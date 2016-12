POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Auseinandersetzung in Linienbus, Wiesbaden-Sonnenberg, Mühlwiesenstraße, 27.12.2016, 00.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde ein 18-jähriger junger Mann in einem Linienbus von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Der 18-Jährige war gegen 00.50 Uhr in dem Nachtbus der Linie 10 mit den beiden Männern in einen Streit geraten, der schließlich im Bereich der Mühlwiesenstraße in eine handfeste Auseinandersetzung ausuferte, in deren Verlauf die Unbekannten versuchten, den Geschädigten zu treten und mit einer Flasche zu schlagen. Der 18-Jährige konnte den Angriffen jedoch ausweichen und den Bus unbeschadet verlassen. Einer der Angreifer war ca. 20- 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 Meter groß und hatte dunkle, braune Haare. Er trug eine dunkelgrüne Jacke, eine schwarze Jogginghose, schwarze, verschmutzte Schuhe und führte eine Wodkaflasche mit sich. Der zweite Angreifer war etwa 25 Jahre alt, dick, hatte braun-blonde Haare und trug eine Winterjacke, Jeans sowie schwarze Schuhe.

2. Mutmaßliche Rollerdiebe festgenommen, Wiesbaden-Biebrich, Mainstraße, 26.12.2016, 21.15 Uhr,

(pl)Die Polizei hat am Montagabend in Biebrich zwei 16-jährige Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor einen Motorroller entwendet zu haben. Ein Zeuge hatte gegen 21.15 Uhr in der Mainstraße mehrere Personen beobachtet, die sich an einem auf dem Gehweg abgestellten Motorroller zu schaffen machten und diesen anschließend wegschoben. Als der Zeuge daraufhin lautstark in Richtung der Personen rief, warfen diese den Roller auf den Gehweg und rannten in Richtung Stettiner Straße davon. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei 16-jährige Jugendliche nur kurze Zeit später in der Rathausstraße von einer Streife der Wachpolizei angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf dem 5. Polizeirevier wurden sie ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

3. Mutmaßliche Autoaufbrecher gefasst,

Mainz-Kastel, Ankertorstraße, Montag, 26.12.2016, 23.15 Uhr

(Si)Zwei mutmaßliche Autoaufbrecher konnten von der Polizei in der Nacht zum Dienstag festgenommen werden. Ein Zeuge beobachtete am Montagabend, gegen 23.15 Uhr, wie zwei Personen die Scheiben von insgesamt drei Fahrzeugen auf einem Parkplatz unter dem Hochkreisel in Mainz-Kastel einschlugen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Anhand der Personenbeschreibung des Zeugen konnte ein 18-jähriger Täter aus dem Main-Taunus-Kreis durch die Polizei in Tatortnähe festgenommen werden. Diese Person ist bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Weitere Ermittlungen brachten die Beamten dann auf die Spur des zweiten Täters. Bei diesem handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Groß-Gerau, welcher bereits polizeilich bekannt ist. Auch dieser konnte noch in der Nacht festgenommen werden. In ihren Vernehmungen räumten die beiden Täter ein, die Tat begangen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem 2. Polizeirevier wurden beide Täter entlassen.

4. Brennende Großraummülltonnen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 26.12.2016, 23.45 Uhr,

(pl)Am späten Montagabend haben unbekannte Täter in der Wiesbadener Straße vier Großraummülltonnen angezündet und hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Eine Zeugin wurde gegen 23.45 Uhr auf die brennenden Mülltonnen aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr, die daraufhin das Feuer löschte. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Firma von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, 23.12.2016, 14.00 Uhr bis 26.12.2016, 10.15 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurde eine Metallbaufirma in der Schönbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten der Firma ein und brachen anschließend im Gebäude noch weitere Zugangstüren und einen Tresor auf. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und verursachten darüber hinaus einen Sachschaden von rund 6.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Eingangstür von Getränkemarkt hält Einbrechern stand, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, 24.12.2016, 13.00 Uhr bis 27.12.2016, 07.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben während der Weihnachtsfeiertage versucht, in einen Getränkemarkt in der Rheingaustraße einzubrechen. Die Eingangsschiebetür des Getränkemarktes hielt jedoch den Aufhebelversuchen der Einbrecher stand, so dass diese unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Wohnungseinbruch, Wiesbaden-Biebrich, Gottfried-Kinkel-Straße, 23.12.2016, 16.00 Uhr bis 26.12.2016, 14.45 Uhr,

(pl)Während der Weihnachtsfeiertage drangen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Kinkel-Straße ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der Einbruch wurde am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 14.45 Uhr von Nachbarn festgestellt. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Einbrecher gescheitert, Wiesbaden-Medenbach, Wildsachsener Straße, 26.12.2016, 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Wildsachsener Straße hat am 2. Weihnachtsfeiertag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte Täter hatten zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr versucht, die Tür des Hauses aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, durchwühlten die gescheiterten Einbrecher erst noch einen neben dem Wohnhaus befindlichen Schuppen und ergriffen dann unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Werkzeuge aus Pkw gestohlen, Wiesbaden, Weißenburgstraße, 25.12.2016, 18.00 Uhr bis 26.12.2016, 10.30 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher drangen zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in der Weißenburgstraße auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum eines geparkten Skoda Rapid ein und entwendeten aus dem Kofferraum eine Tüte mit Werkzeugen im Gesamtwert von rund 500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

10. Toyota Avensis beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Adolf-Todt-Straße, 25.12.2016, 14.00 Uhr bis 26.12.2016, 15.45 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag ist ein unbekannter Täter in Wiesbaden-Biebrich über einen in der Adolf-Todt-Straße geparkten Toyota Avensis gelaufen und hat hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

11. Auto zerkratzt, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 27.12.2016, 02.00 Uhr bis 09.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag die Windschutzscheibe eines in der Hochheimer Straße geparkten BMW beschädigt und darüber hinaus die Beifahrerseite des Wagens zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Lagerhalle, Geisenheim, Chauvignystraße, 24.12.2016, 17.20 Uhr bis 26.12.2016, 09.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in die Lagerhalle einer Firma in der Chauvignystraße haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mehrere Werkzeuge erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Halle, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann mit ihrem Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrüche im Kläre-Kluge-Weg, Bad Schwalbach, Kläre-Kluge-Weg, 24.12.2016, 07.00 Uhr bis 26.12.2016, 16.00 Uhr,

(pl)Während der Weihnachtsfeiertage wurden zwei Einfamilienhäuser im Kläre-Kluge-Weg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag durch eine aufgehebelte Terrassentür in eines der Häuser ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und ergriffen schließlich mit dem aufgefundenen Bargeld und einem Messer die Flucht. Das zweite Haus wurde zwischen Sonntagabend und Montagmittag von den Einbrechern angegangen. Die Täter hatten hier zunächst versucht, ein Kellerfenster des Hauses aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, warfen die Einbrecher die Kellerfensterscheibe mit einem Stein ein und gelangten so dann doch noch in die Räumlichkeiten. Bei dem Einbruch wurden Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von rund 3.000 Euro gestohlen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell