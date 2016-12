POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots) - Mann mit Messer bedroht und Geld gefordert, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, 21.12.2016, 22:10 Uhr - 21.12.2016, 22:20 Uhr

(He)Gestern Abend wurde ein 23-jähriger Wiesbadener in der Poststraße in Bierstadt von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der 23 Jährige hatte gegen 22:10 Uhr in einer Bankfiliale in der Poststraße Geld abgehoben und war gerade wieder in seinen PKW eingestiegen, als der Täter an das Fahrzeug herantrat und mit vorgehaltenem Messer Geld verlangte. Nach der Übergabe des Geldes stieg der Täter in das Fahrzeug des Geschädigten und ließ sich bis in die Hofmannstraße mitnehmen. Hier stieg der Täter aus und lief in Richtung "Am Wolfsfeld" davon. Der Täter sei Mitte 20, circa 1,80 Meter groß, von kräftiger Figur und habe ein rundes, breites Gesicht mit einer geraden, mittelgroßen Nase sowie einer hellen Augenfarbe. Er trage längere, blonde Haare sowie einen lichten, blonden Oberlippenbart. Bekleidet sei er mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze ohne Fellbesatz und einer schwarzen Basecap gewesen. Während der Tat sei eine Frau mit Hund an der Örtlichkeit vor der Bankfiliale vorbeigelaufen. Das Opfer habe versucht diese Frau anzusprechen. Ob dies von der Hundehalterin wahrgenommen wurde, kann nicht gesagt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet diese Zeugin sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell