Fenster gelangten die Täter in das Innere und durchsuchten anschließend das gesamte Haus. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbrecher ertappt, Wiesbaden-Nordenstadt, Junkernstraße, 04.01.2017, 17:50 Uhr

(He)Gestern wurden Einbrecher in Nordenstadt in der Junkernstraße auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Die Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses hörte gegen 17:50 Uhr verdächtige Geräusche und ging in das Wohnzimmer. Hier erkannte sie, dass der Rollladen der rückwärtigen Terrassentür etwas nach oben geschoben worden war und sich davor zwei Personen unterhielten. Als die Zeugin auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Personen vor der Terrassentür die Flucht. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Diebestrio auf Wochenmarkt - Festnahme, Wiesbaden, Dernsches Gelände, 04.01.2017, 12:20 Uhr

(He)Gestern war ein diebisches Trio auf dem Wochenmarkt in Wiesbaden unterwegs. Nach einem Diebstahl und der anschließenden Flucht konnte einer der Täter jedoch festgenommen werden. Der Geschädigte selbst und weitere Zeugen hatten die Täter verfolgt und konnten einen der Polizei übergeben. Gegen 12:20 Uhr lenkten zwei Täter einen Standbetreiber ab und ein dritter griff nach der hinter dem Verkaufstresen liegenden Geldbörse, schnappte sich diese und alle drei rannten zur nahegelegenen Bushaltestelle. Der Geschädigte und weitere Zeugen folgten und zogen zwei von den dreien wieder aus dem Bus, in den sie gerade gesprungen waren. Einer der Festgehaltenen konnte nun erneut flüchten und wurde abermals von Zeugen verfolgt. Der zweite wurde weiterhin an der Bushaltestelle festgehalten. Der erneut Flüchtende konnte nicht mehr ergriffen werden, ließ jedoch unterwegs das entwendete Portmonee fallen, beziehungsweise verlor dies. Es entstand kein finanzieller Schaden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 47 jährigen Bulgaren mit Wohnsitz in Deutschland. Der flüchtende Dieb sei 55 - 60 Jahre alt, circa 1,55 Meter klein, schmächtig und habe eine beige/hellbraune Jacke getragen. Der Komplize sei 45-50 Jahre alt, 1,60 Meter klein und habe schwarze Kleidung getragen. Beide Personen hätten den Zeugenangaben zufolge einen dunklen Teint gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

7. Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, Wiesbaden-Igstadt, Weingartenstraße, 04.01.2017, 22:00 Uhr

(He)Gestern Abend verursachte ein PKW-Fahrer aus Wiesbaden in Igstadt einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 22:00 Uhr befuhr der ältere Herr die Weingartenstraße in Richtung Glöcknerstraße, als er gegen ein auf der Straße geparktes Fahrzeug stieß. Der Ford des Verursachers sowie der geparkte Mercedes wurden stark beschädigt. Ein Zeuge konnte der alarmierten Streife Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben. Im Rahmen der nun durchgeführten Fahndung wurde dieses in Igstadt aufgefunden. Schäden an diesem korrespondierten mit Beschädigungen des an der Unfallstelle geparkten PKW. Durch weitere Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Fahrzeugführers festgestellt und dieser aufgesucht werden. Bei diesem wurde eine Alkoholisierung festgestellt. In der Folge musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Verursacher blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kupferkabel von Firmengelände gestohlen, Geisenheim, Chauvignystraße, 02.01.2017, 17.30 Uhr bis 03.01.2017, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter vom Gelände einer Firma in der Chauvignystraße rund 25 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und ließen anschließend das dort deponierte Kabel mitgehen. Für den Abtransport des schweren Diebesguts müssen die Täter mutmaßlich mit einem entsprechenden Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher gescheitert, Idstein, Schillerstraße, 03.01.2017, 16.30 Uhr bis 04.01.2017, 14.00 Uhr,

(pl)In der Schillerstraße haben unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag versucht, in einen Kindergarten einzubrechen. Die Einbrecher versuchten mehrere Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Terrassentür aufgehebelt, Aarbergen, Kettenbach, Untere Weinbergstraße, 04.01.2017, 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Kettenbach ein. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr die Terrassentür des Hauses in der "Untere Weinbergstraße" auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus, Geisenheim, Johannisberg, Am Erntebringer, 01.01.2017, 14.00 Uhr bis 03.01.2017, 14.40 Uhr,

(pl)Ein Einfamilienhaus in Johannisberg wurde zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in das Haus ein und durchsuchten dieses. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrskontrolle in Walluf, Walluf, Niederwalluf, Hauptstraße, 04.01.2017, 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag wurde in der Hauptstraße in Walluf zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In den 3½ Stunden stellten die Beamten der Eltviller Polizei mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei insgesamt acht Gurtverstöße fest. Darüber hinaus wurden drei Mängelanzeigen und eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung gefertigt. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei wiederholt an alle Verkehrsteilnehmer, in Fahrzeugen stets den Gurt anzulegen, denn das schont nicht nur den Geldbeutel bei Polizeikontrollen, sondern mindert auch das Leid für sich und Andere bei möglichen Unfällen. Fest steht: Der Gurt rettet Menschenleben. Der Gurt wird zwar in den wenigsten Fällen einen Unfall verhindern, aber schwere Verletzungen umso mehr.

6. Unfall auf winterglatter Landesstraße, Hohenstein, Oberlibbach, Landesstraße 3274, 05.01.2017, 05.20 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der winterglatten L 3274 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin war gegen 05.20 Uhr von Niederlibbach kommend auf der Landesstraße in Richtung Oberlibbach unterwegs, als sie am Ende einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihren Opel Corsa verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte der Pkw dann in den Straßengraben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die leichtverletzte 22-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

7. Unfall beim Abbiegen, Taunusstein, Neuhof, Am Wurzelbach, 04.01.2016, 13.30 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist am Mittwochmittag in Taunusstein-Neuhof in der Straße "Am Wurzelbach" eine 44-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Opel Vectra von Neuhof in Richtung Idstein und wollte dann nach links in das Gewerbegebiet einbiegen. Beim Abbiegen übersah er jedoch offensichtlich den Opel Vivaro der entgegenkommenden 44-jährigen Autofahrerin und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die bei dem Unfall verletzte 44-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell