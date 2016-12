POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Kennzeichen entwendet, Wiesbaden, Andreas-Schlüter-Straße, 20.12.2016, 23:00 Uhr - 21.12.2016, 12:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannter Täter die an einem in der Andreas-Schlüter-Straße in Wiesbaden abgestellten VW Touran angebrachten Kennzeichen. Der Diebstahl der amtlichen Kennzeichen F-EE 972 wurde gestern gegen 12:00 Uhr bemerkt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Alkoholisiert gegen Verkehrsschild, Wiesbaden-Frauenstein, Quellbornstraße, 22.12.2016, 03:25 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht verursachte ein alkoholisierter VW-Fahrer einen Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Damit nicht genug, war der 22-jährige Wiesbadener auch noch stark alkoholisiert. Der junge Mann war gegen 03:25 Uhr auf der Quellbornstraße unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit einem Verkehrsschild kollidierte. Die eingesetzte Streife stellte Alkoholgeruch fest und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Bleibt positiv festzustellen, dass der Fahrzeugführer nicht verletzt wurde.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher festgenommen, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 20.12.2016, gg. 02.30 Uhr

Der Rüdesheimer Polizei ist am frühen Dienstagmorgen die Festnahme von zwei mutmaßlichen Autoaufbrechern gelungen, die für mindestens zwei Einbrüche in Frage kommen. Gegen 02.30 Uhr, wurde eine Funkstreife der Polizeistation Rüdesheim in der Geisenheimer Straße auf einen Renault Espace mit polnischer Zulassung aufmerksam, der mit drei jungen Männern im Alter von 19 - 25 Jahren besetzt war. Nachdem bei einem der Männer Rauschgift in geringer Menge aufgefunden wurde, schauten die Beamten genauer hin und entdeckten bei der Fahrzeugdurchsuchung Einbruchswerkzeuge, Sturmhauben, Taschenlampen und diverse Päckchen in Originalverpackung, die zunächst keiner Straftat zugeordnet werden konnten. Die jungen Männer wurden zunächst zwecks weiterer Ermittlungen vorläufig festgenommen. Im Laufe des Morgens meldeten sich zwei Geschädigte, in deren Fahrzeuge einer Paketfirma eingebrochen wurde. Beide Tatorte lagen in Rüdesheim. Schnell konnte das Diebesgut einem der Paketbusse zugeordnet werden. Nachdem die drei Männer die beiden Taten zugegeben hatten und erkennungsdienstlich behandelt wurden, wurden sie am Nachmittag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Trickdiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt, Rüdesheim, Rheinstraße, 21.12.2016, gg. 18.25 Uhr

Der Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes ist gestern Abend Opfer eines geschickten Trickdiebes geworden. Der Täter ließ sich im hinteren Bereich des Standes Waren zeigen und passte dabei einen geeigneten Moment ab, um Bargeld aus der Kasse zu stehlen. Mit rund 150 Euro Bargeld flüchtete der Täter vom Tatort. Die Ermittlungsgruppe der Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

3. Glatte Straßen - Streifenwagen verunglückt, Niedernhausen, Wambach 21.12. und 22.12.2016

Bei zwei Unfällen auf glatten Fahrbahnen sind im Rheingau-Taunus-Kreis in der vergangenen Nacht eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Gegen 21.55 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung auf der Landesstraße 3028 in Richtung Niedernhausen unterwegs. In einem Kreisverkehr verlor die Fahrerin auf der glatten Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Mittelinsel. Die Beamtin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Gegen 00.45 Uhr war in Schlagenbad, Wambach ein Streifenwagen in der Straße "Alautertal", von der Bundesstraße 260 aus kommend, in Richtung Sperberweg unterwegs. In einer Kurve kam der Fahrer auf der vereisten Straße von der Fahrbahn ab und kam auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Dort beschädigte der Pkw unter anderem ein Segelboot auf einem Anhänger. Der Fahrer des Polizeifahrzeuges wurde ebenfalls leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus untersucht werden. Die genaue Höhe der Sachschäden steht bisher noch nicht genau fest.

4. Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Königshausen, Kutscherweg, 21.12.2016, 17:50 Uhr - 21:35 Uhr

(He)Gestern Abend drangen Einbrecher in Königshofen im Kutscherweg in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zwischen 17:50 Uhr und 21:35 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Im Innern des Hauses wurde eine weitere Wohnungstür aufgehebelt. Mit dem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Kompletträder entwendet, Idstein, Am Wörtzgarten, 19.12.2016, 18:00 Uhr - 20.12.2016, 08:00 Uhr

(He)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, schraubten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Idstein an einem Audi A3 alle vier Räder ab, entwendeten diese und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten". Das Fahrzeug wurde auf Steine aufgebockt und die Alufelgen des Herstellers Audi im 10-Speichendesign in einer matten Titanoptik abgeschraubt. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell