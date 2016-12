POL-WI: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und Wiesbadener Kriminalpolizei: Haftbefehl gegen 25-Jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen erlassen

Bild des gesuchten 25-Jährigen Bild-Infos Download

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden-Biebrich

Nach dem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 59-jährigen Frau und zwei versuchten Tötungsdelikten zum Nachteil von zwei weiteren Männern in der Rathausstraße in Wiesbaden-Biebrich hat das Wiesbadener Amtsgericht heute Haftbefehl gegen einen 25-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen erlassen. Zuvor haben Spezialkräfte der Frankfurter Polizei eine Wohnung in der Straße "Am Schlosspark" in Wiesbaden-Biebrich durchsucht. Die gesuchte Person konnte dort nicht angetroffen werden. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kam die Kriminalpolizei anhand von Zeugenaussagen, der Auswertung von Videobildern und durch im Bereich des Tatortes gesicherte DNA-Spuren. Da der Beschuldigte weiter auf freiem Fuß ist, fahnden Staatsanwaltschaft und die Wiesbadener Kriminalpolizei nun öffentlich nach dem 25-Jährigen. Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-3100 zu melden.

