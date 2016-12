POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Hochwertiges Werkzeug aus Garage gestohlen, Wiesbaden, Riederbergstraße, 20.12.2016

(He)Gestern Morgen wurde der Einbruch in eine Garage in der Riederbergstraße in Wiesbaden festgestellt, bei dem die Täter Handwerkszeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet hatten. Mutmaßlich machten sich die Einbrecher in der Nacht zuvor an dem Garagentor zu schaffen, gelangten so in das Garageninnere und entwendeten mehrere Elektromaschinen. Unter anderem verschwanden ein Bosch Akkuschrauber, ein Schlagbohrer, ein Trennschleifer, eine Handkreissäge und weitere Maschinen der Marke DeWalt, allesamt akkubetrieben. Eine Stihl Kettensäge gehört ebenfalls zum Diebesgut. Zeugen berichteten, dass am Montag ein silberner BMW-Kombi, älteren Baujahres "planlos" durch die an den Tatort angrenzenden Straßen gefahren sei. Ob dieser PKW in Zusammenhang mit der Tat steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Mülltonne durch Feuerwerkskörper beschädigt, Wiesbaden-Schierstein, Zehntenhofstraße, 21.12.2016, 00:00 Uhr - 02:10 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht zündeten unbekannte Täter in der Zehntenhofstraße in Schierstein Feuerwerkskörper und verursachten hierdurch einen Sachschaden von circa 150 Euro. Ein Anwohner meldete der Polizei, dass augenscheinlich zwei Jugendliche mehrere Böller gezündet hätten. Bei einer Nachschau und anschließenden Absuche der umliegenden Straßen konnten keine Personen festgestellt werden. Die Böller wurden unter anderem in einer Mülltonne gezündet, welche hierdurch beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um Böller eines ausländischen Fabrikates ohne Prüfzeichen. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Pakete aus Auslieferfahrzeug entwendet, Rüdesheim-Eibingen, Breslauer Straße, 19.12.2016, 17:00 Uhr - 21.12.2016, 07:10 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Rüdesheim Eibingen aus einem in der Breslauer Straße am Straßenrand geparkten Ford Transit mehrere Pakete. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Der Kastenwagen eines Paketauslieferers wurde am Montag gegen 17:00 Uhr abgestellt. Gestern, gegen 07:10 Uhr, waren die Pakete verschwunden. Wie die Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangen konnten ist noch ungeklärt. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Einbrecher entwendet Hochprozentiges, Oestrich-Winkel, Gemarkung Hallgarten, Kleingartenkolonie 17.12.2016 -20.12.2016

(He)Zwischen Samstagmittag und gestern Morgen drangen unbekannte Täter in der Gemarkung Hallgarten in eine Kleingartenkolonie ein und verschafften sich hier gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich lediglich eine Flasche Rum. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Hauswand beschädigt und geflüchtet, Geisenheim, Römerberg, Weberstraße, 20.12.20116, 10:00 Uhr

(He) Gestern kam es in Geisenheim an der Einmündung Römerberg, Weberstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Hausecke durch ein abbiegendes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 10:00 Uhr bog das Fahrzeug von der Straße "Römerberg" in die Weberstraße ein. Zeugenangaben zufolge kam es hierbei zu dem Kontakt mit der Hausecke. Der Polizei konnten Hinweise auf das Verursacherfahrzeug gegeben werden. Mutmaßlich handelte es sich um einen weißen VW Kastenwagen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Rüdesheimer Polizei unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell