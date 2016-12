POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Bürocontainer aufgebrochen, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 24.12.2016, 22.00 Uhr bis 27.12.2016, 09.45 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen wurde ein Bürocontainer in der Saarbrücker Allee von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen den Container auf und entwendeten aus einem Tresor Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Darüber hinaus brachen die Unbekannten auf demselben Gelände auch noch in einen Lagercontainer ein. Aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Jugendliche stechen Autoreifen ein, Wiesbaden, Goebenstraße, 28.12.2016, 04.23 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochmorgen haben vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in der Goebenstraße jeweils einen Reifen von mindestens zwei geparkten Autos platt gestochen. Anwohner hatten um kurz vor 04.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatten, wie eine Gruppe, bestehend aus drei Jungen und einem Mädchen, in der Goebenstraße mindestens zwei Autoreifen beschädigte. Die Jugendlichen konnten dann nur kurze Zeit später von den eintreffenden Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

3. Exhibitionistische Handlung vor zwei Frauen, Mainz-Kostheim, Hallgarter Straße, 27.12.2016, 13.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag hat sich ein bis dato unbekannter Täter auf der August-Lutz-Brücke in Mainz-Kostheim vor zwei 54 und 58 Jahre alten Frauen entblößt. Die beiden Frauen schauten gegen 13.00 Uhr aus ihrem Bürofenster, als ein auf der Brücke stehender Mann beim Anblick der zwei Frauen seinen Schambereich entblößte und sich ihnen in schamverletzender Weise zeigte. Anschließend verschwand der Täter in Richtung Hochheimer Straße. Der Mann war ca. 35- 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftig, hatte ein rundliches Gesicht und trug eine khakifarbene Mütze, einen Parka und eine dunkle Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K12) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Randale im Schrebergarten, Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, 17.12.2016, 16.00 Uhr bis 27.12.2016, 13.00 Uhr,

(pl)Auf einem Schrebergartengrundstück im Bereich der Gabelsbornstraße haben unbekannte Täter randaliert und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Die Täter beschädigten mit einem Vorschlaghammer die Verglasung sowie die Einrichtung der Gartenhütte und rissen die Plane vom Dach. Darüber hinaus rissen die Vandalen im Werkzeugschuppen die Kabel von der Decke und beschädigten die auf dem Dach verbaute Solaranlage. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 17.12.2016 bis zum 27.12.2016. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 456- 2540 in Verbindung zu setzen.

5. Stromkabel aus Gartenhütte gestohlen, Wiesbaden, Dotzheim, Stegerwaldstraße, 24.12.2016, 18.00 Uhr bis 27.12.2016, 12.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Bereich der Stegerwaldstraße haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Dienstagmittag zwei 15 und 20 Meter lange Stromkabel gestohlen. Die Täter hatten sich über einen heruntergedrückten Zaun Zutritt zum Gartengrundstück verschafft und anschließend die Hütte aufgebrochen. Auf dem benachbarten Gartengrundstück wurde ebenfalls ein Gartenhäuschen aufgehebelt. Ob hieraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. I-Pad aus Auto entwendet, Wiesbaden, Murnaustraße, 26.12.2016, 23.00 Uhr bis 27.12.2016, 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag musste eine Autofahrerin in der Murnaustraße die Erfahrung machen, dass man Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug liegen lässt. Die Geschädigte hatte ihr Auto zwischen 23.00 Uhr und 02.15 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt und das I-Pad sowie weitere Wertgegenstände im Auto belassen. Autoaufbrecher nutzten daraufhin die Gunst der Stunde, um leichte Beute zu machen. Sie drangen auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des Wagens ein und entwendeten anschließend unter anderem das I-Pad, ein Ladekabel sowie Münzgeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 in Verbindung zu setzen.

7. Opferstock beschädigt, Wiesbaden-Schierstein, Alfred-Schumann-Straße, 22.11.2016, 08.00 Uhr bis 27.12.2016, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, den 22.11.2016, und Dienstag, den 27.12.2016, versucht, den Opferstock der Kirche in der Alfred-Schumann-Straße aufzubrechen. Die Unbekannten begaben sich zu dem im Eingangsbereich der Kirche aufgestellten Opferstock und hantierten mit einem unbekannten Werkzeug an dem Schloss herum. Es gelang ihnen jedoch nicht, an das im Opferstock befindliche Bargeld zu gelangen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

8. Werbetafel an Bushaltestelle beschädigt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Festgestellt: 28.12.2016, 05.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben an der Bushaltestelle "Platz der Deutschen Einheit" das Glas einer Werbetafel eingeschlagen und hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Die beschädigte Werbetafel wurde am frühen Mittwochmorgen festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Geparkter Pkw beschädigt - Unfallflucht, Niedernhausen, Königshofen, Brunnenstraße, 27.12.2016, 12.45 Uhr bis 17.20 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Königshofen wurde am Dienstag ein weißer VW Golf beschädigt. Der im hinteren, linken Bereich beschädigte Pkw war zwischen 12.45 Uhr und 17.20 Uhr in der Brunnenstraße an der Ecke zur Feldstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. An dem beschädigten Golf befanden sich rote Farbanhaftungen. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

